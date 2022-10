3. Liga, Gruppe 3 Zell und Escholzmatt-Marbach spielen Remis Im Spiel zwischen Zell und Escholzmatt-Marbach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 15.10.2022, 22.49 Uhr

(chm)

Zell geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 74. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Goncalo Vicente Fernandes Madeira in der 26. Minute. Er traf für Escholzmatt-Marbach zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Durch Penalty kam es in der 39. Minute zum Ausgleich für Zell. Flavio Peter verwandelte erfolgreich. Goncalo Vicente Fernandes Madeira brachte Escholzmatt-Marbach 2:1 in Führung (64. Minute). Lediglich zehn Minuten nach dem 2:1 traf Flavio Peter in der 74. Minute für Zell zum 2:2-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Bei Escholzmatt-Marbach erhielten Jason Schöpfer (38.), Arber Krasniqi (42.) und Maran Mohanarangan (74.) eine gelbe Karte. Bei Zell erhielten Levin Kurmann (25.) und Kevin Bürli (85.) eine gelbe Karte.

Zell hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 19 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.1 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Zell nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 3. Zell hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Zell auswärts mit FC Wolhusen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Escholzmatt-Marbach nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (fünf Punkte). Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Buttisholz (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Zell - FC Escholzmatt-Marbach 2:2 (1:1) - Gass, Zell – Tore: 26. Goncalo Vicente Fernandes Madeira (Penalty) 0:1.39. Flavio Peter (Penalty) 1:1.64. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 1:2. 74. Flavio Peter 2:2. – Zell: Pascal Gerber, Levin Kurmann, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Luca Herzig, Lionel Bangerter, Fabian Knupp, Kevin Bürli, Roderic Bucher, Flavio Peter. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Mario Schmidiger, Arber Krasniqi, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Maran Mohanarangan, Marc Schmid, Oliver Knüsel, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Oliver Greil, Jason Schöpfer. – Verwarnungen: 25. Levin Kurmann, 38. Jason Schöpfer, 42. Arber Krasniqi, 74. Maran Mohanarangan, 85. Kevin Bürli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 22:47 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.