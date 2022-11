Die Vergabe der Fussball-WM 2022 an Katar ist ein Verrat am Sport

Analyse Zwischen Fest und Protest: Die Fussball-WM der Doppelmoral Kaum ein sportlicher Grossanlass war so umstritten wie die am Sonntag beginnende Fussball-WM in Katar. Trotz aller Kritik: Diese WM ist nur möglich, weil Katar die Gier der anderen stillte. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein dunkles Kapitel Sportgeschichte: Die Vergabe der Fussball-WM 2022 nach Katar ist ein Verrat am Sport. Hassan Ammar / AP

Die TV-Stationen haben uns die letzten zwei Wochen die volle Dosis an Katar-Bashing verabreicht. Dokumentationen, Hintergründe, Enthüllungen, Talks. Und immer die gleichen Protagonisten am Pranger: Katar und die Fifa. Inhaltlich ist das nicht falsch. Gleichzeitig aber wirbt die ARD - wie auch andere Stationen, die sich die exorbitanten WM-Übertragungsrechte leisten können - mit «30 Millionen Zuschauern» um Werbekunden. Allein dieses Beispiel zeigt unser Dilemma: Wir lehnen ab, was wir längst hätten ablehnen sollen. Jetzt ist es zu spät. Deshalb die Flucht in die Doppelmoral.

Es beginnt 2010. Oder eher noch früher. Als Katar, dieses kleine Land, nur doppelt so gross wie der Kanton Bern, auf die wahnwitzige Idee kommt, eine Fussball-WM zu veranstalten. Jede und jeder mit nur einem Minimum an Verstand sagt: Das funktioniert nicht, weil zu klein, zu heiss, zu wenig Infrastruktur, zu wenig Fussball-Tradition, zu wenig Menschenrechte. Von allem zu wenig. Aber das, was in der Welt der grossen Sportpolitik wirklich zählt, ist etwas, wovon Katar mehr als genug hat: Geld.

Ungefähr 200 Milliarden Dollar lässt sich Katar die WM kosten. Inklusiv gekaufte Stimmen? Das wissen wir nicht. Spielt aber auch keine Rolle. Fakt ist: Die WM ist gekauft. Wie schon andere zuvor, beispielsweise das Sommermärchen von 2006. Deutschland, ausgerechnet! Denn das passt so gar nicht in unseren eurozentrischen Blickwinkel, wonach wir vieles richtig und die anderen alles falsch machen.

Diese WM-Vergabe ist ein Verrat am Sport

Einverstanden, die WM-Vergabe an Katar ist ein Verrat am Sport. Aber sie war möglich, weil das Emirat über genügend Mittel verfügt, um die Gier der anderen zu stillen. Ein Beispiel: Nachdem der französische Fifa-Funktionär Michel Platini mit drei Gefolgsleuten die Abstimmung (14:8) zu Gunsten von Katar und gegen die USA massgeblich beeinflusst, bestellt Katar bei den Franzosen für 14,5 Milliarden Dollar Kampfflugzeuge. An einen Zufall glaubt niemand. Erst recht nicht, weil der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy kurz vor der WM-Vergabe Platini in den Elysée-Palast zitiert, wo dann auch der Kronprinz von Katar mit am Tisch sitzt.

Mit dem Finger allein auf die Franzosen zu zeigen, wäre indes falsch. Sepp Blatter, der 2010 Katar als Wahlsieger erklärte, schaute weg oder wollte nichts davon wissen, wie sich andere Funktionäre korrumpieren liessen. Und sein Nachfolger Gianni Infantino hatte gar nie die Absicht, die Fehler seines Vorgängers zu korrigieren. Selbst als nicht mal mehr Katar die Ausbeutung von Arbeitsmigranten leugnen konnte und die unrechtmässige WM-Vergabe bewiesen war, hielt Infantino unbeirrt Kurs in Richtung Persischer Golf statt umzuschwenken.

Geschenke erhalten die Freundschaft: Fifa-Präsident Gianni Infantino überreicht Katar Premierminister Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz Al Thani ein Fussballtrikot. Hassan Ammar / AP

Katar ist in unseren Augen ein Unrechtsstaat

Trotzdem prangern wir in erster Linie Katar und nicht «unsere» Fifa-Präsidenten an. Wobei uns das kleine Emirat die Suche nach einem Sündenbock ziemlich einfach macht. Da werden Arbeitsmigranten mies behandelt und noch mieser bezahlt. Da ist freie Meinungsäusserung nicht möglich. Da herrscht durchs Band ein Patriarchat. Da gibt es nicht mal Anzeichen von Demokratie. Und Frauen werden ebenso diskriminiert wie alle Menschen, die nicht in die Schublade der Heteronormativität passen. Katar ist in unseren Augen ein Unrechtsstaat.

