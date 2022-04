3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen siegt nach drei Niederlagen Sieg für Wolhusen nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Sempach gewinnt Wolhusen am Donnerstag auswärts 4:1. 14.04.2022, 23.43 Uhr

(chm)

Sempach ging zunächst in der 15. Minute in Führung, als Jérôme Lanz zum 1:0 traf. Nur ein Minuten später schaffte Levin Studer aber den Ausgleich für Wolhusen. Das Tor von Jonas Wicki in der 36. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wolhusen.

Wolhusen baute die Führung in der 80. Minute (Alain Brunner) weiter aus (3:1). Yanick Zurkirchen schoss das 4:1 (84. Minute) für Wolhusen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Tim Péterffy (38.) und Matthias Häfliger (77.) eine gelbe Karte. Wolhusen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Wolhusen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Wolhusen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sempach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 45 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 12).

Wolhusen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 7. Wolhusen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wolhusen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Knutwil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (19. April) (20.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Sempach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ruswil. Diese Begegnung findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Sempach - FC Wolhusen 1:4 (1:2) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 15. Jérôme Lanz 1:0. 16. Levin Studer 1:1. 36. Jonas Wicki 1:2. 80. Alain Brunner 1:3. 84. Yanick Zurkirchen 1:4. – Sempach: Michael Grüter, Simon Grüter, Jan Bühler, Michael Schwegler, Marco Heer, Nando Bucher, Matthias Häfliger, Timo Brun, Jan Emmenegger, Jérôme Lanz, Tim Péterffy. – Wolhusen: David Wicki, Joel Hänsli, Livio Imfeld, Endrit Tarashaj, Adrian Brunner, Jonas Wicki, Levin Studer, Dario Marti, Daniel Brunner, Michael Stöckli, Angelo Zimmermann. – Verwarnungen: 38. Tim Péterffy, 77. Matthias Häfliger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 23:40 Uhr.