3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 holt sich drei Punkte gegen Cham Zug 94 behielt im Spiel gegen Cham am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 16.10.2022, 15.35 Uhr

Das Skore eröffnete Dennis Manuel Abreu Fernandes in der 56. Minute. Er traf für Zug 94 zum 1:0. In der 67. Minute baute Valentin Bagavac den Vorsprung für Zug 94 auf zwei Tore aus (2:0). In der 85. Minute gelang Cham (Severin Müller) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Dario Fava die Führung für Zug 94 auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Valentin Bagavac (24.), Tiago Almeida Martins (50.) und Armin Pasalic (52.). Für Cham gab es keine Karte.

Die Offensive von Zug 94 hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 25 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Zug 94 nicht verändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Für Zug 94 ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Zug 94 ging unentschieden aus.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg I (Rang 10). Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Nach der Niederlage büsst Cham zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 8. Cham hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Cham geht es daheim gegen SC Schwyz (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Zug 94 II - SC Cham IV 3:1 (0:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 56. Dennis Manuel Abreu Fernandes 1:0. 67. Valentin Bagavac 2:0. 85. Severin Müller 2:1. 90. Dario Fava 3:1. – Zug 94: Raul Goncalves, Bruno David Aires Lopes, Luca Campisi, Tiago Almeida Martins, Armin Pasalic, Jérome Kirschenhofer, Nicola Parente, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Joan David Avila Romero, Patric Fischlin, Valentin Bagavac. – Cham: Premtim Rechi, Fabian Röösli, Andri Tillmann, Alex Elsener, Chris Suter, Timo Gamper, Janick Bossert, Brahim Turjan, Zakariya Ali Hussein, Leandro Stutzer, Yves Meier. – Verwarnungen: 24. Valentin Bagavac, 50. Tiago Almeida Martins, 52. Armin Pasalic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

