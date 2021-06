3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen verliert gegen Seriensieger Reiden Reiden setzt seine Siegesserie auch gegen Wolhusen fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 21.06.2021, 00.07 Uhr

(chm)

Pascal Strahm schoss Reiden in der 12. Minute zur 1:0-Führung. Linus Glanzmann erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Reiden. Reiden erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Gian Cavegn weiter auf 3:0.

Reiden erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Linus Glanzmann weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lorenzo Dantas Cardoso in der 76. Minute, als er für Reiden zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Wirz von Wolhusen erhielt in der 26. Minute die gelbe Karte.

Reiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Reiden ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Reiden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Wolhusen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 4. Für Wolhusen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Wolhusen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: SC Reiden - FC Wolhusen 5:0 (3:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 12. Pascal Strahm 1:0. 18. Linus Glanzmann 2:0. 31. Gian Cavegn 3:0. 66. Linus Glanzmann 4:0. 76. Lorenzo Dantas Cardoso 5:0. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Benjamin Koch, Alessandro Dantas Cardoso, Kevin Schmid, Hannes Glanzmann, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Biond Balazi, Pascal Strahm, Gian Cavegn. – Wolhusen: David Wicki, Yanick Zurkirchen, Michael Wirz, Joel Hänsli, Adrian Brunner, Fabian Giger, Roland Burri, Michael Stöckli, Angelo Zimmermann, Michel Stephan, Levin Studer. – Verwarnungen: 26. Michael Wirz.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Wolhusen 5:0, FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 6:4, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:7, FC Sempach - FC Malters 3:2, FC Schötz II - FC Zell 0:3

Tabelle: 1. FC Ruswil 22 Spiele/28 Punkte (28:12). 2. FC Dagmersellen 22/23 (22:13), 3. FC Altbüron-Grossdietwil 22/18 (30:23), 4. FC Wolhusen 22/17 (19:20), 5. SC Reiden 22/16 (20:18), 6. FC Buttisholz 22/16 (14:16), 7. FC Nottwil 22/15 (22:21), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 22/14 (24:26), 9. FC Sempach 22/11 (12:25), 10. FC Malters 22/11 (25:23), 11. FC Zell 22/10 (23:26), 12. FC Schötz II 22/7 (9:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 00:04 Uhr.