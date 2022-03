2. Liga Yannick Zai führt Obergeissenstein mit drei Toren zum Sieg gegen Sarnen Obergeissenstein gewinnt am Samstag auswärts gegen Sarnen 5:1. 29.03.2022, 09.46 Uhr

(chm)

Sarnen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Daniel Rohrer ging das Team in der 15. Minute in Führung. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Yannick Zai, sorgte in der 35 für den Ausgleich für Obergeissenstein.

Danach drehte Obergeissenstein auf. Das Team schoss ab der 47. Minute noch vier weitere Tore, während Sarnen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Matchwinner für Obergeissenstein war Yannick Zai, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Obergeissenstein waren: Nick Illi (1 Treffer) und Dario Arnold (1 Treffe.) einziger Torschütze für Sarnen war: Daniel Rohrer (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sarnen erhielten Marco Schmidlin (38.), Lukas Koch (47.) und Nico Schmid (62.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Obergeissenstein.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Obergeissenstein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Obergeissenstein die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 13 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Obergeissenstein rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Rothenburg (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 12. Für Sarnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Hochdorf kriegt es Sarnen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Sarnen - SC Obergeissenstein 1:5 (1:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 15. Daniel Rohrer 1:0. 35. Yannick Zai (Penalty) 1:1.47. Yannick Zai (Penalty) 1:2.60. Yannick Zai 1:3. 66. Dario Arnold 1:4. 79. Nick Illi 1:5. – Sarnen: Nino Fanger, Livio Fanger, Lukas Koch, Marco Schmidlin, Livio Wirz, Aurel Bode, Nico Schmid, Jan Wallimann, Ante Pekas, Dominic Braschler, Daniel Rohrer. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Elio Wildisen, Christian Mutter, David Bajor, Raphael Mosses, Samuel Stalder, Yannick Zai, Michael Stalder, Nick Illi, Marc Wattenberg, Miro Bassi. – Verwarnungen: 38. Marco Schmidlin, 47. Lukas Koch, 62. Nico Schmid.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.03.2022 09:43 Uhr.