3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 setzt Siegesserie auch gegen Meggen fort Zug 94 reiht Sieg an Sieg: Gegen Meggen hat das Team am Donnerstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 30.04.2022, 14.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zug 94: Armin Pasalic brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94 stellte Brandel Lopes Gil in Minute 51 her. Mit einem weiteren Tor erhöhte Brandel Lopes Gil für Zug 94 auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Egzon Knushaj in der 73. Minute für Meggen auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zug 94 erhielten Arjan Ganaj (55.), Luca Campisi (84.) und Elton Makumbi (92.) eine gelbe Karte. Bei Meggen erhielten Marciano Frei (41.), Egzon Knushaj (71.) und Sven Arnold (80.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Zug 94 zu den Besten: Total liess das Team 23 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Meggen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Zug 94 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 3. Für Zug 94 ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Zug 94 auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Muotathal. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (1. Mai) (16.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Meggen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Meggen hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Meggen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hünenberg I (Platz 8). Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (14.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Meggen - Zug 94 II 1:3 (0:1) - Hofmatt, Meggen – Tore: 45. Armin Pasalic 0:1. 51. Brandel Lopes Gil 0:2. 53. Brandel Lopes Gil 0:3. 73. Egzon Knushaj (Penalty) 1:3. – Meggen: Cäsar Grüter, Maurin Harsch, Sascha Tossut, Michael Maeder, Marciano Frei, Gianluca Muggli, Sven Arnold, Egzon Knushaj, Philipp Blaser, Dario Müller, Luca Lo Presti. – Zug 94: Robert Kukeli, Luca Campisi, Mattia Hanusch, Jérome Kirschenhofer, Robin Baumann, Arjan Ganaj, Bruno David Aires Lopes, Armin Pasalic, Simone Campisi, Flavio Fruci, Brandel Lopes Gil. – Verwarnungen: 41. Marciano Frei, 55. Arjan Ganaj, 71. Egzon Knushaj, 80. Sven Arnold, 84. Luca Campisi, 92. Elton Makumbi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

