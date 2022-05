Zehnkampf: Simon Ehammer plant in Götzis den nächsten Coup

Ambitionen «Ich möchte als erster Schweizer einen Podestplatz in Götzis»: Der Ausserrhoder Zehnkämpfer Simon Ehammer plant den nächsten Coup Der Zehnkämpfer misst sich am Wochenende in Götzis mit der Weltelite. Die Ambitionen des 22-Jährigen aus Stein sind gross. Die Erinnerungen an seine Premiere in Vorarlberg sind dabei nicht nur positiv. Jörg Greb Jetzt kommentieren 27.05.2022, 17.00 Uhr

Grosse Sprünge: Simon Ehammer im vergangenen Jahr vor dem Opernhaus in Zürich. Ennio Leanza/Keystone

Schlagzeilen gemacht hat Simon Ehammer in diesem Jahr bereits verschiedentlich. Erinnert sei an das grosse Duell mit dem kanadischen Zehnkampf-Olympia-Sieger Damian Warner an der Hallen-WM in Belgrad im März im Hallen-Siebenkampf.

Verbunden war jener grandiose Silbermedaillengewinn mit einem herausragenden Schweizer Rekord von 6363 Punkten.

Und gleich zum Start in die Freiluftsaison in Ratingen vor drei Wochen setzte der 22-jährige Modellathlet aus Stein eine weitere Duftmarke: Mit seinen 8354 Punkten übertraf Ehammer den bisherigen Zehnkampf-Bestwert von Beat Gähwiler, der 34 Jahre Bestand hatte, gleich um 110 Zähler.

Und jetzt plant Ehammer den nächsten Coup. Im Mehrkampf-Mekka Götzis, in Vorarlberg, nahe der Schweizer Grenze, trifft er auf ein erlesenes Klassefeld. Ganz in seiner unverkrampften, optimistischen Art sagt er:

«Es ist etwas Neues, zwei Zehnkämpfe in derart kurzer Folge. Aber ich fühle mich fit und ich fühle mich gut.»

Verbunden ist dieses Gefühl mit einem hohen Anspruch: erneut nach den Sternen greifen, noch besser performen, wiederum ein Ausrufezeichen setzen.

«Will als erster Schweizer in Götzis auf das Podest»

Das Meeting in Götzis übt auf Mehrkämpfer wie Ehammer eine magische Kraft aus. «Das ist der Anlass, der alle anzieht, die sich mit unserer Disziplin auseinandersetzen», sagt er.

Es ist der Ort, an dem die Allrounder ins Zentrum des Geschehens rücken, sie die volle Aufmerksamkeit generieren. «Das willst du mindestens einmal erleben in deiner Karriere, dieses Erlebnis ist sehr, sehr schön.»

Trotz seines vergleichsweise jungen Alters ist Ehammer bereits zu seiner Götzis-Premiere gekommen – einer zwiespältigen: Im vergangenen Jahr schied er nach drei ungültigen Versuchen in der zweiten Disziplin Weitsprung vorzeitig aus.

Ähnliches soll sich nun nicht wiederholen. Ehammer will nicht nur bis am Schluss dabei sein im illustren Kreis, er will auch Akzente setzen. Keck formuliert er: «Ich möchte als erster Schweizer einen Podestplatz in Götzis.» Bewusst ist er sich dabei, dass es sich um ein sehr ambitioniertes Vorhaben handelt. «Ganz viele streben nach Ähnlichem und verfügen über das Potenzial dazu», sagt er.

Zwischen Rang zwei und zehn scheint mit einer guten Leistung alles möglich. Als unerreichbaren Fixpunkt sieht er einzig 9000-Punkte-Mann Warner, der «sich in einer anderen Klasse bewegt».

Simon Ehammer ist gut in die Saison gestartet. Ulf Schiller/Keystone

Luft nach oben

Klar ist mit dieser Ankündigung auch, dass der neue Schweizer Rekord bereits wieder zum Thema werden kann. Für Ehammer nichts Aussergewöhnliches. «Ratingen war Saisonauftakt, da besteht noch viel Luft nach oben.»

Zwar freute er sich Anfang Monat über die Konstanz in allen zehn Disziplinen. Gleichzeitig streicht er aber hervor:

«Ausreisser hatte ich einen einzigen.»

Damit spricht er den Weitsprung auf 8,30 m an, verbunden mit dem Schweizer Rekord. Die zweite persönliche Bestleistung im Diskuswerfen setzte er schon fast voraus. Vor allem in die Wurfdisziplinen hat er in den vergangenen Monaten investiert.

Bessere Weiten – in seinen schwächsten Disziplinen – sind die Folge davon. Und gerade darauf baut er auch nun. «Mir sind in den Trainings seit meinem Saisondébut weitere Fortschritte gelungen. Vor allem im Diskus läuft es ganz erfreulich.»

Der letzte Vergleich mit der Elite vor der WM

Das Vor-Götzis-Gefühl führt dazu, dass er sich «extrem freut». Und der ganz andere Rahmen beunruhigt ihn nicht, im Gegenteil. «Götzis ist enorm cool, aber den Fokus werde ich ganz auf mich gerichtet haben.» Der Schweizer Rekord vermittelt ihm die Gewissheit, dass «wir wirklich gut gearbeitet haben». Gleichzeitig ist er überzeugt: «Ich kann mich weiter steigern – in jeder Disziplin.»

Und zu einem besonderen Anlass werden die beiden Tage im Mösle-Stadium auch wegen seiner weiteren Saisonplanung. Zum Vergleich mit der Weltelite wird er danach nicht mehr kommen. Für die WM Mitte Juli in Eugene konzentriert er sich auf den Weitsprung. Erst an der EM Mitte August kehrt er zum Mehrkampf zurück. Es handelt sich dabei um eine weitsichtige Planung. Auch Ehammer muss mit seinen Kräften überlegt umgehen – um immer wieder Geschichte zu schreiben.

