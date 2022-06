CSIO St.Gallen «Es ist eine unglaubliche Reise»: Die Schweizer Springreiter gewinnen zum ersten Mal seit 22 Jahren zu Hause wieder den Nationenpreis Das Schweizer Springreiter-Quartett mit Martin Fuchs, Edouard Schmitz, Pius Schwizer und Steve Guerdat hat zum ersten Mal seit 2000 in Luzern wieder den Nationenpreis der Schweiz gewonnen. Auf Rang zwei klassiert sich in St.Gallen die Niederlande, auf Platz drei Grossbritannien. Sascha Dubach Jetzt kommentieren 06.06.2022, 19.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die erfolgreiche Schweizer Mannschaft (von links): Martin Fuchs, Steve Guerdat, Equipenchef Michel Sorg, Pius Schwizer und Edouard Schmitz. Bild: Christian Merz/Keystone

Was für ein Spektakel – das St.Galler Gründenmoos bot mit rund 9000 Zuschauerinnen und Zuschauern die perfekte Bühne für das Heimteam im Nationenpreis der Schweiz.

Parcoursbauer Gérard Lachat stellte mit zwölf Hindernissen und 15 Efforts eine anspruchsvolle Aufgabe. Die erlaubte Zeit spielte keine Rolle, damit gab es für die Reiter sichtlich weniger Druck.

Martin Fuchs ohne Makel

Der erste Umgang verlief nicht ganz nach Wunsch von Equipenchef Michel Sorg. Startreiter Martin Fuchs und sein zehnjähriger Niederländerwallach Leone Jei starteten optimal, es gab zwar einen kurzen Schreckensmoment vor dem 3,90 Meter breiten Wassergraben, doch der Weltcupsieger meisterte auch diese Aufgabe souverän und blieb ohne Makel.

Der GP-Sieger vom Samstag sagte:

«Leone schaut immer mal wieder kurz ins Wasser, das ist aber kein Problem».

Nationenpreis-Neuling Edouard Schmitz und sein Holsteiner Quno zeigten eine harmonische Runde, trotzdem erwischte es den Genfer am Einsprung in die zweifache Kombination.

Routinier Pius Schwizer, der zum ersten Mal seit 2015 wieder ein Aufgebot für den Heim-CSIO erhalten hat, blieb mit seiner Neuerwerbung Vancouver de Lanlore bis zu den beiden letzten Sprüngen, einer Stationata und einem Oxer, ohne Makel. Mit acht Strafpunkten lieferte er jedoch das Streichresultat. Der Oensinger sagte:

Pius Schwizer auf Vancouver de Lanlore. Claudio Thoma/Freshfocus

«Ich habe Vancouver erst seit drei Monaten, vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen. Die beiden Fehler muss ich auf meine Kappe nehmen.»

Schlussreiter Steve Guerdat und Venard de Cerisy patzten nur einmal, ebenfalls am Schlusssprung. Damit lag das Schweizer Quartett nach dem ersten Umgang mit total acht Punkten zusammen mit den Niederlanden an zweiter Position in Lauerstellung.

Die Führung mit nur vier Punkten übernahm das Team aus Grossbritannien. Noch war also alles möglich.

Ein perfekter zweiter Umgang

Der Auftritt der Schweizer Reiter in der Reprise ist schnell erzählt. Fuchs erneut ohne Makel, der 22-jährige Schmitz ebenfalls souverän Null und auch Schwizer – mit 59 Jahren der Senior im Team – blieb fehlerfrei.

Befinden sich in bestechender Form: Martin Fuchs und Leone Jei. Christian Merz/Keystone

Damit totalisierten die Schweizer nach drei von vier Reitern acht Punkte. Da der dritte Niederländer, Jur Vrieling mit Long John Silver, patzte, musste Schlussreiter Guerdat nicht einmal mehr antreten. Die Niederländer fielen mit zwölf Punkten hinter die Schweizer zurück.

Alle Augen sind auf den 67-jährigen John Whitaker gerichtet

Die Spannung im Gründenmoos blieb jedoch bis zum allerletzten Reiter bestehen, denn die Briten totalisierten vor ihrem Schlussreiter John Whitaker mit Unick du Francport ebenfalls acht Punkte.

Würde der Routinier – Whitaker ist mit seinen 67 Jahren älter als seine drei Teamkollegen zusammen – fehlerfrei bleiben, hätte man um den Sieg stechen müssen.

Der Brite John Whitaker auf Equine America Unick du Francport. Claudio Thoma/Freshfocus

Der Altmeister begann stark, meisterte die Klippen mit Wassergraben, Plankensteil und Bidetoxer souverän, doch es erwischte ihn am Aussprung aus der dreifachen Kombination. Damit fielen die Briten mit der schlechteren Gesamtzeit noch hinter die Niederlande auf den dritten Platz zurück und der Schweizer Sieg war im Trockenen.

Das Publikum riss es von den Sitzen – der Jubel grenzenlos. Der erste Sieg im Heim-Nationenpreis seit 2000 in Luzern war Tatsache. Letztmals in St.Gallen gewann ein Schweizer Team gar vor 26 Jahren. «Senior» Schwizer sagte:

«Endlich sind wir den Fluch los.»

«Es ist fantastisch mit so einem tollen Team hier zu gewinnen, ein Verdienst nicht nur der Reiter, sondern auch des gesamten Teams hinter den Kulissen. Ich spreche vom Trainer Thomas Fuchs, den Pferdebesitzern und auch den Pferdepflegern», resümierte Equipenchef Michel Sorg.

Dank an das Publikum

Martin Fuchs bedankte sich während der Siegerehrung beim Publikum: «Wir haben auch dank dem besten Publikum gewonnen. Ich hoffe ihr seid auch im nächsten Jahr bei der Titelverteidigung wieder dabei.»

Edouard Schmitz, mit Jahrgang 1999 beim letzten Sieg im Gründenmoos noch nicht einmal auf der Welt, freute sich bei seinem ersten Teameinsatz auf höchstem Level: «Es ist eine unglaubliche Reise, ich hoffe, dass es so weitergeht. Es war schon unglaublich, überhaupt berücksichtigt zu werden und dann gleich ein Sieg – unfassbar!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen