Dank Roger Federer: Credit Suisse war der wichtigste Sportsponsor

Sponsoring Erst die Skimütze, dann Roger Federer: Wie die Credit Suisse zum bedeutendsten Sportsponsor wurde Am Anfang und am Ende steht ein Skandal. Dazwischen liegen 46 Jahre, in denen die Credit Suisse im Schweizer Sport omnipräsent war. Klaus Zaugg 21.03.2023

Roger Federer (links) und der damalige CEO der Credit Suisse, Brady Dougan, beschliessen 2009 eine langjährige Partnerschaft. Bild: Keystone

Was für eine Ironie der Geschichte: Die erfolgreichste Sponsoring-Liaison der Schweizer Sportgeschichte beginnt 1977 mit einem Skandal. Sie endet in einem noch grösseren Skandal 46 Jahre später mit dem Untergang der Credit Suisse im März 2023. Auslöser ist der «Chiasso-Skandal». Etwas vereinfacht erklärt: Die Filiale der «Schweizerischen Kreditanstalt» (später Credit Suisse) bunkert 2,2 Milliarden Steuerfluchtgelder aus Italien illegal in einer Briefkastenfirma in Liechtenstein, die faule Kredite gewährt und der Bank schliesslich einen Verlust von 1,4 Milliarden beschert. Es folgt eine Polemik über Geschäft, Moral und überdimensionierte Grossbanken. Die Kreditanstalt-Aktie fällt um 19 Prozent. Aber der «Bank-Run» bleibt aus. Die Bank rettet sich aus eigener Kraft.

Wie lässt sich der Ruf einer Bank als Institution einer abgehobenen Klasse verbessern? Warum nicht durch Sportsponsoring? Der Sport wird in den 1970er-Jahren gerade als Transportmittel für Werbebotschaften entdeckt. 1976 wird Werbung auf den Spielertrikots in der nationalen Fussball-Meisterschaft erlaubt. Aber den Stars der Olympischen Spiele ist wegen des Amateurstatus der uneingeschränkte Zugang an die Werbe-Honigtöpfe nach wie vor untersagt.

Erst beim IOC-Kongress 1982 in Baden-Baden werden mit der Lockerung des Amateur-Status die Geldschleusen für die olympischen Helden gelockert. Die zweite Hälfte der 1970er-Jahre ist eine aufregende Zeit für Sport-Sponsoring mit einem «Goldgräber-Grove». Die Kreditanstalt entscheidet sich für den Einstieg in einen volkstümlichen Sportanlass: Sie übernimmt 1978 das Patronat der Tour de Suisse. Es ist nicht die einzige, aber die bis zu diesem Zeitpunkt publikumswirksamste Investition in den helvetischen Sport.

Jugendliche aus Zürich, bevor sie in den Sportferien 1977 ins Skilager verreisen. Bild: Keystone

Parallel zum Engagement der Tour de Suisse wird die Lancierung einer Skimütze – im Winter davor ausgedacht – ein riesiger Erfolg. Auch die Skimütze ist eine Investition in den Sport. Aber in den Breitensport. Die DNA des erfolgreichen Sport-Sponsorings der Grossbank ist damit entwickelt: Nicht nur der Spitzensport (wie die Tour de Suisse) wird alimentiert, sondern auch der Breitensport.

So wird das erfolgreichste Sport-Sponsoring-Konzept der Schweizer Sportgeschichte entwickelt. Mit Roger Federer wird die Ikone unseres Sportes das CS-Logo in die Welt hinaustragen und die CS erntet reiche Früchte für den Einstieg in den Fussball im Jahre 1993: Die Schweiz wird sich bald regelmässig für die Titelturniere qualifizieren, in die Beletage des internationalen Fussballs aufsteigen und die Nationalmannschaft bekommt so viel mediale Beachtung wie noch nie.

Zugleich ist die CS der wichtigste Investor in den Nachwuchs: Die Hälfte der Gelder, die in den Fussball fliessen, sind für die Nachwuchsprogramme reserviert. Bevor die CS untergeht, ist sie die Nummer 1 im Schweizer Sportsponsoring – von der Höhe der Investitionen und von der Konzeption (Stars und Nachwuchs) her. Und auch das eine Ironie der Geschichte: Am Tag des Untergangs ist eine CS-Aktie weniger wert als ein CS-Werbeartikel, als die legendäre SKA-Skimütze, die heute schon mal für 100 Franken gehandelt werden.