Nationaltrainer Patrick Fischer nach Eishockey-WM Aus

EISHOCKEY Nationaltrainer Patrick Fischer glaubt nicht an Komplexe Die Reaktionen nach dem Ausscheiden an der Eishockey-WM wecken Hoffnungen, dass es vielleicht 2023 für eine Medaille reichen kann. Klaus Zaugg, Helsinki 28.05.2022, 05.00 Uhr

Der Zuger Nati-Trainer Patrick Fischer ist trotz dem Ausscheiden stolz auf die Mannschaft. Bild: Urs Lindt (25. Mai 2022)

Bei Titelturnieren gibt es eine ganz spezielle Einrichtung: Die Mixed Zone. Unten im Bauch des Stadions laufen alle – Spieler und Trainer – nach einer Partie auf dem Weg zur Kabine an einer Abschrankung vorbei. Hier warten die Chronistinnen und Chronisten und stellen Fragen. Die angesprochenen Spieler halten inne, geben Antworten, und in der Regel kommt am Schluss auch noch der Trainer.

Die Fragen und Antworten sind seit Jahren stets ähnlich. Und doch aufschlussreich: Wie reagieren die jungen Männer in den ritterähnlichen Ausrüstungen und eisernen Schuhen unmittelbar nach einem Spiel auf die ewig gleichen Fragen? Natürlich sind alle gut geschult. Keiner lässt seinen Gefühlen freien Lauf oder zettelt gar mit einer unbedachten Aussage eine Polemik an. Das ist sehr schade. Medientraining für Spieler und Trainer sollte verboten werden. Und doch gibt es eine Körpersprache, die viel aussagt.

Enttäuschung nach Ausscheiden

Die Schweizer trotten nach dem 0:3 gegen die Amerikaner mit hängenden Köpfen vorbei. Die Niederlage beschäftigt sie. Keinem ist dieses Ausscheiden egal. Es ist zu spüren: Ein Traum ist zerbrochen. Captain Nico Hischier steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Er ist, da Captain der New Jersey Devils in der NHL, einer der prominentesten Schweizer und wird deshalb auch von finnischen Medienvertretern befragt. In nahezu perfektem Englisch gibt er seiner Enttäuschung Ausdruck. Es habe einfach nicht gereicht. Man habe keinen Weg gefunden, die Abwehr der Amerikaner zu überwinden. Ein Lob für den Gegner und für den gegnerischen Torhüter. Aber keinerlei Ausreden.

Die interessanteste Reaktion zeigt Torhüter Leonardo Genoni. Es ist nun für ihn die vierte Viertelfinalniederlage nach 2019, 2021 und Peking 2022. Er wird von den Chronisten fast tröstend über die zwei ersten Gegentreffer befragt. Die seien ja nicht haltbar gewesen. Na ja, vielleicht hätte er beim 0:2 eine Zehntel- oder vielleicht bloss um den Hundertstel einer Sekunde früher aus dem Tor herauskommen müssen.

Nationaltrainer Fischer sucht nicht nach Ausreden

Goali Genoni übt auch Selbstkritik Bild: Martin Meissner / AP (26. Mai 2022)

Aber Genoni will weder Trost noch sucht er nach Ausreden. Ruhig und sachlich stellt er fest:

«Diese zwei Gegentreffer sind die Folge von Fehlern, die wir nicht mehr machen dürfen. Das betrifft auch mich.»

Er ist selbstkritisch und nimmt sich von dieser Kritik nicht aus. Ein grosser Goalie auch in der Niederlage. Ganz am Schluss kommt Nationaltrainer Patrick Fischer. Er hat zuvor dem Schweizer Fernsehen in deutscher, italienischer und französischer Sprache Auskunft gegeben. Fischer ist ein charismatischer Kommunikator. Deutsch und Italienisch spricht er perfekt, Französisch mit dem Charme des Deutschschweizers.

Schliesslich stellt er sich kurz vor 23 Uhr den Journalisten aus der Deutschschweiz. Seine Reaktion auf das Scheitern ist hoffnungsvoll. Er sucht nicht nach Ausreden und widersteht der Versuchung, das Turnier schönzureden. Aber er hat auch genug Selbstvertrauen, um auf die Leistungen stolz zu sein. Da steht ein Mann, der weiss, dass er auf dem richtigen Weg ist. Der den Glauben an eine Medaille, an den WM-Titel, an seine Mission nicht verloren hat. Er ist letztlich durch dieses bittere Scheitern in Helsinki nicht verunsichert worden. Er wird weiter seinen Weg gehen. Er sagt:

«Ich glaube nicht an Komplexe.»

Er wird es schaffen, zu verhindern, dass die Schweizer nun einen Viertelfinalkomplex erwischen, wie einst die Engländer einen «Penalty-Komplex» bei Titelturnieren hatten.

Deshalb: Die Hoffnung ist berechtigt, dass es vielleicht 2023 zu einer Medaille reichen wird. Oder dann halt 2024. Oder 2025. Oder 2026 bei der nächsten WM in unserem Land. Er wird die Schweizer durch den Lernprozess führen, den beispielsweise auch die Finnen durchmachen mussten, um Titelturniere zu gewinnen. Man kann davon ausgehen, dass Fischer seinen 2024 auslaufenden Vertrag mindestens bis 2026 verlängern wird.