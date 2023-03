Wie geht es weiter mit den CS-Millionen für den Fussball?

Sport Die Credit Suisse war die Hausbank des Schweizer Fussballs – wie geht es nun weiter mit den Sponsoring-Millionen? Die Credit Suisse zahlt jährlich Millionen an den Schweizer Fussball. Droht nach der Übernahme durch die UBS das Ende des Geldsegens? Etienne Wuillemin und Dominic Wirth Jetzt kommentieren 20.03.2023, 20.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Schweizer Fussball bisher omnipräsent: Grosssponsorin Credit Suisse. Freshfocus

Ein paar letzte Sonnenstrahlen schimmern vom Basler Himmel durch die Wolken, als die Schweizer Fussballer den Rasen auf dem Campus des FC Basel betreten. Es ist der Auftakt ins Nati-Jahr 2023. Ein öffentliches Training zum Start. Bedeutet natürlich: Euphorisches Kreischen der Kinder auf den kleinen Tribünen.

Am Samstag und Dienstag bestreitet die Schweiz die ersten EM-Qualifikationsspiele gegen Belarus und Israel. Das Ziel: die schlimme 1:6-Niederlage im WM-Achtelfinal gegen Portugal rasch vergessen machen.

Normalerweise dreht sich an solchen Nati-Tagen alles um Trainer und Spieler. Um Formstand und Fitness der Akteure. An diesem Montag aber ist alles anders. Die Mikrophone türmen sich nicht um Xhaka, Sommer oder Akanji. Auskunft geben muss Adrian Arnold, Kommunikationschef des Schweizerischen Fussballverbands. Thema ist, natürlich, das Ende der Credit Suisse, Hauptsponsorin des SFV seit 1994.

Es liegt auch am Geld der Bank, mit dem etwa die Nachwuchsarbeit professionalisiert worden ist, dass der Schweizer Fussball an EM und WM längst zu einem Stammgast geworden ist – trotz des vergleichsweise kleinen Talentpools.

Die Credit Suisse will vorerst weiter zahlen

Wer es etwas böse formulieren möchte, könnte sagen: Noch nie in diesen 30 Jahren war das Interesse am Sponsoring der Credit Suisse so gross wie in diesen Tagen. Die grosse Frage lautet: Was passiert mit den bestehenden Verträgen? Fliesst das überlebenswichtige Geld weiter in den Schweizer Fussball?

Wie viel das konkret pro Jahr ist, darüber schweigen sich selbstverständlich sämtliche Parteien aus. Aber mit jedem Telefonat kommt man der Wahrheit etwas näher. Man darf davon ausgehen, dass die Credit Suisse den Schweizer Fussball pro Jahr mit etwa 15-17 Millionen Franken unterstützt, aufgeteilt in Liga (6,5-7,5 Millionen) und Verband (8,5-9,5 Millionen). Die Hälfte des Geldes, das an den Verband geht, fliesst zweckgebunden in die Nachwuchsförderung.

Um kurz vor 17:30 Uhr verkündet Adrian Arnold nun: «Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die bestehenden Verträge allesamt eingehalten werden.» Das Geld fliesst also bis mindestens Ende Juni 2024. Arnold sagt weiter: «Darüber hinaus wünschen wir uns natürlich, dass diese erfolgreiche, langjährige Partnerschaft weitergeht.» Dass sich die UBS in der Vergangenheit nicht gerade übermässig fussballinteressiert zeigte, soll kein Hindernis sein. «Vielleicht ist das ja ein guter Moment, die vielen Vorteile von so einer Partnerschaft im Fussball-zu entdecken.»

Sandra Caviezel ist globale Leiterin Sponsoring der Credit Suisse. Auch sie stellt im Gespräch mit CH Media klar: «Wir werden unser entsprechendes Engagement vorderhand unverändert weiterführen.» In zwei Wochen, am 4. April, vergibt die Uefa die EM 2025 der Frauen. Auch bei dieser Kandidatur hat die Credit Suisse massgeblich mitgeholfen. Dass der Schweiz daraus nun ein Nachteil entsteht, glaubt niemand. Und falls die EM 2025 tatsächlich in der Schweiz stattfindet, liegt es ohnehin an der Uefa, ihre Partner auszuwählen. Die Credit Suisse hätte nicht einmal ein Vorkaufsrecht.

Alexander Grimm ist CEO der Ringier Sports AG. Die Vermarktungsagentur handelt für die Swiss Football League die Sponsoringverträge aus. Grimm ist überzeugt, dass das Schicksal des Super-League-Hauptsponsors Credit Suisse nicht gleich über die Zukunft des Schweizer Fussballs richten wird. Zunächst besteht die Chance, dass die UBS das Sponsoringpaket im Fussball behält. «Wenn nicht, wäre das eine verpasste Chance, schliesslich bietet der Fussball eine ziemlich grosse Plattform, die man das ganze Jahr über bespielen kann.»

Ansonsten könnte immer noch eine andere Firma einspringen. Dass Grimm zu dieser Feststellung kommt, überrascht nicht, schliesslich hat er ein Interesse daran, dass die Verträge dereinst verlängert werden.

Der Experte glaubt, dass Fussball begehrt bleibt

Fliesst das Geld nun weiterhin? Und wie lange taucht das Credit-Suisse-Logo noch auf, sobald irgendwo im Land gekickt wird? Auch Hans-Willy Brockes hat sie sich diese Fragen gestellt. Und er denkt nicht, dass sich in nächster Zeit viel verändert.

«Ich glaube, erst mal passiert ganz wenig», sagt Brockes. Er befasst sich seit fast 30 Jahren mit Sportsponsoring und -marketing. Seine Firma ESB veranstaltet Kongresse zum Thema, namentlich das Sportforum Schweiz, vermittelt Kontakte und bietet Weiterbildungen an.

Brockes sagt, er gehe erstens davon aus, dass die Verträge mit Fussballverband und der Super League erfüllt werden und sie auch künftig zu ihrem Geld kommen. Dies nur schon aus rechtlichen Gründen; schliesslich wurde die Credit Suisse übernommen, sie ist nicht insolvent.

Und er glaubt zweitens, dass die Marke Credit Suisse noch eine ganze Weile sichtbar bleiben wird. «Man darf nicht vergessen, was für einen riesigen Rattenschwanz es nach sich ziehen würde, wenn man nun sofort dazu übergehen würde, das CS-Logo verschwinden zu lassen», sagt Brockes. Zudem sei es auch denkbar, dass die Marke CS oder die Online-Marke CSX erhalten bleibe, zumindest im Schweizer Markt. Und dann würde auch ein Sponsoring weiter Sinn machen.

Wie die Credit Suisse ist auch die UBS im Sportsponsoring tätig. Allerdings unterscheidet sich ihr Portfolio klar von jenem der CS. Die UBS sponsort etwa Leichtathletik-Anlässe wie den UBS Kids Cup oder Weltklasse Zürich. Ihr Logo ist auch in der Formel 1 und im Radsport präsent. Der Fussball dagegen spielte bis anhin keine Rolle für den neuen CS-Besitzer.

Doch das heisse nicht, dass das so bleiben müsse, sagt Brockes. «Ich gehe davon aus, dass das Portfolio der CS noch eine Weile weiterlaufen und gleichzeitig auf den Prüfstand gestellt wird – und man sich dann auf eine neue Strategie festlegt», sagt der Sportsponsoring-Experte.

Und was bedeutet es für den Schweizer Sponsoren-Markt, wenn plötzlich ein derart grosser Akteur wie die CS verschwindet? Geraten nun die Preise unter Druck – und schwinden damit die Ertragsmöglichkeiten für Vereine und Verbände? Hans-Willy Brockes geht nicht davon aus. «Es gibt im Sponsoring kaum Produkte, die so viel Sichtbarkeit bieten wie der Fussball», sagt er. Deshalb werde es auch weiterhin eine gesunde Nachfrage geben.