3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 setzt Siegesserie auch gegen Olympique Lucerne fort Zug 94 setzt seine Siegesserie auch gegen Olympique Lucerne fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 19.06.2021, 23.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zug 94: Joan David Avila Romero brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Joan David Avila Romero für Zug 94 auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Die 39. Minute brachte für Olympique Lucerne den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Ardi Bekiri.

Mit seinem Tor in der 74. Minute brachte Dennis Manuel Abreu Fernandes Zug 94 mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Elton Makumbi in der 83. Minute, als er für Zug 94 zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Toni Maglica (46.), Mile Sucic (70.) und Nico Kurth (87.). Zug 94 behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation hat sich für Zug 94 nicht verändert. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Für Zug 94 ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Zug 94 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt Olympique Lucerne in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 7. Olympique Lucerne hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Olympique Lucerne ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: Zug 94 II - Olympique Lucerne 4:1 (2:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 24. Joan David Avila Romero 1:0. 29. Joan David Avila Romero 2:0. 39. Ardi Bekiri 2:1. 74. Dennis Manuel Abreu Fernandes 3:1. 83. Elton Makumbi 4:1. – Zug 94: Sercan Durmaz, Bruno David Aires Lopes, Robin Baumann, Armin Pasalic, Nicola Parente, Mattia Hanusch, Arjan Ganaj, Jérome Kirschenhofer, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Flavio Fruci, Joan David Avila Romero. – Olympique Lucerne: Florian Schwizer, Ardi Bekiri, Toni Maglica, Ivo Fuchs, Alessandro Guida, Mile Sucic, Giorgio Cagliuli, Nico Kurth, Vedran Volic, Antonio Olivadoti, Alen Malanovic. – Verwarnungen: 46. Toni Maglica, 70. Mile Sucic, 87. Nico Kurth.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dietwil - FC Sins 0:5, Weggiser SC - FC Muotathal 0:3, Zug 94 II - Olympique Lucerne 4:1, FC Baar 1 - SK Root 4:0

Tabelle: 1. FC Sins 22 Spiele/27 Punkte (42:10). 2. FC Baar 1 22/25 (49:14), 3. Zug 94 II 22/25 (32:15), 4. FC Hünenberg I 22/18 (33:19), 5. FC Muotathal 22/14 (22:23), 6. SK Root 22/14 (17:22), 7. Olympique Lucerne 22/11 (14:30), 8. SC Steinhausen 22/10 (22:29), 9. FC Ibach II 22/7 (18:25), 10. FC Dietwil 22/7 (17:35), 11. Weggiser SC 22/0 (4:48), 12. FC Küssnacht 2 [[t.gp]]/0 (0:0).

