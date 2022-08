3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 mit drei Punkten auswärts gegen Baar im ersten Spiel – Siegtreffer in 85. Minute Zug 94 siegt auswärts gegen Baar: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1. 20.08.2022, 23.20 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Zug 94 gelang Yannis Wittwer in der 85. Minute. In der 17. Minute hatte Dennis Manuel Abreu Fernandes Zug 94 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Baar fiel in der 57. Minute durch Fatlum Sylejmani.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zug 94 erhielten Dennis Manuel Abreu Fernandes (29.), Bruno David Aires Lopes (33.) und Simone Campisi (67.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Baar für Leonard Rechi (34.), Diego Messina (40.) und Kreshnik Nurcaj (64.).

Zug 94 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Im nächsten Spiel trifft Zug 94 auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Steinhausen. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

In der Tabelle steht Baar nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Mit dem viertplatzierten SC Schwyz kriegt es Baar als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Baar 1 - Zug 94 II 1:2 (0:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 17. Dennis Manuel Abreu Fernandes 0:1. 57. Fatlum Sylejmani 1:1. 85. Yannis Wittwer 1:2. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Diego Messina, Jon Fritsche, Aurel Kelmendi, Nedeljko Maric, Antonije Djakovic, Florim Mani, Lukas Bulut, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Leonard Rechi. – Zug 94: Cedric Stillhart, Robin Baumann, Patric Fischlin, Nicola Parente, Bruno David Aires Lopes, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Mattia Hanusch, Daniel Marquez, Simone Campisi, Luca Campisi, Joan David Avila Romero. – Verwarnungen: 29. Dennis Manuel Abreu Fernandes, 33. Bruno David Aires Lopes, 34. Leonard Rechi, 40. Diego Messina, 64. Kreshnik Nurcaj, 67. Simone Campisi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 23:17 Uhr.