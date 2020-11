Spono macht das halbe Dutzend voll Sechstes Spiel, sechster Sieg – die Frauen der Spono Eagles wahren in der SPL 1 ihre weisse Weste. 11.11.2020, 23.25 Uhr

(ss) Am Mittwoch gewannen die Nottwilerinnen zu Hause gegen Yellow Winterthur mit 30:26. Die Partie fand ohne Zuschauer in der Kirchmatte-Halle statt, weil in der SPZ-Halle Notbetten für Covid-19-Erkrankte eingerichtet worden sind. Der Wechsel der Heimstätte schien die Gastgeberinnen nicht zu stören, nach sechs Minuten führten sie bereits mit 5:1. Yellow Winterthur bereite ihnen danach aber einige Probleme, weil es nicht, wie gewöhnlich, im 6:0-System, sondern in einer 5:1-Formation deckte.