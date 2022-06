Frauenfussball Fragen und Antworten zur Europameisterschaft in England: Wer fällt noch aus dem Kader? Am 6. Juli startet die Frauenfussball-Europameisterschaft in England. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Raphael Gutzwiller 17.06.2022, 20.15 Uhr

Voller Fokus auf die EM (von links): Svenja Fölmli, Vanessa Bernauer, Meriame Terchoun und Malin Gut. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus

Wie sieht der EM-Fahrplan des Schweizer Teams aus?

Die Schweiz trifft zum Start der EM am 9. Juli in Leigh auf Portugal. Es ist sogleich ein kapitales Spiel, ist Portugal doch jener Gruppengegner auf Augenhöhe, den es zu schlagen gilt, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Bis dahin bereitet sich das Team von Nationaltrainer Nils Nielsen akribisch auf das Turnier vor. Schon seit zwei Wochen trainieren die Schweizerinnen in Freienbach, wobei einige Spielerinnen erst später zum Team gestossen sind. In der Vorbereitung stehen noch zwei Testspiele an: Am Freitag, 24. Juni spielt die Schweiz in Erfurt gegen Deutschland, am 30. Juni zu Hause im Zürcher Letzigrund gegen EM-Gastgeber England. Am 4. Juli fliegt der Nati-Tross dann nach England.

Welche Spielerinnen fallen noch aus dem Kader?

Am Dienstag gibt Nielsen in Zürich sein definitives EM-Kader bekannt. Im Vergleich zum Aufgebot der ersten Trainingswoche, für die viele Perspektivspielerinnen aufgeboten wurden, sind schon einige Spielerinnen wieder weg. Verblieben sind 27 Spielerinnen, 23 dürfen mit nach England. Vier werden noch aus dem Kader gestrichen. Als Wackelkandidatinnen gelten Nina Stapelfeldt (AC Milan), Vanessa Bernauer (AS Roma), Malin Gut (GC), Irina Pando (Bayer 04 Leverkusen), Meriame Terchoun (FC Zürich), Ella Touon (SGS Essen) oder Lara Marti (Bayer 04 Leverkusen).

Kämpft um ihren Platz im EM-Kader: Nina Stapelfeldt. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus

Welche Themen beschäftigt das Schweizer Team?

Die erfolgreichste Schweizer Fussballerin in den sozialen Medien ist nicht dabei: Alisha Lehmann. Aus mentalen Gründen verzichtet die 23-Jährige auf eine Teilnahme. Die Spielerin von Aston Villa hätte einen Kaderplatz auf sicher gehabt, aber hätte wohl nur wenig Einsatzzeit bekommen. Innerhalb der Vorbereitung ist ihr überraschender Verzicht aber keinerlei Thema, versichern Spielerinnen und Trainer. Zu Beginn fehlte auch die wichtige Führungsspielerin Ana-Maria Crnogorcevic krankheitshalber. Sie ist inzwischen ins Camp eingerückt, kann aber noch nicht vollständig trainieren. Auch Stürmerin Fabienne Humm fehlt wegen einer Corona-Infektion noch.

Alisha Lehmann hat für die EM abgesagt. Andy Mueller/Freshfocus

Wie sehen die Chancen der Schweiz aus?

In der Gruppe mit Schweden, der Niederlande und Russland-Ersatz Portugal sind die Chancen für ein Weiterkommen klein. Insbesondere die beiden Erstgenannten zählen zu den Mitfavoriten auf den Titel, verfügen über deutlich mehr hochklassige Fussballerinnen als die Schweiz. Ein Sieg gegen Portugal ist Pflicht, dann könnte ein Wunder gegen Schweden oder die Niederlande zum Weiterkommen reichen. Als realistischer gilt jedoch eine Heimreise nach den Gruppenspielen.

Welche Nationen zählen zu den Favoritinnen?

Der Kreis der Favoriten ist wohl so gross wie noch nie an einer Frauenfussball-EM. Neben Schweden und den Niederlanden zählen Gastgeber England, Frankreich und Spanien zu den Titelanwärterinnen. Deutschland hat Aussenseiterchancen.

Werden die Spiele im TV übertragen und gibt es noch Tickets?

Alle Spiele des Schweizer Frauen-Nationalteams werden während der EM live auf SRF 2 gezeigt. Auch Tickets sind noch erhältlich. Diese können auf der Uefa-Website erworben werden.