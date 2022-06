Hooligan-Konkordat: Wollt ihr unseren Fussball begraben?

Analyse Politiker fordern: keine Stehplätze, keine Gästefans – Wollt Ihr etwa unseren Fussball sterilisieren und begraben? Die neue Saison hat noch nicht begonnen, aber es sind schon ziemlich viele Emotionen im Schweizer Fussball drin. Der Bundesrat fordert personalisierte Tickets und ausschliesslich Sitzplätze. Andere Politiker wollen aus Sicherheitsgründen den Playoff-Modus kippen. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 23.06.2022, 14.57 Uhr

So will es der Bundesrat: Aus einer Stehplatz- wird eine Sitzplatztribüne. Wie während der Corona-Pandemie im Stadion des FC St. Gallen. Benjamin Manser

Der Bundesrat will das Gewaltproblem im Fussball bekämpfen - das ist schon mal gut. Der Bundesrat will auch, dass die Kantone die Werkzeuge des Hooligan-Konkordats wie die Meldepflicht konsequenter umsetzen – das ist noch besser. Aber der Bundesrat will auch, dass Stehplätze abgeschafft und personalisierte Tickets eingeführt werden – das ist schlecht. Und er droht mit Repressionen oder einem Verbot von Gästefans – das ist noch schlechter.

Warum der Bundesrat gerade jetzt auf Konfrontation mit dem Fussball geht, ist sein Geheimnis. Vielleicht hat das irritierende Vorpreschen auch damit zu tun, dass man der Politik in dieser Sache immer wieder vorwarf, erst zu reden und zu handeln, nachdem etwas passiert ist. Nun aber ist sogar der Fall, dass einzelne Politiker handeln, bevor überhaupt irgendwelche Erfahrungswerte vorliegen. Wie der frühere Juso-Chef David Roth aus Luzern. Seine Mission: Er will den Playoff-Modus verhindern, der auf die Saison 2023/24 eingeführt wird.

David Roth: Früher Juso-Präsident, heute für die SP im Luzerner Kantonsrat. Nadia Schärli / Luzerner Zeitung / AG

Worum geht’s? Roth befürchtet, dass es wegen der zusätzlich erzeugten Spannung durch Playoffs mehr Hochrisikospiele geben wird. Und damit verbunden die Kosten für die Sicherheit durch die Decke gehen. Respektive, der Playoff-Modus zulasten der öffentlichen Sicherheit geht, weil die Polizisten eben beim Fussball eingesetzt würden. Deshalb fordert der SP-Politiker, dass sich die Luzerner Regierung gegen Bewilligungen von Spielen ausspricht, wenn Teilnehmer nicht mindestens zwei Wochen im Voraus bekannt sind. Das kann im Playoff-Modus nicht gewährleistet werden.

Die Idee von Roth ist nicht durchdacht. Es ist noch kein Monat vergangen, seit der FC Luzern den Klassenerhalt in der Barrage geschafft hat. Dabei war erst eine Woche vor dem Heimspiel klar, ob und gegen wen Luzern in der Barrage antreten wird. Ein Problem war das nicht. Zu einem Problem hätte die ganze Sache aber werden können, wenn Luzern im Rückspiel zu Hause abgestiegen wäre. Und zwar nicht wegen den Gästen, sondern wegen den eigenen Fans.

Wenn Politiker über den Fussball-Modus bestimmen wollen

Dass mit Reto Nause der Berner Sicherheitsdirektor in die gleiche Kerbe schlägt, überrascht nicht. Wie seine Polizisten letzten Dezember die Basel-Fans mit einem Grossaufgebot daran hinderten, das Bahnhofs-Gelände zu verlassen, wirkte sehr verstörend. Schliesslich wurde keine Ausgangssperre verhängt. Nun kritisiert Nause, «dass die Bewilligungsbehörden von der Liga in keiner Weise mit einbezogen worden sind». Dass Politiker darüber bestimmen, welchen Modus die Fussballer zu spielen haben, gibt es - mit Verlaub - wohl nur in Nordkorea.

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. KEYSTONE

Politiker sollten sich eher damit beschäftigen, ihren Job zu machen, statt einen Fussballmodus zu verhindern. So ähnlich sieht das auch Sportministerin Viola Amherd. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte sie im Januar: «Das Hooligan-Konkordat beinhaltet wirklich gute Mittel. Aber das steht und fällt mit der Umsetzung. Es nützt nichts, wenn man die besten Werkzeuge nicht einsetzt.»

Das wirkungsvollste Werkzeug ist die Meldepflicht. Sie verpflichtet Delinquenten, sich während Spielen ihres Klubs auf einem Polizeiposten aufzuhalten. Nur wird dieses Mittel vielerorts nicht angewendet, weil es an Personal mangelt, weil Polizeiposten am Wochenende geschlossen sind. Das beweist: Je mehr Repression, desto grösser der Personalaufwand. Trotzdem will man die Fans härter anfassen.

Personalisierte Tickets: Mehr Fragen als Lösungen

Zurück zum Bundesrat: Zwischen der Einführung von personalisierten Tickets und dem Verbot von Stehplätzen besteht eine Wechselwirkung. Schliesslich machen personalisierte Tickets nur Sinn, wenn man weiss, wo wer sitzt. Aber wer kontrolliert, ob jeder auf dem Platz sitzt, der auf dem Ticket steht? Wer macht am Eingang die Personenkontrolle? Wie wirken sich die Kontrollen auf die Wartezeiten am Eingang aus? Wird den Kontrolleuren der Zugriff auf die Datenbank des Fedpol gewährt? Und wie ist das mit dem Datenschutz zu vereinbaren? Fragen über Fragen. Aber kaum Antworten. Und trotzdem die Forderung, subito diese personalisierten Tickets einzuführen.

Übrigens: In England wurde dieses Jahr das Stehplatz-Verbot teilweise aufgehoben, damit es stimmungsvoller wird in den Stadien. In der Schweiz zielt man in die andere Richtung. Hier wollen Politiker und Behörden den Fussball sterilisieren und ihn damit auch ein Stück weit begraben.

