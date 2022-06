Das sind die Noten der Schweizer Nati-Spieler gegen Tschechien

Einzelkritik Xhaka-Vermisstenmeldung und zwei Verteidiger, die nicht die gleiche Sprache reden - die Noten der Nati nach dem 1:2 gegen Tschechien Die Schweiz bleibt im Jahr 2022 ohne Sieg. Trotz beinahe unterirdischer Leistung in der ersten Halbzeit geht die Nati mit einem 1:1 in die Pause. Welche Spieler haben besonders enttäuscht? Wer hat überzeugt? Lesen Sie unsere Einzelkritik. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 02.06.2022, 23.25 Uhr

Nicht nur Granit Xhakas Auftritt wirft Fragen auf. Lukas Kabon / EPA

Yann Sommer, Torhüter

Es ist auch ihm zu verdanken, dass die Schweiz unter Murat Yakin nicht erstmals in Rückstand in die Pause geht. Sommer ist sehr schnell unten gegen Jantko (27.) und entschärft wenig später einen gefährlichen Schlenzer des gleichen Spielers. Glück hat er beim Pfostentreffer von Coufal (54.). Etwas unglücklich sieht er beim Treffer zum 1:2 aus, als Sow eine Flanke nicht ganz unhaltbar ins eigene Tor ablenkt. Note 4

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Diskrete Vorstellung: Trotzdem hat Silvan Widmer die grosse Chance zum 2:2, scheitert aber an Tschechiens Goalie Vaclik. Laurent Gillieron / EPA

Wo sind nur seine offensiven Läufe, für die sie ihn in Mainz verehren? Es ist ja nicht so, dass Widmer defensiv stark gefordert ist, auch wenn er beim 0:1 Torschütze Kuchta zu viel Raum gewährt. Auch als Tschechiens Sturmjuwel Hlozek (54.) das 2:1 fahrlässig vergibt, ist Widmer bei der Entstehung der Chance erschreckend unbeteiligt. Als Widmer (66.) doch mal noch offensiv in Erscheinung tritt, scheitert er am früheren Basel-Goalie Vaclik. Note 3,5

Fabian Schär, Innenverteidiger

Drei grobe Patzer allein in der ersten Halbzeit. Die langen Bälle kommen auch nicht an. Kommt dazu, dass er beim slapstickartigen 0:1 am schlechtesten aussieht. Das geht auch an einem Routinier wie ihm nicht spurlos vorbei. Und mit der Zeit fragen wir uns: Sprechen Schär und Elvedi überhaupt die gleiche Sprache? Von Abstimmung zwischen den beiden Innenverteidigern ist wenig zu sehen. Note 2,5

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Ein ungewohnt schwacher Auftritt von Nico Elvedi. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Auch er gibt beim 0:1 durch Kuchta, der seit seinem Wechsel im Winter zu Lokomotive Moskau ohne Wettkampfpraxis ist, keine gute Figur ab. Elvedi irritiert die Mitspieler, weil er erst Anstalten macht, den Einwurf von Coufal zu entschärfen und dann doch nicht zum Ball geht. Immerhin deutet seine kämpferische Mimik so etwas wie Auflehnung gegen die Widerstände an.. Note 3

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Er ist der einzige in der Viererabwehrkette, der so etwas wie den Durchblick hat. Klar, wir kennen das von ihm: souverän am Ball, gutes Antizipationsvermögen. Umso wichtiger, dass er in der Not auch mal im Zentrum aushilft. Was auch gefällt: Seine Eckbälle. Die schlägt er nicht einfach 08/15 hoch ins Zentrum. Einmal legt für Vargas im Rückraum auf. Aber dieser bleibt mit seinem Abschluss hängen. Note 4

Djibril Sow, rechter Mittelfeldspieler

Rechts im Mittelfeld, das ist für ihn eine ungewohnte Position, schliesslich besetzt er in Frankfurt das Zentrum. Er hat es rechts nicht schlecht gemacht. Sicher, Tempodribblings sind nicht seine Sache. Aber er schafft es doch, mit seiner Dynamik und Aufsässigkeit ein paar Akzente zu setzen. Beispielsweise beim 1:1, als er mit seiner Störarbeit dafür sorgt, dass Okafor an den Ball kommt. Oder unmittelbar nach der Pause, als Vargas seine prächtige Vorlage nicht veredeln kann. Note 3,5

Remo Freuler, zentraler Mittelfeldspieler

Es hat schon besser funktioniert zwischen Freuler und Xhaka in der Schaltzentrale. Es gibt Phasen in diesem Spiel, da hat man das Gefühl, als wollten sie beide das Spiel von hinten heraus ankurbeln. Harmonisch wirkte es lange nicht. Später funktioniert die Abstimmung besser. Freuler sucht vermehrt die Zwischenräume und Xhaka hat quasi wieder die Alleinherrschaft im Aufbau. Es kommt Freuler entgegen. Er initiiert ebenso das 1:1 wie in der zweiten Halbzeit Widmers grosse Chance. Note 4

Granit Xhaka, zentraler Mittelfeldspieler

In der 36. Minute sagt TV-Kommentator Sascha Ruefer: «Ich weiss gar nicht, ob Xhaka noch auf dem Platz steht.» Das ist zwar etwas zugespitzt formuliert. Aber nicht komplett falsch, auch wenn Ruefer ein paar Minuten später bemerkt: «Xhaka wieder aufgetaucht.» So richtig sichtbar wird Xhaka aber erst im Verlauf der zweiten Halbzeit. Sein Steigerungslauf gipfelt in einem Schuss in der 91. Minute, der knapp über das Tor geht.. Note 3,5

Ruben Vargas, linker Mittelfeldspieler

Er dribbelt, er wuselt, er sucht die 1:1-Situationen. Aber wie bei seinem Klub Augsburg hat er auch in der Nationalmannschaft ein Problem mit der Effizienz. Häufig fehlt seinen im Ansatz guten Aktionen der konkrete Ansatz, um den grossen Aufwand zu belohnen. Sei es im Abschluss, oder sei es beim entscheidenden Pass. Note 3,5

Noah Okafor, Stürmer

Noah Okafor trifft kurz vor der Pause zum 1:1. Lukas Kabon / EPA

Ein Zauberpass auf Embolo (10.) der allein vor Vaclik vergibt. Danach Sendepause. Bis kurz vor der Pause und seinem Treffer zum 1:1. Notabene sein zweites Tor im fünften Länderspiel. Es ist kein brillanter Auftritt. Aber halt doch einer, der ihm auf dem Weg zum unbestrittenen Stammspieler weitere Argumente liefert. Note 4,5

Breel Embolo, Stürmer

Vergibt in der 10. Minute kläglich, weil er wahrscheinlich bis zum Schluss mit dem Offsidepfiff rechnet. Eine matte erste Halbzeit. Nach der Pause verbessert, weil er mehr Bälle behaupten kann, aber weit weg von gut. Note 3,5

Zu kurz im Spiel für eine Bewertung:

68. Shaqiri für Okafor.

68. Zuber für Sow.

87. Lotomba für Rodriguez.

87. Seferovic für Vargas.

92. Gavranovic für Embolo.

