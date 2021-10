4. Liga, Gruppe 5 Willisau siegt gegen Sursee Willisau gewinnt am Sonntag zuhause gegen Sursee 2:0. 03.10.2021, 17.49 Uhr

(chm)

In der 32. Minute war es an Sandro Fischer, Willisau 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 71. Minute, als Marc Niederberger für Willisau auf 2:0 erhöhte.

Bei Willisau erhielten Noah Krügel (26.), Jozef Chovancak (67.) und Pascal Rölli (84.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sursee erhielt: Michael Lussi (69.)

In seiner Gruppe hat Willisau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 16 Tore erzielte.

Willisau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 5. Willisau hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Willisau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 8. Sursee hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sursee trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Schüpfheim (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Freitag (8. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Willisau - FC Sursee 2:0 (1:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 32. Sandro Fischer 1:0. 71. Marc Niederberger 2:0. – Willisau: Jonas Achermann, Jozef Chovancak, Philip Arnold, Marc Niederberger, David Müller, Michael Kurmann, Sandro Fischer, Martin Gerber, Noah Krügel, Noah Kiener, Jonas Staffelbach. – Sursee: Daniel Mestre Guerreiro, Philipp Rohrer, Nico Felder, Arijan Haxhija, Michael Lussi, Edi Nikollprenkaj, Florian Manstein, Manuel Steger, Bleart Ballazhi, Fjoralb Sadiku, Blendi Dervishaj. – Verwarnungen: 26. Noah Krügel, 67. Jozef Chovancak, 69. Michael Lussi, 84. Pascal Rölli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Sempach - SC Nebikon 0:0, FC Buttisholz - FC Entlebuch 0:3, FC Willisau - FC Sursee 2:0, FC Schüpfheim - SC Eich 0:2

Tabelle: 1. FC Zell 6 Spiele/18 Punkte (24:4). 2. SC Eich 6/15 (17:4), 3. FC Sempach 6/13 (10:7), 4. SC Nebikon 6/11 (8:4), 5. FC Willisau 6/10 (16:14), 6. FC Buttisholz 6/6 (8:15), 7. FC Triengen 2 6/6 (10:17), 8. FC Sursee 6/4 (6:14), 9. FC Entlebuch 6/3 (6:19), 10. FC Schüpfheim 6/1 (6:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 17:46 Uhr.