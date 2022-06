Die Noten der Schweizer Nati beim 0:4-Debakel in Portugal

Einzelkritik Die Quiz-Frage nach dem 0:4-Debakel in Portugal: Ist wenigstens ein Schweizer Spieler genügend – oder gar keiner? Viertes Spiel im Jahr 2022, vierte Enttäuschung. Das 0:4 in Portugal löst Sorgen aus. Welche Spieler sind besonders formschwach? Und wer gibt Anlass zu etwas Hoffnung? Lesen Sie unsere Einzelkritik. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Gregor Kobel, Torhüter

Der Moment, in dem sich Kobel dem Rest des schwachen Teams anpasst - 0:4. Daniela Frutiger/Freshfocus /

Lange ist er der ärmste Schweizer in Lissabon. Schuldlos an drei Gegentoren. Ohne jede Chance, sich auszuzeichnen. Dann kommt die 68. Minute, Kobel sprintet aus dem Tor, will gegen Cancelo klären - er kommt zu spät, der Ball liegt wieder im Netz, 0:4, und nun muss sich auch der Torhüter der Kritik stellen. Gut für ihn, dass es in der Schlussphase noch einen Freistoss sowie einen weiteren Abschluss des nimmersatten Ronaldo gibt, die er herrlich pariert. Note 3

Kevin Mbabu, rechter Aussenverteidiger

Es gibt zunehmend Stimmen, die sich fragen: was eigentlich befähigt Kevin Mbabu zum Nationalspieler? Darum zunächst: Mbabu hat die Qualität, in jedem Spiel zwischen fünf bis zehn Mal mit dem Ball in einer gefährlichen Position aufzutauchen. Das Problem ist, was daraus entsteht: nichts. Und noch viel gravierender: Seine Sturmläufe führen viel zu häufig ins Verderben, weil er ohne Kalkül losläuft, als wäre es egal, was danach in der nächsten Aktion passiert. Sein Verhalten in der defensiven Phasen ist weitestgehend ungenügend. Mal hebt er ein Offside auf, mal lässt er sich naiv ausspielen. Fazit: Die Zweifel an Mbabu werden noch grösser. Sein Nati-Out rückt näher. Note 1,5

Fabian Schär, Innenverteidiger

Einer feiert, einer leidet: Schär (rechts) gelingt es kaum, CR7 zu stoppen. Mario Cruz / EPA

Nach dem Spiel in Tschechien bereits das zweite Länderspiel hintereinander mit einer bedenklichen Vorstellung. Braucht nach der intensiven Saison in der Premier League die Sommerpause besonders dringend. Partien wie in Prag und nun in Lissabon sind darum vor allem: menschlich. Ärgerlich sind die Fehler trotzdem. Der Abend beginnt schon schlecht, weil das Schweizer Führungstor wegen seines (unabsichtlichen!) Handspiels aberkannt wird. Dann führt sein Foul zum Freistoss vor Portugals 1:0 - ehe alles nur noch schlimmer wird. Note 2

Fabian Frei, Innenverteidiger

Gegen Mannschaften der Weltspitze ist der FCB-Akteur in der Innenverteidigung zu langsam. Das wird gegen Portugal mehr als deutlich. Zwar steht er nie direkt am Ausgangspunkt eines Gegentores, aber er ist doch stets einen Schritt zu spät, wenn es gefährlich wird. Der Zauber aus dem vergangenen Herbst ist verflogen. Note 2,5

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Er ist mit seiner Ruhe am Ball und den schnellen, kurzen Pässen so etwas wie ein verkappter Spielmacher auf der linken Seite. Doch sein Einfluss ist beschränkt, wenn er wie diesmal kaum Unterstützung des Flügels (von Lotomba) erhält. Wird einige Male zu einfach überspielt. Doch die linke Abwehrseite ist wenigstens ein bisschen stabiler als die rechte. Note 3

