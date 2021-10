3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 mit Auswärtssieg bei Ibach Sieg für Zug 94: Gegen Ibach gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 10.10.2021, 13.32 Uhr

(chm)

Zug 94 ging in der 58. Spielminute durch Robert Koshi in Führung, ehe Ibach in der 62. Minute (Patrick Pfyl) der Ausgleich gelang. Nikola Veljkovic schoss Zug 94 in der 81. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luca Campisi in der 90. Minute. Er traf zum 3:1 für Zug 94.

Bei Ibach sah Cyrill Bürgi (13.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Egson Hafezi (50.) und Laurin Vogel (88.). Bei Zug 94 erhielten Dennis Manuel Abreu Fernandes (19.) und Joan David Avila Romero (88.) eine gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Zug 94 ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 15 erzielten Toren Rang 8.

Der Sieg bringt Zug 94 an die Spitze Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 19 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Zug 94 hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zug 94 daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte SC Steinhausen. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Nach der Niederlage büsst Ibach vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Ibach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ibach geht es auswärts gegen SC Cham IV (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Ibach II - Zug 94 II 1:3 (0:0) - Gerbihof, Ibach – Tore: 58. Robert Koshi 0:1. 62. Patrick Pfyl 1:1. 81. Nikola Veljkovic 1:2. 90. Luca Campisi 1:3. – Ibach: Nando Nussbaumer, Cyrill Bürgi, Dario Hürlimann, Remo Steiner, Patrick Pfyl, Egson Hafezi, Ennio Di Clemente, Laurin Vogel, Floriano Di Clemente, Lukas Teixeira Ferreira, Edonis Salihu. – Zug 94: Robert Kukeli, Robert Koshi, Artem Bokov, Bruno David Aires Lopes, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Mert Kahveci, Luca Campisi, Nikola Veljkovic, Robin Baumann, Nicola Parente, Flavio Fruci. – Verwarnungen: 19. Dennis Manuel Abreu Fernandes, 50. Egson Hafezi, 88. Laurin Vogel, 88. Joan David Avila Romero – Ausschluss: 13. Cyrill Bürgi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Meggen 3:1, SC Schwyz - FC Hünenberg I 4:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Sursee 2:2, FC Muotathal - SC Cham IV 2:1, FC Ibach II - Zug 94 II 1:3

Tabelle: 1. Zug 94 II 8 Spiele/19 Punkte (15:6). 2. ESC Erstfeld 7/16 (22:10), 3. FC Baar 1 7/14 (16:11), 4. SC Schwyz 8/13 (20:15), 5. FC Sursee 8/13 (19:20), 6. FC Küssnacht a/R 1 8/13 (21:18), 7. SC Steinhausen 8/13 (20:17), 8. FC Ibach II 8/13 (15:16), 9. FC Hünenberg I 8/10 (14:14), 10. FC Muotathal 8/7 (14:20), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 8/0 (6:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 13:29 Uhr.