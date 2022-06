Andy Schmid nimmt Abschied bei den Rhein-Neckar Löwen

Handball Andy Schmid: Weshalb uns Deutschland um den Handball-Messi beneidet - und auf eine Rückkehr hofft Am Sonntag bestreitet der Schweizer Ausnahmekönner sein 400. und letztes Bundesligaspiel für die Rhein-Neckar Löwen. Die Würdigung eines Spielers, der in Deutschland Handball-Geschichte geschrieben hat. Marc Stevermüer, Mannheim Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Ein Abschied auch mit Wehmut: Andy Schmid mit seiner Frau Theres und den Söhnen Levi und Lio bei seinem letzten Heimspiel für die Rhein-Neckar Löwen. Imago/Marco Wolf

Die neue Wohnung in Luzern ist schon seit vergangenem Herbst bezogen. Viele Möbel aus Deutschland bringt Andy Schmid ohnehin nicht mit. Es war eine bewusste Entscheidung von seiner Frau Therese, den gemeinsamen Söhnen Lio und Levi und ihm, denn die Rückkehr in die Schweiz sollte nicht nur ein ausgerufener Neustart sein, sondern sich nach 13 Jahren fern der Heimat auch genauso anfühlen.

«Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Dorthin, wo alles begann», sagt der Weltklasse-Spielmacher, der vor 13 Jahren die Schweiz als Talent verliess und nun als Legende zurückkehrt. Als Mann, der Handball-Deutschland verzückte, die Herzen der Massen eroberte und zu einer der schillerndsten Figuren der Bundesliga wurde.

«Andy Schmid ist einer der besten Angriffsspieler, die jemals hier gespielt haben», adelt ihn die deutsche Handball-Ikone Stefan Kretzschmar. Lob und Respekt kommt sogar von langjährigen Rivalen, zum Beispiel vom früheren Flensburger Abwehrchef Tobias Karlsson. Mit ihm lieferte sich Schmid erbitterte Duelle um Tore und Titel. Karlsson gibt zu, «in meiner Karriere keinen Spieler mehr studiert» zu haben als Schmid. «Bei ihm konnte man sich einfach auf nichts einstellen, er war unberechenbar.»

Welthandballer, wäre Andy Schmid ein Franzose

Vor allem im Zusammenspiel mit den Kreisläufern, wie etwa Bjarte Myrhol. Der Norweger stand bis 2015 gemeinsam mit Schmid in Mannheim auf dem Feld, bis heute sind die beiden sehr eng befreundet. Er legt sich fest: «Wäre Andy Franzose - und ich will damit ausdrücklich nichts Schlechtes gegen die Schweiz sagen - wäre er mindestens einmal Welt-Handballer geworden.»

200 Länderspiele, 1007 Tore: 2020 sorgte Schmid mit der Schweiz auch an der EM für Aufsehen. Ennio Leanza, Keystone

Die Schweizer sind im internationalen Vergleich zwar eine aufstrebende, aber eben dann doch eine kleine Handball-Nation. Dafür aber eine mit einem ganz grossen Spieler, nach dem sich viele Länder sehnen, um den sie viele beneiden. Auch die Deutschen. Die vermeintlich grösste Handball-Nation der Welt. Nicht umsonst sagte Ex-Bundestrainer Christian Prokop vor der WM 2019, dass sich jeder Coach «einen Spieler wie Andy Schmid in seiner Mannschaft wünscht».

Die Rhein-Neckar Löwen hatten diesen Schmid. Und zwar zwölf Jahre lang, in denen er massgeblich an allen bisherigen Titelgewinnen des Vereins beteiligt war. Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg, ein EHF-Pokal-Triumph und drei Supercup-Erfolge. Immer dabei: Schmid, der zuverlässig aussergewöhnliche Leistungen ablieferte, wenn er aussergewöhnliche Leistungen abliefern musste.

Schmid ist immer da, wenn man ihn braucht

Er war einfach immer da, wenn man ihn brauchte. So wie der von ihm bewunderte und vor zwei Jahren bei einem Helikopter-Absturz viel zu früh gestorbene Basketballer Kobe Bryant. Der US-amerikanische Sport-Star hatte zu seinem Karriereende den Kurzfilm «Dear Basketball» verfasst und darin seine niemals versiegende Liebe zu seinem Sport Ausdruck verliehen. Bryant gewann als erster Profisportler sogar einen Oscar.