Djibril Sow, zentraler Mittelfeldspieler

Es ist weiterhin ein Rätsel, warum es ihm in Frankfurt so viel besser gelingt, das Spiel zu leiten. Die Bandbreite der Aktionen ist sehr gross. Mal gelingt ihm eine tolle Balleroberung, die zu einem Abschluss führt (30. Minute, Shaqiri), dann misslingt ihm ein einfacher Querpass, der einen gefährlichen Konter nach sich zieht (kurz vor der Pause). Noch immer harmoniert er zu wenig mit Captain Xhaka. Diese fehlende Harmonie ist ein zentraler Punkt, warum die Schweizer gegen Portugal das Mittelfeld nicht im Griff haben. Note 3

Granit Xhaka, zentraler Mittelfeldspieler

Entschlossen beim Schlichten der Rudelbildung wegen Embolos rüdem Foul. Ansonsten nicht die grosse Befreiung. Laurent Gillieron / Keystone

Es sind schwierige Tage für den einst so unangefochtenen Chef dieser Mannschaft. Das Warten auf das erste richtig tolle Länderspiel von Xhaka unter Murat Yakin geht weiter. Aber es wäre vermessen, diesen desaströsen Auftritt an Xhaka festzumachen. Doch einen Vorwurf muss er sich gefallen lassen: Es gelingt ihm nicht, das Team als Einheit durch dieses Spiel zu manövrieren, die Pressing-Aktionen wirken unkoordiniert, man hat selten das Gefühl, alle Spieler wollen gleichzeitig dasselbe. Note 3

Renato Steffen, rechter Flügel

Nach den ersten Spielen unter Murat Yakin gehörte er zu den Gewinnern. Wenn er Gift und Galle versprüht, mag das kein Gegner. Wenn er aber lustlos hinterher trabt, bisweilen die Defensivarbeit gänzlich verweigert (vor dem 0:3) und ihm dann dazu gegen vorne kaum etwas gelingt, darf er nicht mit weiteren Einsätzen rechnen. Note 2,5

Xherdan Shaqiri, Spielmacher

Wenn es einer der Schweizer versteht, das Spiel schnell zu machen, vertikale Bälle zu spielen, freie Räume zu sehen und zu finden, dann ist es Shaqiri. Klar, mit Fortdauer des Spiels ist das obsolet, weil auch er von den portugiesischen Schnellzügen erdrückt wird. Doch es ist kein Zufall, dass beim vermeintlichen 1:0 Shaqiri für die Entstehung des Corners wie auch diesen selbst zuständig ist. Er ist zumindest teilweise in kleiner Lichtblick an diesem dunklen Schweizer Abend. Note 3,5

Jordan Lotomba, linker Flügel

Darf spielen, weil sich Vargas beim Einwärmen verletzt. Es ist nicht die beste Idee von Murat Yakin, seit er Nationaltrainer geworden ist. Lotomba ist als Flügel schlicht überfordert, was nicht überraschen kann, weil es nicht seine Position ist. Dazu verliert er allzu viele Bälle unnötig. Note 3

Haris Seferovic, Stürmer

Tor für die Schweiz! Doch die Freude währt nur kurz. Laurent Gillieron /Keystone

In Zeiten, als es den VAR noch nicht gab, da hätte die Schweiz nach sechs Minuten tatsächlich ein Tor erzielt. Es wäre eine wunderbare Geschichte gewesen. Seferovic, der bei Benfica in Lissabon spielt, trifft in seiner Stadt, mit seiner ersten Aktion bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit September 2021 in Nordirland, als er einen Penalty verschoss und sich danach in eine gefühlt ewig dauernde Verletzungspause verabschiedete. Doch es kam anders. Auch für Seferovic. In den folgenden 55 Minuten vor seiner Auswechslung gelingt ihm nicht mehr viel. Note 3,5

Zu kurz im Spiel für eine Bewertung:

62. Embolo für Seferovic.

62. Okafor für Rodriguez.

70. Freuler für Shaqiri.

70. Bottani für Steffen.

81. Gavranovic für Sow.

