3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen sorgt bei Entlebuch für Überraschung – Entscheidung in der Schlussminute Überraschender Sieg für Wolhusen: Das Team auf Tabellenrang 6 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Entlebuch (1. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. 16.05.2022, 19.26 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Wolhusen gelang Michael Wirz in der 92. Minute. In der 10. Minute hatte Alain Brunner Wolhusen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Entlebuch fiel in der 44. Minute durch Ivo Thalmann.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Daniel Brunner (56.) und Endrit Tarashaj (62.). Eine Verwarnung gab es für Entlebuch, nämlich für Manuel Emmenegger (76.).

Mit dem Sieg rückt Wolhusen um einen Platz nach vorne. 31 Punkte bedeuten Rang 5. Wolhusen hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolhusen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Dagmersellen (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Entlebuch gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 47 Punkten auf Rang 2. Entlebuch hat bisher 15mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Entlebuch bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Buttisholz. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Entlebuch 2:1 (1:1) - Blindei, Wolhusen – Tore: 10. Alain Brunner 1:0. 44. Ivo Thalmann 1:1. 92. Michael Wirz 2:1. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Raphael Scheuber, Endrit Tarashaj, Adrian Brunner, Jonas Wicki, Michael Stöckli, Pashk Berisha, Dario Marti, Daniel Brunner, Alain Brunner. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Ramon Roth, Janik Portmann, Micha Schmid, Ivo Thalmann, Damian Renggli, Luca Fahrni, Rafael Murpf, Linus Bieri. – Verwarnungen: 56. Daniel Brunner, 62. Endrit Tarashaj, 76. Manuel Emmenegger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:23 Uhr.