4. Liga, Gruppe 1 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Rotkreuz, Aegeri wartet weiter auf ersten Punkt – Wellington Henrique Dos Santos trifft zum Sieg Das 2:1 auswärts gegen Aegeri ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Rotkreuz. 28.08.2022, 23.03 Uhr

(chm)

Rotkreuz geriet zunächst in Rückstand, als Ricardo Ferreira in der 19. Minute die zwischenzeitliche Führung für Aegeri gelang. In der 24. Minute glich Rotkreuz jedoch aus und ging in der 61. Minute in Führung. Torschützen waren Balu Ndoy Bokanga und Wellington Henrique Dos Santos.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Michael Akinrinmade (28.) und Stijn Van Gool (92.). Die einzige gelbe Karte bei Aegeri erhielt: Brian Iten (14.)

In der Tabelle steht Rotkreuz nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Rotkreuz bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Steinhausen. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (12.30 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

In der Tabelle steht Aegeri nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Aegeri trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Goldau III (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 4. September statt (14.15 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Telegramm: FC Aegeri 2 - FC Rotkreuz II 1:2 (1:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 19. Ricardo Ferreira 1:0. 24. Balu Ndoy Bokanga 1:1. 61. Wellington Henrique Dos Santos 1:2. – Aegeri: Joel Salvisberg, Tobias Lüde, Adnan Becirbasic, Sandro Wipfli, Philipp Moser, Michele Meier, Ramon Nussbaumer, Ricardo Ferreira, Brian Iten, Tim Iten, Robin Bruhin. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Cédric Schneider, Ronny Schilter, Michael Akinrinmade, Fabio Moor, Dimitri Zülle, Ilaz Hyseni, Ahmed Abduqadir, Yves Jarczyk, Balu Ndoy Bokanga, Wellington Henrique Dos Santos. – Verwarnungen: 14. Brian Iten, 28. Michael Akinrinmade, 92. Stijn Van Gool.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 22:59 Uhr.