4. Liga, Gruppe 1 Yves Jarczyk führt Rotkreuz mit drei Toren zum Sieg gegen Goldau Sieg für Rotkreuz: Gegen Goldau gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:2. 24.10.2021, 23.24 Uhr

(chm)

Goldau war einmal in Führung, und zwar in der 52. Minute, als Zurap Memeti zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand war in der 54. Minute hergestellt: Marco Sidler traf für Rotkreuz.

Danach drehte Rotkreuz auf. Das Team schoss ab der 64. Minute noch drei weitere Tore, während Goldau kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Rotkreuz war Yves Jarczyk, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Marco Sidler (2 Tor.) die Torschützen für Goldau waren: Zurap Memeti und Dario Bürgi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rotkreuz erhielt: Denis Portmann (88.) die einzige gelbe Karte bei Goldau erhielt: Endrit Elshani (22.)

Zahlreiche Gegentore sind für Goldau ein relativ häufiges Phänomen. Die total 29 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Rotkreuz nicht verändert. Elf Punkte bedeuten Rang 8. Rotkreuz hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rotkreuz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Goldau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Goldau war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Goldau ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Goldau III - FC Rotkreuz II 2:5 (1:1) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 20. Marco Sidler 0:1. 28. Dario Bürgi 1:1. 52. Zurap Memeti 2:1. 54. Marco Sidler 2:2. 64. Yves Jarczyk 2:3. 73. Yves Jarczyk 2:4. 93. Yves Jarczyk 2:5. – Goldau: Raphael Schmid, Endrit Elshani, Simon Krienbühl, Dusan Simic, Jan Beeler, Zurap Memeti, Flamur Mrijaj, Dario Bürgi, Lukas Fischlin, Louis Arnold, Sindrit Hani. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Cédric Schneider, Navajeevan Thavarajah, Ronny Schilter, Mario Wismer, Denis Portmann, Marco Sidler, Josua Suter, Yves Jarczyk, Dimitri Zülle, Eric Fiifi Koomson. – Verwarnungen: 22. Endrit Elshani, 88. Denis Portmann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Cham III - FC Walchwil 7:0, FC Brunnen - SC Menzingen 2:1, FC Aegeri 2 - SC Steinhausen 1:4, SC Goldau III - FC Rotkreuz II 2:5, Weggiser SC - FC Schattdorf 2:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 9 Spiele/20 Punkte (22:9). 2. SC Steinhausen 9/18 (26:11), 3. FC Aegeri 2 9/16 (21:20), 4. Weggiser SC 9/16 (21:15), 5. FC Brunnen 9/15 (24:22), 6. SC Cham III 9/15 (28:21), 7. SC Menzingen 9/13 (18:14), 8. FC Rotkreuz II 9/11 (19:21), 9. SC Goldau III 9/4 (12:29), 10. FC Walchwil 9/1 (10:39).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 23:21 Uhr.