Eishockey: Ist Sandro Aeschlimann der neue Genoni?

Eishockey Die Schweiz braucht eine neue Nummer eins im Tor: Ist Sandro Aeschlimann der neue Leonardo Genoni? Die ausländischen Torhüter in der höchsten Liga werden bald zum Problem für unsere Nationalmannschaft. Klaus Zaugg, Helsinki 16.05.2022, 22.07 Uhr

Sandro Aeschlimann wird in Helsinki seine Einsätze bekommen. Bild: Simon Hastegard/Freshfocus

Klotens nächster Reto Pavoni ist ein Finne. Kein Schweizer. Der Aufsteiger vertraut nächste Saison auf Juha Metsola. Der 33-jährige Finne gehörte in den letzten vier Jahren zu den besten Torhütern in der KHL. Ein unheimlich flinker, mutiger Reflexgoalie, der die Stürmer gerne herausfordert und auch mal recht weit aus seinem Kasten herauskommt. Durchaus typähnlich wie einst der vierfache Meistergoalie Reto Pavoni.

Klotens Beispiel steht für einen verhängnisvollen Trend, der die Konkurrenzfähigkeit unserer Nationalmannschaft bereits mittelfristig stark beeinflussen wird: Die Klubs der National League verpflichten ausländische Torhüter. Kloten ist nach Ambri und Biel bereits der dritte Klub, der für kommende Saison einen Ausländer als letzten Mann verpflichtet hat. Die ZSC Lions und Lugano werden folgen.

Ausländische Goalies künftig die Regel

Die Erhöhung von vier auf sechs Ausländer hat fatale, heute noch völlig unterschätzte Auswirkungen: Bei vier Ausländern zögerten die Sportchefs, eine Ausländer-Lizenz für den Goalie einzusetzen. Weil sie vier ausländische Feldspieler für unerlässlich gehalten haben. Bei sechs Ausländern werden die ausländischen Goalies künftig die Regel und nicht mehr die Ausnahme sein.

Logisch: Lieber einen Ausländer mit Nationalmannschaftsformat als einen Schweizer, der eh nicht in den Schuhen von Leonardo Genoni stehen kann. Bei der neuen Ausländerregelung hätte es die Karrieren unserer WM-Helden Leonardo Genoni und Reto Berra wahrscheinlich gar nicht gegeben: Davos hätte im Sommer 2007 bei sechs Ausländern einen ausländischen Torhüter verpflichtet und nicht auf die zwei ZSC-Junioren Genoni und Berra gesetzt.

Denn Leonardo Genoni wird im August 35 Jahre alt. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Zwar reift eine neue, durchaus talentierte Generation heran: Philip Wüthrich, Sandro Aeschlimann, Joren van Pottelberghe, Melvin Nyffeler, Ludovic Waeber, Luca Hollenstein oder der in Nordamerika engagierte Akira Schmid. Würden sich die Zeiten und die Ausländerregelung nicht ändern, so könnten sich mehre Vertreter dieser neuen Generation tatsächlich zum nächsten Leonardo Genoni oder Reto Berra entwickeln. Aber nun werden ihnen immer mehr Ausländer den Platz wegnehmen. Österreichische Zustände sind nicht mehr ganz ausgeschlossen: Nationaltrainer Roger Bader reiste etwa 2018 mit drei Torhütern zur WM, die im Klub nur die Nummer zwei waren.

Die Erhöhung der Anzahl Ausländer hat bei den Verteidigern und den Stürmern keine Auswirkung auf die WM: Die besten Schweizer haben ihren Platz im Klub und werden durch mehr Konkurrenz eher besser. Die Goalies aber verlieren ihre Existenzgrundlage.

Die Torhüterfrage treibt erstmals bei einer WM auch Nationaltrainer Patrick Fischer um: Die vergangenen 20 Jahre haben eine Handvoll Goalies unsere WM-Teams geprägt: David Aebischer, Martin Gerber, Jonas Hiller, Leonardo Genoni und Reto Berra. In dieser Zeit war bei der WM die Nummer drei ohne jede Bedeutung: Zuletzt spielten Melvin Nyffeler, Robert Mayer, Gilles Senn, Niklas Schlegel, Sandro Zurkirchen, Daniel Manzato, Tobias Stephan oder Ronnie Rüeger bloss die Rolle von «WM-Touristen».

Bewährungschance für die Nummer drei

Nun hat Fischer zum ersten Mal keine chancenlose Nummer drei nominiert. Genoni wird im August 35. Berra ist im Januar 35 geworden. Die Schweiz braucht eine neue Nummer eins. Deshalb wird Fischer in Helsinki auch Sandro Aeschlimann eine Chance geben: «Er hatte in Davos eine Super-Saison und als es in den Playoffs drauf ankam, hat er gegen die Lakers die Wende ermöglicht und im Halbfinal Zug fast zu Verzweiflung gebracht. In den Vorbereitungsspielen auf die WM hat er sich auch gegen die Grossen hervorragend bewährt.» Und bestätigt: «Wir haben erstmals keine klare Nummer drei.»

Die Uhr tickt: Wenn die Schweiz Weltmeister werden will, dann sind die Chancen in den nächsten zwei Jahren noch am grössten: Weil Genoni und Berra wohl noch zwei Jahre auf Weltklasseniveau spielen können. Und weil die Chancen, dass wir bald einen neuen Genoni oder Berra haben werden, wegen der neuen Ausländerregelung immer kleiner werden. Aeschlimann ist noch nicht der nächste Genoni.