Schmid könnte solch ein Drehbuch auch über den Handball schreiben, den er seit Kindheitstagen mit Leidenschaft und Hingabe betreibt, der ihm so viel gegeben und mit dem er selbst das Publikum von den Sitzen gerissen hat. Weil sein spektakulärer Spielstil etwas von einem Schönheitsideal hat und weil die Fans Spieler lieben, die mit beinahe unfassbaren Überraschungen grosse Momente kreieren. Gepaart mit seinen Führungsqualitäten entstand daraus ein einzigartiges Gesamtkunstwerk.

«Wenn es eng wurde, trug Andy die ganze Mannschaft auf seinem Rücken», erinnert sich der ehemalige Löwen-Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen, der stets in den höchsten Tönen von Schmid schwärmt. Was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht.

Fünfmal der wertvollste Spieler der Bundesliga - das ist Rekord

«Nikolaj hat mich eindeutig am meisten geprägt. Er ist der beste Trainer der Welt, weil er neben all seinen taktischen Finessen eine echte Persönlichkeit mit einem grossen Herz und einer intensiven Beziehung zur Mannschaft ist», sagt Schmid, der fünfmal in Folge zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der Bundesliga, gewählt wurde. Das gelang bislang niemand anderem. Keinem Olafur Stefansson. Keinem Nikola Karabatic. Keinem Domagoj Duvnjak.

«Persönliche Auszeichnungen sind erst einmal etwas Schönes, weil sie eine Bestätigung der eigenen Leistung sind. Aber ich habe vor vielen, vielen Jahren als kleiner Junge angefangen, Handball zu spielen, weil ich mit einer Mannschaft Titel gewinnen will», sagt Schmid, der sich nach einem schwierigen Start bei den Löwen durchbiss und danach der ganzen Liga sein schnelles Spiel aufdrückte, sie phasenweise dominierte und als Schweizer 2017 sogar zu Deutschlands Handballer des Jahres gekürt wurde.

Meist war es umgekehrt, trug Andy Schmid die ganze Mannschaft auf seinem Rücken. Imago/Max Krause

Die Überhäufung mit Lob, die immer neuen Superlative, die dauerhaften Hymnen und auch die Überhöhungen haben ihn indes im Laufe der Jahre nicht verändert, was vielleicht sogar eine seiner grössten Karriereleistungen ist. Schmid wurde zwar zu einer Marke, blieb trotzdem aber einfach er selbst - und schaffte es mit der gleichen Leichtigkeit wie auf dem Feld, noch nebenbei pointiert und punktgenau unangenehme Wahrheiten auszusprechen.

Auch mal Currywurst und Cola

Zum Beispiel beim Thema Belastung. «Auf jeden Fall würde ich die Sommerpause auf acht Wochen erhöhen. Und das gibt einem dann auch mal die Möglichkeit, Currywurst zu essen und Cola zu trinken, bis die Überzuckerung einsetzt. Man könnte einfach mal wie ein normaler Mensch im Urlaub leben», kritisierte der geniale Mittelmann einst süffisant die zu kurzen Erholungsphasen.

Einem wie ihm standen und stehen diese Sätze zu. Denn Schmid hat sich in Deutschland durch Leistung einen Namen gemacht, sein Wort hat entsprechend Gewicht. Es verwundert daher auch kaum, dass praktisch jeder an eine Bundesliga-Rückkehr glaubt. Und zwar als Trainer. Vielleicht sogar bei den Löwen? «Eine romantische Vorstellung» sei das, meint der Spielmacher, der künftig für den HC Kriens-Luzern spielt und Deutschland extrem zufrieden verlässt. Seine Mission in Mannheim ist längst beendet. Und zwar erfolgreicher, als er jemals zu träumen gewagt hätte.

Marc Stevermüer ist Sportjournalist beim «Mannheimer Morgen» und hat Andy Schmid während dessen zwölf Saisons bei den Rhein-Neckar Löwen eng begleitet.

