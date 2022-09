Spitzenfussball «Der Widerstand war unglaublich gross»: Das Erfolgsrezept hinter unseren vielen Top-Torhütern Patrick Foletti (48) trainiert seit zehn Jahren unsere Nationaltorhüter. Der Wahl-Megger spricht über die Rolle des Goalies und spezielle Erfahrungen mit Cheftrainern.

Patrick Foletti (mitte) beim Training mit Nachwuchstorhütern im Stadion Eizmoos.

Mitte August führten Sie in Cham mit über 30 Jugendlichen das Sommercamp der Foletti Goalieschule durch. Ein Hobby?

Patrick Foletti: (lacht) Das ist definitiv ein Hobby. Entstanden ist sie vor 15 Jahren mit dem FC Luzern, damals verkaufte ich die Idee dem Verwaltungsrat als Scouting-Modell. Als ich zu GC ging, trennte ich meinen Job im Spitzenfussball aber klar vom Breitenfussball mit der Goalieschule. Während des jährlichen, dreitägigen Camps stehe ich jeweils selbst auf dem Platz, ansonsten habe ich meine Trainer, die in den Vereinen die Torhüter ausbilden.

Mit Yann Sommer, Gregor Kobel, Jonas Omlin, Yvon Mvogo, Philipp Köhn und David von Ballmoos hoffen sechs Goalies auf die WM in Katar. Wie erklären Sie diese Dichte an Top-Torhütern?

Der wichtigste Faktor ist Mutter Natur, das Talent kann man nicht kaufen. Es gibt aber noch andere Gründe, weshalb wir im europäischen Vergleich sehr gut besetzt sind und die sind darauf zurückzuführen, was vor elf, zwölf Jahren passiert ist. Thierry Barnerat und ich wurden vom Verband beauftragt, eine neue Struktur auf die Beine zu stellen. Entscheidend war, dass wir es in kurzer Zeit schafften, drei Sprachregionen auf einen Nenner zu bringen. Denn damals waren die Goalietrainings im Tessin, der Romandie und der Deutschschweiz komplett anders.

Stiessen Sie auf Widerstand?

Der war unglaublich gross. Ich erinnere mich an den ersten Niveau-3-Kurs in Magglingen. Ehemalige Nationalgoalies wie Stephan Lehmann, Marco Pascolo, Martin Brunner oder Joël Corminbœuf fragten sich, weshalb sie nach 10, 20 Jahren einen Goalietrainerkurs besuchen müssen, wo ihnen dieser Junge erklärt, wie es funktionieren soll. Doch ich wollte das Gärtchendenken durchbrechen.

Wie haben Sie das geschafft?

Mit Durchsetzungsvermögen, Überzeugungskraft und der grossen Unterstützung des damaligen Technischen Direktors Peter Knäbel. Ich erklärte in den Trainerkursen fortan, dass die Wand nicht mehr weiss, sondern rot ist. Im Nationalteam hörten die Torhüter dasselbe. Zudem besuchte ich die Leistungszentren der Klubs, um zu bestärken, dass die Wand weiterhin rot ist. Dieses Dreieck aus Trainerkurs, Nationalteam und Akademie ist das Herz der Geschichte. Besonders freut mich einer wie Jörg Stiel, Goalietrainer von GC. Obwohl er seine Wahrheit hatte, öffnete er sich dem Neuen.

Das Konzept basiert auf der sogenannten EASI-Struktur. Was bedeutet dies?

Der grösste Unterschied ist, dass wir in jeder Phase des Trainings eine konkrete Spielsituation thematisieren. Zum Beispiel einen Steilpass in den Sechzehner oder einen Rückpass von der Grundlinie. Der Goalie gewöhnt sich bereits beim Einlaufen an den Raum und die Position, die er darin einnimmt. Früher lag der Fokus auf einer Technik wie hechten, Duell oder hohe Bälle. Jetzt steht eine Spielsituation, die am Wochenende vorkommen könnte, im Zentrum.

Wurzeln Ihre Ideen im Mangel an guten Trainings während der eigenen Profikarriere?

Definitiv. Ich hatte nicht immer das Glück, einen Goalietrainer zu haben – aber manchmal war es auch besser ohne (lacht). Während meiner Zeit mit Champions-League-Einsätzen bei GC war Cheftrainer Christian Gross unser Goalietrainer. Wir übten einmal in der Woche und was wir machten, war sehr weit weg von dem, was wir heute tun.

Er knallte einfach die Bälle aufs Tor?

Genau. Chrigu schoss links und rechts vom Strafraum. Darauf folgten 40 Flanken von links, 40 von rechts, und nachher noch so weit wie möglich kicken. Beim FCL leitete jeweils Pavel Karpf ein Goalietraining. Er hatte ein Gartenbauunternehmen, parkte den Bus, wechselte die Arbeitshose und schoss eine Stunde Bälle aufs Tor. Das war um die Jahrtausendwende die Realität.

Und wie sieht die Realität heute aus?

