3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 gewinnt klar gegen Baar Sieg für Zug 94: Gegen Baar gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0. 19.03.2023, 14.15 Uhr

(chm)

Tiago Almeida Martins erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Zug 94. Joan David Avila Romero sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94. Zug 94 erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Valentin Bagavac weiter auf 3:0. Joan David Avila Romero schoss das 4:0 (92. Minute) für Zug 94 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Armin Pasalic (4.), Luca Campisi (47.) und Robin Baumann (85.). Gelbe Karten gab es bei Baar für Gabriel Can (18.) und Nedeljko Maric (23.).

Zug 94 hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 35 Tore erzielte. In der Abwehr ist Zug 94 sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 1).

Zug 94 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 2. Für Zug 94 ist es der zweite Sieg in Serie.

Zug 94 spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Steinhausen (Platz 7). Das Spiel findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Baar hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Baar geht es in einem Heimspiel gegen SC Schwyz (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (16.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: Zug 94 II - FC Baar 1 4:0 (1:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 43. Tiago Almeida Martins 1:0. 68. Joan David Avila Romero 2:0. 79. Valentin Bagavac 3:0. 92. Joan David Avila Romero 4:0. – Zug 94: Robert Kukeli, Armin Pasalic, Mattia Hanusch, Tiago Almeida Martins, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Brandel Lopes Gil, Robin Baumann, Patric Fischlin, Nicola Parente, Yannis Wittwer, Bruno David Aires Lopes. – Baar: Radovan Garic, Diego Messina, Daniel Marquez, Nedeljko Maric, Daniel Dietrich, Gabriel Can, Antonije Djakovic, Giordan Martino, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Leonard Rechi. – Verwarnungen: 4. Armin Pasalic, 18. Gabriel Can, 23. Nedeljko Maric, 47. Luca Campisi, 85. Robin Baumann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 15:11 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.