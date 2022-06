Mutter und Läuferin Selina Rutz-Büchel träumt weiter von Olympia

Geplante Rückkehr Höhenflug, Corona-Vollbremsung – und nun das Comeback? 800-Meter-Läuferin Selina Rutz-Büchel träumt weiter von Olympia Die Toggenburgerin Selina Rutz-Büchel hatte 2020 wieder den Tritt gefunden, lief über 800 Meter plötzlich wieder unter zwei Minuten. Dann wurde die Schweizer Rekordhalterin von Long Covid gebremst. Inzwischen ist sie Mutter – und beginnt langsam wieder, von Olympischen Sommerspielen zu träumen. Im Herbst will sie wieder ins Training einsteigen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Der bisher letzte Auftritt von Selina Rutz-Büchel (damals Büchel) an Freiluft-Wettkämpfen ist eineinhalb Jahre her. In Bellinzona lief sie im Herbst 2020 eine 1:58er-Zeit – und damit so schnell wie seit dem Schweizer Rekord 2015 nicht mehr. Alessandro Crinari / Keystone

Während die Ostschweizer Leichtathletik derzeit mit Chiara Scherrer und Simon Ehammer Erfolge feiert, ist es um eine andere Spitzläuferin aus dem Osten des Landes ruhiger geworden. Wie schnell sie derzeit auf den zwei Bahnrunden wäre?

Selina Rutz-Büchel lacht. Das könne sie unmöglich sagen. Aber was sie wisse: «Sehr fit bin ich nicht.» Seit die bald 31-Jährige im vergangenen April Mutter eines Mädchens geworden ist, hat natürlich andere Priorität. Und auch wenn sie am einen oder anderen Tag etwas «jöggerle» geht, wie sie es ausdrückt: Richtig ins Wettkampf-Training einsteigen könne und wolle sie derzeit nicht, in den ersten Monaten der Mutterschaft.

Selina Rutz-Büchel mit der jungen Familie.

Während des Gesprächs erklärt die Toggenburgerin aber immer wieder: Der Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris lebt. Es müsse nicht sein um jeden Preis, da habe sie in letzter Zeit eine gewisse Lockerheit erlangt. Aber sie spürt: Die Lust auf Training ist da. Und damit ist die Grundvoraussetzung gegeben für ein Comeback. «Das Ziel ist es, im Herbst wieder voll ins Training einsteigen zu können. Ich nehme es aber, wie es kommt.»

Trotz langer Pause noch immer die Nummer eins

Wie schön diese Geschichte mit einer zweiten Olympiateilnahme wäre, zeigt sich mit einem Blick zurück noch deutlicher. Ihren Namen hat man in der Schweizer Leichtathletik nämlich länger nicht mehr gehört. So lange, dass man sich die Leistungen zuerst noch einmal vor Augen führen muss. Selina Rutz-Büchel ist Schweizer Rekordhalterin über 800 m (1:57.95 min in Paris 2015) und doppelte Hallen-Europameisterin über diese Distanz.

Dazu: Olympiateilnehmerin in Rio (9. Platz) und Vierte an der EM 2016. Und wer sich die 800-m-Weltbestenliste der vergangenen zweieinhalb Jahre anschaut, sieht: Rutz ist darauf weiter auf Rang 23, und vor allem weiterhin die schnellste Schweizerin über die zwei Bahnrunden, auch wenn die nationale Konkurrenz mit Lore Hoffmann und Audrey Werro aufholt.

Selina Büchel 2015 als frischgebackene Hallen-Europameisterin in Prag. Filip Singer / EPA / Keystone

Seit dem Herbst 2020 hat sich vieles verändert im Leben von Büchel (ja, damals noch «Büchel»). Da lief sie die 800 Meter nach durchzogenen Jahren plötzlich wieder unter zwei Minuten. In Bellinzona erreichte sie 1:58.37 min und nährte die Schweizer Hoffnungen, dass es auf die Olympischen Spiele 2021 hin doch noch etwas wird mit einer Teilnahme der Toggenburgerin.

Am Tag darauf wurde aus «Selina Büchel» «Selina Rutz-Büchel». Und wer dem Bund der Ehe gegenüber skeptisch gestimmt ist, könnte hier mit Blick auf die folgenden Monate den (natürlich absolut unzulässigen) Schluss ziehen: Heiraten tut nicht gut. In Freiluft-Wettkämpfen hat man seither von Rutz-Büchel nichts mehr gesehen. An den Schweizer Hallenmeisterschaften 2021 wurde sie zudem von Lore Hoffmann besiegt.

Schlafstörungen, gereiztes Nervensystem: Rutz-Büchel lernt dennoch einiges aus der Long-Covid-Zeit

Natürlich sind die Gründe andernorts zu finden. Früh im Jahr 2021 plagte Rutz-Büchel eine Corona-Infektion. Deren Auswirkungen waren aber weit einschneidender und langwieriger, als sie zunächst dachte. Bald wurde klar: Rutz-Büchel leidet an Long Covid. In den Trainings fühlte sie sich zwar oft gut, die Erholung zwischen den Trainings aber stellte sich nicht ein, das Nervensystem spielte nicht mit, dies über Monate. Sie hatte Schlafstörungen, und als sich abzeichnete, dass die Olympischen Spiele in Tokio unerreichbar sein werden, musste dies zuerst einmal verdaut sein.

Rückblickend weiss Rutz-Büchel, dass sie in jener Zeit gelernt hat, geduldiger zu werden, ihrem Körper Zeit zu geben – und das Schicksal anzunehmen. Und vor allem sagt sie rückblickend:

«Ich musste lernen, dass ich auch ohne die sportliche Leistungen zufrieden sein darf mit mir.»

Die Ruhe, die sie damals in jener Zeit gefunden hat, sei vielleicht auch eine Voraussetzung dafür gewesen, überhaupt bereit zu werden für eine Schwanger- und Mutterschaft. «Die ganze Sache mit Long Covid und dem Unterbruch in der Karriere war vielleicht eine gute Vorbereitung auf das Leben als Mami.»

Long-Covid-Symptome sind verschwunden

Selina Rutz-Büchel tönt bei diesen Worten sehr geerdet, sehr entspannt. Kann es sein, dass diese Einstellung sich zwar gut anfühlt, aber vielleicht eben doch nicht den Biss beschert, den es für eine Rückkehr zum Spitzensport bräuchte? Rutz-Büchel sagt:

«Ich bin nicht sicher, ob der Biss das Entscheidende ist.»

Viel eher sei sie stets über die Freude am Training und einer gewissen Lockerheit zu ihren Spitzenleistungen gelangt. So stellt sie sich das auch diesmal vor. Natürlich: Im Rennen dann sei der Biss immer automatisch dagewesen, das Kämpfen, das Taktieren.

«Rennen sind wie ein Spiel. Ich mag diesen Wettbewerb, daran wird sich nichts geändert haben.»

Zuversichtlich stimmt sie auch dies: Die Long-Covid-Symptome, die sie so plagten, sind seit einigen Monaten verschwunden. Und so freut sie sich sehr auf die Zeit, die kommt. Sie sagt:

«Das Leben als Sportlerin und Mami stelle ich mir sehr schön vor.»

Die Familie und ihr Mann helfen mit bei der Arbeitsteilung. Was es heisst, Kinderhaben und Sport zu verbinden, wissen auch Athletinnen wie Nicole Büchler, Judith Wyder und Nicola Spirig. Mit ihnen allen hat Rutz-Büchel Gespräche geführt, sagt sie. «Das war sehr inspirierend.»

