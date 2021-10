4. Liga, Gruppe 5 Zell setzt Siegesserie auch gegen Willisau fort – Später Siegtreffer Zell reiht Sieg an Sieg: Gegen Willisau hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 10.10.2021, 13.44 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Zell das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Flavio Peter.

Den ersten Treffer der Partie hatte Christoph Roth in der 34. Minute für Zell geschossen. Gleichstand stellte Noah Kiener durch seinen Treffer für Willisau in der 60. Minute her. Kevin Bürli schoss Zell in der 67. Minute zur 2:1-Führung. Zum Ausgleich für Willisau traf Jonas Achermann in der 78. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Willisau sah Martin Gerber (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Willisau weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Zell, nämlich für Lorin Bättig (84.).

Die Offensive von Zell hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 27 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zell bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 21 Punkten. Zell hat bisher immer gewonnen, nämlich siebenmal.

Im nächsten Spiel trifft Zell in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Schüpfheim. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Willisau verlor zudem erstmals zuhause.

Für Willisau geht es in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Zell - FC Willisau 3:2 (1:0) - Gass, Zell – Tore: 34. Christoph Roth 1:0. 60. Noah Kiener 1:1. 67. Kevin Bürli 2:1. 78. Jonas Achermann 2:2. 86. Flavio Peter 3:2. – Zell: Joel Birrer, Raphael Ritter, Christoph Roth, Fabian Knupp, Janis Bangerter, Lukas Bigler, Kevin Bürli, Roderic Bucher, Nino Birrer, Marco Roos, Flavio Peter. – Willisau: Jonas Achermann, Dario Meyer, Marco Lötscher, David Müller, Jozef Chovancak, Pascal Rölli, Noah Kiener, Noah Krügel, Kilian Sidler, Kevin Rölli, Martin Gerber. – Verwarnungen: 23. Noah Krügel, 62. Kevin Rölli, 73. Martin Gerber, 84. Lorin Bättig, 92. Kilian Sidler – Ausschluss: 88. Martin Gerber.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - FC Triengen 2 2:1, SC Eich - FC Sempach 2:2, FC Zell - FC Willisau 3:2, SC Nebikon - FC Buttisholz 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. SC Eich 7/16 (19:6), 3. FC Sempach 7/14 (12:9), 4. SC Nebikon 7/12 (10:6), 5. FC Willisau 7/10 (18:17), 6. FC Sursee 7/7 (9:16), 7. FC Buttisholz 7/7 (10:17), 8. FC Entlebuch 7/6 (8:20), 9. FC Triengen 2 7/6 (11:19), 10. FC Schüpfheim 7/1 (8:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 13:41 Uhr.