Der Stellenwert ist gestiegen. In den Spitzenteams und deren Akademien sind Profis angestellt, beim FCL kommen bei den Torhütertrainern insgesamt 300 bis 400 Stellenprozente zusammen. Reich wird man nicht, aber die Gehälter wurden besser, man kann davon leben.

Woran arbeiten Sie mit Spitzengoalies wie Yann Sommer?

Die Schwerpunkte liegen vor allem im taktischen, mentalen und ein wenig im athletischen Bereich. Es geht darum, wie wir spielen wollen, denn die Schweiz agiert nicht gleich wie Gladbach, Dortmund, Montpellier oder Lorient. Vor allem aber bin ich Psychologe. Ich muss spüren, in welcher Verfassung sie einrücken und wie ich mit ihnen reden muss.

Speziell ist Visionup, die Goalies trainieren anscheinend mit Sonnenbrillen. Wie funktioniert das?

Dabei wird dem Goalie für einen kurzen Moment die Sicht genommen. Das stimuliert das Gehirn und erhöht die Konzentration. Danach sollte er ohne Brille die Flugbahn des Balls schneller erkennen und ihn besser fangen können.

Dank eines Tools haben Sie alle Spielszenen aus den Klubs auf Video. Analysieren Sie wöchentlich die Leistungen?

Für mich sowieso, aber ich mache nicht jeden Montagmorgen Telefongespräche mit jenen sechs Goalies, die aktuell auf dem Radar sind, ich kommuniziere mit ihnen punktuell. Letztlich bin ich ein Diener und sie können die Dienstleistung annehmen in dem Mass, wie es für sie stimmt. Wie an einem Buffet. Manchmal ist es schwierig zu akzeptieren, wenn ich ein super Gericht gekocht habe und sie nehmen nichts davon. Dann darf ich aber nicht beleidigt sein.

Wie lauten die Feedbacks der Nationaltorhüter auf Ihre Trainings?

Meine Goalies sagen oft, dass ich mit sehr vielen Reizen trainiere, komplexer als sie es im Verein gewohnt sind. Ich habe ein paar Spezialisten, die schon mal nach links laufen, wenn sie nach einer bestimmten Aktion nach rechts müssten.

Wer denn?

Zu Beginn war es Yann, er war krass (lacht). Nun hat er gute Konkurrenz von Gregor. Manchmal muss ich sagen: «Gopferdeckel, konzentriert euch.» Es gibt auch klare Botschaften von ihnen, im Sinn von: «Fox, alles gut und recht, aber zwischendurch brauche ich eine einfachere Einheit.» Dann passe ich mich an.

Wie hat sich das Torhüterspiel verändert?

1992 kam für die alte Generation mit der neuen Rückpassregel der Weltuntergang. Mittlerweile ist der Goalie nicht nur in der offensiven Phase der elfte Feldspieler, sondern auch in der Defensive. Er ist Teil des Abwehrblocks, verteidigt mit der Mannschaft, muss taktisch 1000 Aufgaben mehr beherrschen als früher. Deshalb passen Typen in ein Team oder nicht. Atlético Madrid verteidigt tief, setzt mit Jan Oblak auf einen starken Torhüter auf der Linie, während das hoch pressende Leipzig mit Peter Gulacsi einen Keeper benötigt, der den grossen Raum vor sich beherrscht.

Gibt es für Sie einen weltbesten Goalie?

Nein, weil ein Torhüter nicht überall funktioniert. Thibaut Courtois ist vom Stil her nicht mein Lieblingsgoalie, doch er hat eine unheimlich grosse Effizienz und war entscheidend für die Erfolge von Real Madrid. Der grösste Unterschied auf Topniveau ist die Effizienz.

Wie ist die Zusammenarbeit der Goalietrainer mit dem Chef?

Immer besser, aber noch nicht da, wo sie sein soll. Clevere Trainer haben erkannt, dass ein guter Goalietrainer einen grossen Mehrwert verkörpert. Ein Paradebeispiel ist Rafael Benitez. Er bereitet eine Trainingssession mit dem ganzen Staff vor, das dauert zwei Stunden. Beim FCL ist Lorenzo Bucchi für stehende Bälle zuständig, der Goalietrainer kann taktische Anweisungen geben, wenn der Verteidiger schlecht steht. Künftig dürfte der Goalie noch intensiver ins Mannschaftstraining integriert werden.

Der Gegenpart zu Benitez ist Felix Magath?

(schmunzelt) Das habe ich in Wolfsburg selbst erlebt, ja. Hausi Hilfiker wusste bis zwei Minuten vor dem Training nicht, was er mit den Goalies machen konnte. Schliesslich brauchten sie nur die Laufschuhe und rannten wie die Feldspieler.

Und wie ist der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin?

Muri ist ein Trainer der neuen Generation. Die Hierarchie ist sehr flach und die Trainings- und Spielvorbereitungen werden mit dem gesamten Staff diskutiert. Die Kommunikation ist sehr direkt und unkompliziert, ich kann alles mit ihm besprechen und meine Sicht der Dinge teilen.