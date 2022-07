Bernt Hass neuer Sportchef bei GC

Fussball Wird Bernt Haas Sportchef bei GC? Seit der Entlassung von Seyi Olofinjana sucht der Rekordmeister einen neuen Sportchef. Die Gerüchte verdichten sich, dass die Wahl auf den früheren GC- und Basel-Verteidiger Bernt Haas fällt. François Schmid-Bechtel 01.07.2022, 12.23 Uhr

Bernt Haas in seiner früheren Wirkungsstätte in Vaduz. Markus Brütsch / SPO

Die Zeit drängt. In gut drei Wochen steigt GC in die neue Saison. Aber noch hat die Mannschaft kaum das Format, um in der Super League vorne mitzumischen. Neben Spielern, deren Leihe ausgelaufen ist, stiessen lediglich ein paar Nachwuchsspieler sowie Ersatz-Torhüter Hammel neu zum Team von Trainer Giorgio Contini.