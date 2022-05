Jil Teichmann: Eine Schwangerschaft als Glücksfall

French Open Jil Teichmann stürmt in die dritte Runde: Wie eine Schwangerschaft sie zu ihrem Trainer brachte, der auch Psychologe ist Zum ersten Mal steht Jil Teichmann in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Eine Niederlage Anfang Jahr brachte die Linkshänderin in die Erfolgsspur. Und eine Schwangerschaft zum neuen Trainer. Simon Häring, Paris 25.05.2022, 14.38 Uhr

Jil Teichmann befindet sich seit Anfang Jahr auf einem Höhenflug. Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Wer im Tennis eine Siegerin sein will, muss erst lernen, zu verlieren. Denn am Ende reist nur eine mit dem Pokal ab, die Finalistin ist erste Verliererin – und das Woche für Woche. Umso wichtiger ist es, aus Niederlagen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Jil Teichmann hat diese Haltung verinnerlicht.

Gleich mit 1:6, 2:6 hatte die 24-jährige Seeländerin Anfang Jahr bei den Australian Open gegen die Belarussin Viktoria Azarenka verloren. «Das war eine grosse Enttäuschung, eine Lektion. ich hatte mir mehr erhofft. Doch in jener Partie habe es Klick gemacht, wie Teichmann sagt. Seither gelinge es ihr besser, ihre Leistungen nicht nur am Resultat zu bemessen, «sondern daran, ob ich unter den gegebenen Umständen und an jenem Tag das für mich Bestmögliche erreicht habe». Das Ergebnis? Viertelfinal in Dubai, Viertelfinal in Madrid, Halbfinal in Rom. Seit Anfang Jahr hat sich Teichmann in der Weltrangliste von Rang 41 auf Position 24 verbessert. Bei den French Open ist sie erstmals gesetzt. Und nach einem souveränen 6:4, 6:1-Erfolg gegen die serbische Qualifikantin Olga Danilovic (21, WTA 178) steht sie auch erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Obwohl sie 2019 auf Sand innert weniger Wochen in Palermo und Prag ihre bisher einzigen WTA-Titel gewonnen hat, bezeichnet Teichmann sich als Allrounderin. Sie wuchs in Barcelona auf, wo sie auch heute noch oft trainiert, bisher unter der Anleitung der Spanierin Arantxa Parra Santonja. Doch diese ist nun schwanger, wie Teichmann erklärt. Die Lücke füllt der Spanier Alberto Martin. Er war einst die Nummer 34 der Welt, gewann drei Titel (alle auf Sand) und erreichte 2006 in Roland Garros die Achtelfinals.

Teichmanns Trainer Alberto Martin und Physiotherapeutin Laura Urriola. Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Arbeit mit Psychologin, «um als Mensch zu wachsen»

Es ist eine Kombination, die Teichmann zu beflügeln scheint. Denn Martin ist nicht nur Tennisfachmann, sondern studierte nach seiner Karriere auch Sportpsychologie. «In unseren Gesprächen geht es nicht nur um Vorhand, Rückhand und Stoppball. Ich brauche eine gute Balance im Leben.»

Seit einem Jahr arbeitet sie in Barcelona regelmässig mit einer Psychologin zusammen. Damals war sie oft verletzt, «das hat mich beschäftigt.» Doch nun geht es längst nicht mehr nur ums Tennis. Teichmann sagt: «Es ist mir wichtig, dass ich mich auch menschlich weiter entwickle. Ich arbeite gerne an mir als Jil, als Person, nicht nur als Sportlerin. Ich möchte Situationen und mich besser verstehen», sagt sie. Und das helfe ihr auch als Sportlerin.

Jil Teichmanns Gegnerin in der dritten Runde der French Open ist eine ehemalige Nummer 1 der Welt und zweifache Grand-Slam-Siegerin, die Belarussin Viktoria Azarenka (31, WTA 15). Jene Gegnerin, die ihr vor einem halben Jahr eine Niederlage zugefügt hat, bei der es «Klick» gemacht hat. «Nun kann ich beweisen, dass ich etwas gelernt habe», sagt Teichmann.