Es ist deshalb nichts anderes als logisch, dass Menschen sich hierzulande empören und nach Boykott schreien. Aber wenn wir das zu Ende denken, wird es ziemlich eng, müssten wir die Formel 1, die Fussball-Champions-League und viele andere Sportevents wie die früheren Auftritte Roger Federers in Doha boykottieren. Denn die reichen, arabischen Rohstoff-Staaten haben die Welt des Sports längst infiltriert.

Paris Saint-Germain gehört dem katarischen Staatsfond. Bayern München lässt sich den kleinen Aufdruck «Qatar Airways» auf dem linken Trikotärmel 25 Millionen Euro kosten – pro Jahr. Das sind nur zwei Beispiele einer langen Liste von Abhängigkeiten und Geschäftsbeziehungen zwischen dem europäischen Fussball und sogenannten Unrechtsstaaten aus der arabischen Welt.

Ohne Katar kein Starensemble bei Paris Saint-Germain: Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé (von links) Christophe Ena / AP

Bauland und Gesundheitssystem - geschenkt

Wechseln wir die Perspektive. Auch in der Schweiz, erst recht in meiner Heimat Appenzell, hat man sich schwer getan mit der Einführung des Frauenstimmrechts. In Kenia, der Mongolei oder Kasachstan waren sie viele Jahrzehnte früher dran. Oder haben wir uns schon mal gefragt, was die Wahlplakate mit den schwarzen Schafen mit jenen Menschen machen, die damit gemeint waren?

Und was denken Katarer, wenn sie in einem Dokfilm über die Schweiz Menschen sehen, die betteln und unter einer Brücke schlafen? Vielleicht so: «Wie kann das sein in diesem reichen Land? Wir kriegen vom Staat ein Grundstück geschenkt, wenn wir heiraten und das Gesundheitssystem ist gratis.»

Es ist nicht alles schlecht und erst recht nicht alles gut in Katar. Doch es gibt Menschen wie Gianni Infantino, die ernsthaft glauben, der Sport könne etwas zum Guten bewegen. Nun, 2018 hat Infantino den russischen Präsidenten Vladimir Putin umarmt, obwohl dieser die Krim längst annektiert hatte. Und besser ist es seit der WM 2018 mit Putin und Russland auch nicht geworden – im Gegenteil.

Eine Unterkunft für Arbeitsmigranten in Katar. Das Bild wurde 2015 aufgenommen. Maya Alleruzzo / AP

Katar wird sich bewegen? Katar muss sich nicht bewegen

Ob Katars Frauen je wählen dürfen oder ob homosexuelle Paare je händchenhaltend durch Doha flanieren können, hängt nicht von dieser Fussball-WM ab. Und sowieso fällt der Glaube schwer, dass sich die Gesellschaft Katars bewegt, weil sie sich schlicht nicht bewegen muss. Sie wedeln mit Geldscheinen oder ködern uns mit ihrem Erdgas, und die Welt kommt herbeigeflogen.

So einfach war es mit der Fussball-WM und so einfach wird es weitergehen. Weil sich dann niemand mehr für das Schicksal der Bauarbeiter aus Nepal interessiert, sondern nur noch dafür, ob und wie man mit Katar Geschäfte machen kann. Anders formuliert: Moral beim Sport aber nicht beim Gas?

Es wird Zeit, dass der Ball in Katar rollt. Also das in den Vordergrund rückt, worum es eigentlich geht: der Fussball. Und trotzdem ist es gut, haben wir uns mit der Fifa, mit Katar, mit Doppelmoral und Menschenrechten auseinandergesetzt. Und wir werden das wieder tun müssen, weil das System des grossen Sports krank ist. Aber bei aller Abscheu vor diesem Dreck tut es halt doch sehr gut, sich mit einem packenden Fussballspiel etwas Ablenkung zu gönnen. Denn genau darin liegt die Kraft und das Erfolgsgeheimnis dieses phänomenalen Spiels.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen