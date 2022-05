Von 24 auf 2000 Millionen: die Preisgeld-Explosion im Fussball

Fussball Von 24 Millionen auf zwei Milliarden Preisgeld: Die Champions League, Erfolgsgeschichte und Ungleichmacherin Real Madrid gegen Liverpool: Heute steigt der 30. Final der Champions League. Der Wettbewerb ist ein riesiger Erfolg, aber er krempelt den Fussball auch um – wohl für immer. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle lieben die Champions League: Fans posieren vor dem Final in Paris mit dem Pokal. EPA

Natürlich wird Gerhard Aigner heute Abend in Paris dabei sein, er freut sich schon, Real Madrid gegen Liverpool, was für eine Affiche, und das zum Jubiläum, zum 30. Final der Champions League. Das lässt sich Aigner, das Ehrenmitglied der Uefa, nicht entgehen. Den Status hat er sich redlich verdient. Schliesslich gäbe es die Champions League ohne ihn gar nicht. Er war Anfang der 90er-Jahre Generalsekretär der Uefa. Und damit einer der Väter des Wettbewerbs.

Schon bevor Real Madrid und Liverpool den Sieger unter sich ausmachen, steht fest, dass es wieder einmal eine gute Saison für die Champions League war. Es gab Tore zuhauf, Spektakel erst recht. Und, ganz wichtig: Das Geld fliesst weiterhin, wobei, eigentlich strömt es eher. Erstmals schüttet die Uefa dieses Jahr über zwei Milliarden Euro an Preisgeldern aus - Rekord.

Gerhard Aigner, Uefa-Generalsekretär und später -direktor zwischen 1989 und 2003 Keystone

Alles toll also. Doch da sind auch diese Fragen, die über der Champions League schweben: Tut sie dem Fussball wirklich gut? Oder ist das alles zu viel, zu viel Geld vor allem, so viel, dass gerade etwas kaputt geht, und zwar für immer? Es sind Fragen, die auch Gerhard Aigner beschäftigen. Auch der mittlerweile 78-Jährige beobachtet, was er Nebenerscheinungen des Wettbewerbs nennt, den er einst mit erfunden hat: eine verödete Fussball-Landschaft, in der sich Geld und Erfolg konzentrieren.

Am Anfang steht ein Spiel zwischen Napoli und Real Madrid

Wer die Geschichte der Champions League erzählen will, fängt am besten im September 1987 an. Meistercup, 1. Runde, da treffen schon Real Madrid und Napoli aufeinander. Der spanische Meister gegen den italienischen, und Napoli scheidet aus, weil im KO-Modus gespielt wird.

Das Spiel lässt gerade in Südeuropa den Ruf nach einer Reform lauter werden. Die Klubs wollen mehr garantierte Spiele, weil das mehr sichere Einnahmen bringt. Gleichzeitig kommt das Privatfernsehen auf. Die Sender brauchen Inhalte, um sich im Markt zu etablieren. Zum Beispiel Live-Fussball, den es bis dahin kaum gibt. Doch das ändert sich nun.

Die Uefa übernimmt den Lead, vermarktet neu zentral. In der Saison 1992/93 startet die Champions League. Es gibt jetzt sechs garantierte Gruppenspiele, ein Sternenlogo und eine Hymne, die heute jedes Kind kennt.

Wie immer, wenn etwas Neues entsteht, wird am Anfang laut geschimpft, auch von Grössen wie Johann Cruyff, Michel Platini oder Uli Hoeness. Doch bald dominiert ein anderes Geräusch: das fröhliche Rascheln der Geldscheine. Im ersten Champions-League-Jahr schüttet die Uefa 24 Millionen Euro Preisgeld aus. In der Saison 99/00 sind es schon 386 Millionen. 2014/15 wird erstmals die Milliardenmarke geknackt. Und jetzt, pünktlich zur 30. Austragung, sind die zwei Milliarden erreicht. Treiber für das rasante Wachstum sind vor allem die begehrten Übertragungsrechte, um die sich öffentliche und private Fernsehsender mit Pay-TV-Kanälen und neuerdings auch mit Streaminganbietern streiten.

Für jene Klubs, die es in die Champions League schaffen, ist das wunderbar. Zum Beispiel für Chelsea, den Sieger der letzten Saison. Fast 120 Millionen Euro hat er an Preisgeldern kassiert. Olympique Marseille, 1993 der erste Sieger, hatte einst nur einen einstelligen Millionenbetrag bekommen. Mittlerweile gibt es schon für die Qualifikation in die Gruppenphase mehr. YB, der Schweizer Meister, nahm diese Saison allein dafür über 15 Millionen Euro ein. Insgesamt spülte die Champions-League-Kampagne rund 35 zusätzliche Millionen in die Berner Kasse.

Geld schiesst eben doch Tore

Weniger wunderbar ist die Preisgeld-Explosion für die Balance im europäischen Fussball. Es heisst, dass Geld keine Tore schiesse, ein schöner Satz, eigentlich, aber leider steht er auch für eine Illusion. Geld schiesst Tore, weil die besten Spieler Tore schiessen. Und ihnen Geld sehr gefällt.

Auch Gerhard Aigner kennt diesen Mechanismus, und er weiss, wie viel mittlerweile zu den Vereinen fliesst. Das habe eine Dominanz einiger weniger Klubs zur Folge, die «nicht so schön» sei. Er sagt das im Zusammenhang mit der Champions League, doch das Muster lässt sich überall beobachten: Im Fussball gewinnen immer öfter die Gleichen.

Die Champions League, die damals noch Europapokal der Landesmeister hiess, gewannen in den 1980er-Jahren neun verschiedene Mannschaften aus sechs Ländern. In den letzten zehn Jahren gab es noch fünf verschiedene Sieger aus drei Ländern.

Alle Champions-League-Finals 1993: Olympique Marseille - AC Mailand 1:0

1994: AC Mailand - FC Barcelona 4:0

1995: Ajax Amsterdam - AC Mailand 1:0

1996: Juventus Turin - Ajax Amsterdam 4:2 i.E. (1:1)

1997: Borussia Dortmund - Juventus Turin 3:1

1998: Real Madrid - Juventus Turin 1:0

1999: Manchester United - Bayern München 2:1

2000: Real Madrid - FC Valencia 3:0

2001: Bayern München - FC Valencia 5:4 i.E. (1:1)

2002: Real Madrid - Bayer Leverkusen 2:1

2003: AC Mailand - Juventus Turin 3:2 i.E. (0:0)

2004: FC Porto - AS Monaco 3:0

2005: FC Liverpool - AC Mailand 3:2 i.E. (3:3)

2006: FC Barcelona - FC Arsenal 2:1

2007: AC Mailand - FC Liverpool 2:1

2008: Manchester United - FC Chelsea 6:5 i.E. (1:1)

2009: FC Barcelona - Manchester United 2:0

2010: Inter Mailand - Bayern München 2:0

2011: FC Barcelona - Manchester United 3:1

2012: FC Chelsea - Bayern München 4:3 i.E. (1:1)

2013: Bayern München - Borussia Dortmund 2:1

2014: Real Madrid - Atlético Madrid 4:1 n.V.

2015: FC Barcelona - Juventus Turin 3:1

2016: Real Madrid - Atlético Madrid 5:3 i.E. (1:1)

2017: Real Madrid - Juventus Turin 4:1

2018: Real Madrid - FC Liverpool 3:1

2019: FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0

2020: Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0

2021: FC Chelsea - Manchester City 1:0

Der Trend zur Eintönigkeit setzt sich in nationalen Ligen fort. Nicht überall ist es so schlimm wie in Deutschland, wo Bayern München zuletzt zehn Meisterschaften in Folge holte. Doch es gibt jetzt häufiger Serienmeister, und wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Meister dominanter werden. Natürlich liegt das nicht nur am Geld aus der Champions League, aber zu einem schönen Teil lässt sie dieses der Konkurrenz enteilen.

Zehn Bundesliga-Titel in Folge: Bayern München. Keystone

Ein Beispiel gefällig? Bayern München verdiente in der Saison 19/20 satte 125 Millionen Euro allein an Champions-League-Preisgeldern. Das ist mehr, als 10 der 17 Konkurrenten in der Bundesliga insgesamt einnahmen. Noch stärker verzerrt das Geld aus der Champions League den Wettbewerb in kleineren Ligen. Wer es von dort in die Gruppenphase schafft und nur schon die Startprämie einsackt, enteilt der nationalen Konkurrenz oft auf Jahre hinaus - so, wie das der FC Basel und YB in der Schweiz machten.

Haben Sie ein Monster erschaffen, Herr Aigner?

Haben Sie ein Monster erschaffen, aus Versehen vielleicht sogar? Die Frage geht an Gerhard Aigner. Ein Monster? So weit will er nicht gehen, aber er sagt: «Es war damals, in den 90er-Jahren, nicht abzusehen, wie gross das alles werden wird.»

Für Aigner ist aber etwas anderes hauptverantwortlich für den Trend zur Eintönigkeit. Er findet, man müsse auch über das Bosman-Urteil von 1995 sprechen. Damals entschied der Europäische Gerichtshof nicht nur, dass Fussballer nach Ablauf ihres Vertrags ablösefrei wechseln dürfen. Sondern er kippte auch die so genannte 3+2-Regel, die den Einsatz von Spielern aus dem Ausland limitiert hatte - auf grundsätzlich drei Ausländer pro Team.

«Diese Regel sollte eine gewisse Ausgeglichenheit garantieren, doch das haben die Richter zunichte gemacht», sagt Aigner. Tatsächlich verwandelten sich die besten europäischen Mannschaften nach dem Urteil rasch in Weltauswahlen. Kleinere Länder dagegen verloren ihre besten Spieler in die grossen Ligen. Die Konzentration begann.

Die zwei Welten des YB-CEO Wanja Greuel

Wanja Greuel kennt die Kräfte, die heute im europäischen Fussball wirken, nur zu gut. Der gebürtige Deutsche ist CEO der Young Boys, und als solcher ist er in verschiedenen Welten zu Hause. Sein Klub spielte diese Saison am Mittwoch in der Champions League gegen Teams wie Manchester United, Budget: zwischen 500 und 600 Millionen Franken. Am Wochenende wartete dann zum Beispiel Lausanne, Budget: 20 Millionen.

Die Young Boys kommen auf ungefähr 80 Millionen. Sie sind für die eine Welt viel zu klein. Und für die andere eigentlich zu gross. Greuel will verhindern, dass die beiden Welten noch weiter auseinander driften. Er sitzt als einziger Vertreter aus der Schweiz im Vorstand der European Club Assocation, kurz ECA.

YB-Ceo Wanja Greuel. Keystone

Die ECA ist eine Art Interessenverband der europäischen Fussballklubs. Das Problem ist nur, dass sie sehr unterschiedliche Interessen haben. Hier die Grossen, die immer grösser werden wollen und deshalb wenig Interesse daran haben, etwa das Preisgeld in der Champions League gleichmässiger zu verteilen. Da die Kleinen, die verzweifelt versuchen, irgendwie den Anschluss zu halten.

Mit welch harten Bandagen dabei gekämpft wird, zeigte sich nie deutlicher als im Frühling 2021. Da drohten die zwölf grosse europäische Klubs, fortan in einer eigenen Liga, der Super League, zu spielen. Greuel sagte damals, er sei erschüttert über das Vorgehen. Der Plan wurde dann begraben, aber die Drohgebärde wirkt nach, beispielsweise wenn es um die nächste Reform der Champions League geht.

Er kämpfe in der ECA gegen Windmühlen, sagt Greuel. Aber er sagt auch, dass er zwei Perspektiven darauf habe, wie sich der europäische Fussball entwickelt. Das Herz ärgert sich darüber, dass man jetzt schon Anfang Saison sagen kann, welche 12 Klubs eine Chance auf den Champions-League-Sieg haben. Der Kopf sieht, dass es eben auch vor allem die Grossen sind, die der Uefa die vielen Einnahmen von Sponsoren und Fernsehstationen bescheren. Und dass am Schluss alle Vereine profitieren, wenn mehr Geld ins System fliesst.

Gerhard Aigner hat einst die Welt miterschaffen, in der sich Wanja Greuel heute bewegt. Beide finden, dass die Champions League grundsätzlich eine Erfolgsgeschichte ist. Beide sind aber auch der Meinung, dass einige Dinge in die falsche Richtung laufen, es mehr Solidarität bräuchte, mehr Ausgleich, zum Wohle des Spiels. Und die beiden haben noch etwas gemeinsam: Das Wissen darum, dass der grosse Systemwechsel nicht kommen wird. «Illusorisch» sei das, sagt Greuel. «Wunschdenken» ist das Wort, das Aigner verwendet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen