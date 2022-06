Interview Simon Ehammer ist der beste Weitspringer der Welt, er sagt: «Ich hatte schon immer das Ziel, mit 25 Jahren meine erste Million zu haben» Er ist eine absolute Ausnahmeerscheinung und gehört bereits mit 22 zum erlauchten Kreis der Weltelite. Zehnkämpfer Simon Ehammer spricht über grosse Worte und grosse Träume, über das erwachsen werden und seinen Wunsch, einen alten Ford Mustang zu kaufen. François Schmid-Bechtel und Rainer Sommerhalder, Teufen Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Simon Ehammer: «Ich hatte aber nie das Verlangen, ausgiebig in den Ausgang zu gehen und mir die Kante zu geben.» Bild: Ralph Ribi

Dicke Gewitterwolken verhüllen den Alpstein. Der Wind frischt auf. Obwohl Juni, ist es ungemütlich an diesem späten Nachmittag im appenzellischen Teufen. Doch einen kümmert das unmittelbar bevorstehende Gewitter nicht: Zehnkämpfer Simon Ehammer. Wäre doch gelacht, wenn er den Stab nicht weiter werfen würde als sein vier Jahre jüngerer Trainingspartner Andrin Huber. Trainer René Wyler mahnt: «Letzter Versuch.» Ehammer wirft, doch statt in den Rasen bohrt sich der Speer in die Tartanbahn. Wyler flachst: «Mamma mia, jetzt beschädigt er doch tatsächlich den Anlauf zum Weitsprung.» Das wäre nicht gut. Schliesslich ist der 22-jährige Ehammer derzeit der weltbeste Weitspringer.

Ende Juni steht das Open Air St. Gallen an. Für viele junge Menschen ein Highlight. Wie oft waren Sie schon mit dabei?

Simon Ehammer: Ich war noch gar nie an einem Open Air. Als ich noch jünger war, durfte ich nicht. Und später fand rund um den Termin des St. Galler Open Airs jeweils ein Grossanlass in der Leichtathletik statt. Ein Open Air ist keine sinnvolle Vorbereitung auf einen Wettkampf.

In der Jugendzeit bedauerten wir die Leichtathleten ein Stück weit, weil sie so unglaublich seriös leben mussten. Wie gingen Sie als Jugendlicher damit um?

Wenn ein Jugendlicher an eine Sportschule geht, bekommt er automatisch und unabhängig von der Sportart eine gewisse Struktur mit auf den Weg, die er ganz einfach befolgen muss. Aber damit hatte ich nie ein Problem. Für mich war stets klar, dass ich am Mittwochnachmittag ins Training gehe und nicht mit den Kollegen abhänge. Und am Wochenende war ohnehin Wettkampf. Ich habe kein einziges Mal gedacht, ich wäre jetzt lieber im Ausgang. Ich habe schliesslich für den Wettkampf trainiert. Deshalb fiel es mir leicht, nach dieser Struktur zu leben. Dazu kam der Ehrgeiz, stets der Beste sein zu wollen. Im Gegenzug erlebt man Dinge, die man sonst nicht erlebt.

Sie hatten nie das Gefühl etwas zu verpassen?

Überhaupt nicht. Es gab Ende Saison immer wieder mal die Zeit, in der ich mir einen Ausgang leisten konnte. Meistens während der Olma. Ich hatte aber nie das Verlangen, ausgiebig in den Ausgang zu gehen und mir die Kante zu geben. Erstens wollte ich kein Kopfweh am nächsten Tag und zweitens fehlte mir schlicht die Lust darauf.

Ab wann wussten Sie, dass Sie ein Top-Leichtathlet werden möchten und auch das Rüstzeug dazu haben?

Gewollt habe ich es bereits mit 13 Jahren, als ich in die Sportschule eintrat, sonst hätte ich diesen Schritt nicht gemacht. Gemerkt, dass es wirklich gut läuft, war als 16-Jähriger. Damals kamen die ersten nationalen Medaillen und Einsätze bei Grossanlässen. Später kam die Medaille an der Nachwuchs-WM. Ab dann war für mich klar, dass ich an jedem Grossanlass eine Medaille gewinnen will. Ich wollte bereits im Nachwuchs stets der Beste in meiner Altersklasse sein.

Simon Ehammer kehrte im Frühjahr 2022 mit der Silbermedaille von der Hallen-WM zurück. Keystone

Und seit wann sind Sie überzeugter Mehrkämpfer?

Ich fühlte mich von Anfang an als Mehrkämpfer. Ich gewann zwar erst 2019 meinen ersten Schweizer Meistertitel als Mehrkämpfer. Aber es lief im Mehrkampf schon immer gut, denn im Weitsprung und im Hürdenlauf klassierten sich jeweils mehr Konkurrenten vor mir.

War dieser Entscheid also rein rechnerisch, weil Sie den Erfolg suchen? Oder gibt es auch eine emotionale Bindung zu dieser Disziplin?

Beides. Die emotionale Bindung kam, weil ich nie schlechte Erfahrungen im Mehrkampf gemacht habe. Weil ich rasch konkurrenzfähig war, machte es mir auch bald einmal Spass. Dass sich auch der Weitsprung und die Hürden so gut entwickelten, war die Folge der Trainingsphilosophie mit dem Fokus auf die Schnellkraft.

Fühlt man sich als Zehnkämpfer als König der Leichtathletik?

Ja, ich betitle es so. Aber so fühlen tut man sich vielleicht nicht, weil man punkto Aufmerksamkeit doch eher zur Randgruppe gehört. Für mich ist es aber die Königsdisziplin, wenn auch viele Menschen den Sprint als solche bezeichnen. Es ist halt einfacher, einen 100-m-Lauf in zehn Sekunden als einen Zehnkampf während zwei Tagen zu verfolgen. Und man versteht, was dort passiert. Beim Zehnkampf braucht es dafür ein gewisses Fachwissen mit der Umrechnung von Zeiten und Weiten in Punkte. Aber vom Aufwand und der Vielseitigkeit her ist es zweifellos die schönste Disziplin.

Auch kann der Weltklasse-Sprinter wohl einiges mehr verdienen als der Zehnkämpfer?

Wer im Zehnkampf Weltklasse ist, verdient auch gut. Natürlich kommt ein Sprinter auf einen höheren Betrag. Er kann jedes Wochenende starten und jedes Mal als Sieger abkassieren. Im Zehnkampf geht das maximal einmal im Monat und auch nur, wenn du ein ganz Gepickter bist. Und lang machst du es auf diese Weise auch nicht. So wie ich es aktuell tun kann, ist es natürlich ideal: Den Hauptfokus auf den Zehnkampf legen und daneben als Einzeldisziplin noch Weitsprung.

Und trotzdem ist es eine Plackerei?

Ja. Schön wäre es, wenn wir in der Schweiz eine solche Mehrkampf-Kultur hinkriegen würden, wie es sie in Deutschland gibt. Dort hat der Zehnkampf einen ganz speziellen Stellenwert. Ich denke, das bringen wir hin!

Simon Ehammer im Gespräch mit seinem Trainer René Wyler. Bild: Ralph Ribi

Gibt es denn an der Sportschule in Teufen bereits einen Simon-Ehammer-Effekt?

Es gibt sicher eine Dynamik, die unsere Trainingsgruppe ausmacht. Jeder setzt sich inzwischen sehr, sehr hohe Ziele. Alle wollen sich für internationale Anlässe qualifizieren. Da spielt sicher eine Rolle, dass die anderen an meinem Beispiel gesehen haben, was alles möglich ist. Und wenn Simon das kann, dann will ich das auch können. Daraus entwickeln sich auch die grossen Fortschritte, welche unsere Gruppe im Training macht.

Sie haben Ihren grossen Ehrgeiz erwähnt. Zeigt sich dieser auch ausserhalb des Sports?

Überall! Egal, um was es geht. Mein ganzes Leben ist ein wenig ein Wettkampf. Ich will überall der Beste sein. Das macht mich zu einem gewissen Teil auch aus.

Wären Sie froh, ab und zu auch etwas weniger ehrgeizig zu sein und gelassener mit einer Niederlage umgehen zu können?

Nein, nicht mehr. Früher war es schlimmer, da konnte ich nicht gut mit Niederlagen umgehen. Da habe ich meine Trainer und meine Eltern nicht beneidet. Da war es nicht schön mit mir.

Wie war es denn?

Wenn ich nicht gewonnen habe oder keine neue Bestleistung realisiert habe, dann hat sich das in Enttäuschung, Trauer und Wut ausgedrückt. Verstehen Sie mich nicht falsch: handgreiflich bin ich nie geworden (lacht), aber ich musste meine Emotionen rauslassen. Mit zunehmender Reife habe ich auch verstanden, dass ich nicht bei jedem Start eine Bestleistung rauslassen kann. Mittlerweile habe ich einen gesunden Ehrgeiz. Ich kann verlieren, sonst hätte ich nach dem dritten Rang in Götzis getobt. Mein Ehrgeiz macht aber genau aus, dass ich heute an diesem Punkt stehe.

Vor einem Jahr sagten Sie sinngemäss, Ihr Körper sei Ihnen egal, Sie wollen um jeden Preis an die Olympischen Spiele. Stand Ihnen damals Ihr Ehrgeiz noch im Weg?

Ich denke nicht, dass mir damals der Ehrgeiz im Weg stand. Diese Aussage kam ausschliesslich aus Sicht des Athleten. Und dieser wollte an die Olympischen Spiele, kämpfte aber im Vorfeld mit Verletzungen. Ich wusste, dass ich es eigentlich kann und es auch will. Es war meine erste Verletzung, ich habe aus dem Prozess im vergangenen Jahr viel gelernt. Das gesamte Team hat viel gelernt, weil man mich zuvor noch nie in dieser Situation erlebt hat.

Hat Sie das zu einem noch kompletteren Sportler gemacht?

Ich denke schon. Nach den Sommerspielen 2021 war mir klar: Ich setze alles darauf, 2024 in Paris dabei zu sein. Es tat auch gut, zu sehen, dass ich bei Olympia nicht einfach dabei gewesen wäre, sondern durchaus auch vorne hätte mitmischen können. Das gab nochmals einen Schub, um mir vorzunehmen, in Paris ganz vorne zu landen.

Simon Ehammer: «Ich habe gerne Aufmerksamkeit.» Dietmar Stiplovsek/APA/Keystone

Sie sind an der Schwelle zum Star. Dieser Schritt benötigt auch eine Portion Mut, denn Sie stehen damit noch mehr im Fokus!

Ich habe gerne Aufmerksamkeit – auch auf dem Wettkampfplatz. Es war schon immer mein Ziel, der Beste zu sein. Und damit steigt natürlich die Bekanntheit. Die Aufmerksamkeit ist auch ein Lohn für alles, was ich in diesen Sport investiere. Mir gefällt es sehr.

Sind Sie ein Showman?

Ein wenig (lacht). Klar Götzis war diesbezüglich extrem. Da musste ich einigen Fans sagen, ich sollte mich jetzt ein wenig aufwärmen, wir können danach weitermachen. Es gefällt mir aber grundsätzlich, wenn ich so begehrt bin.

Also Null Angst vor dem nächsten Schritt?

Angst habe ich definitiv nicht. Mein grosses Ziel ist Paris 2024 und was auf dem Weg dorthin noch kommt, nehmen wir gerne mit.

Sie wollen 2024 Gold gewinnen?

Sicher ist das Ziel eine Medaille. Ich strebe Gold an, aber es muss an diesem Tag X alles aufgehen. Ich setze mir in Gedanken das Goldziel. Aber das heute öffentlich heraus zu posaunen wäre ein wenig überheblich.

Auch mit Druck umzugehen, scheint Sie nicht zu belasten. Mit jeder Topleistung steigt dieser an. Ihr Sprung auf 8.45 m hätte in Tokio schliesslich Gold bedeutet!

Ich selber denke und rede ja auch gross. Ich verstelle mich nicht, denn meine Ziele sind hoch. Bisher hat mir das nicht geschadet. Klar muss ich letztlich realistisch sein, aber ein wenig übermütig darf ich auch sein.

Wie fühlt sich ein Sprung auf 8,45 Meter an?

Es fühlt sich perfekt an. Bei einem Sprung auf über 8 Meter trifft man den Balken perfekt, hat eine höhere Position in der Luft. Auch wenn ich letztlich für weniger als eine Sekunde abhebe, fühlt es sich ein wenig wie fliegen an.

Der Wahnsinns-Satz von Götzis auf 8,45 Meter. «Das fühlt sich ein wenig wie fliegen an», sagt Simon Ehammer.

Den Athleten Simon Ehammer kennt die Schweiz inzwischen. Charakterisieren Sie sich jenseits des Sports: Was können Sie besonders gut?

Ich bin eine ziemlich offene Person, habe keine Vorurteile und wenig Mühe, mich schnell mit anderen Menschen zu verstehen. Ich bin ein Schnorri. Mit einem wie mir kommt man besser ins Gespräch als mit einem introvertierten Typ.

Was möchten Sie besser können?

Ich würde an mir gar nicht so viel verändern wollen. Schliesslich funktioniert es. Lassen Sie mich überlegen. Vielleicht eines: ein wenig ordentlicher und organisierter zu sein wäre nicht schlecht. Aber auch das ist ein Prozess. Und es hat sich sicherlich zum positiven entwickelt, seit ich alleine, respektive mit meiner Freundin zusammenwohne. Es ist jetzt nicht mehr Mami, die mir die Wäsche macht.

Neu ist es die Freundin?

Nein, nein! Sie sagt mir schon auch, was ich zu tun habe. Sie ist auch Sportlerin und hat ihr Programm. Da müssen wir uns koordinieren. Das macht auch nochmals einen etwas anderen Menschen aus mir. Ich werde so richtig erwachsen.

Wie weit ist es eine neue Erfahrung, zu zweit zu leben?

Gross anders war es nicht, ich war ja auch zu Hause bereits sehr selbstständig. Es geht mehr darum, zusammen zu arrangieren, wie wir es mit den Verantwortlichkeiten handhaben. Manchmal erledigt sie etwas für mich, dann ich wieder für sie.

Sie reden vom «Appenzeller System», das sich bewährt hat. Wie würden Sie dieses System charakterisieren?

Es ist sehr, sehr auf deine Ansprüche und deine Defizite personalisiert. So kann man äusserst zielorientiert trainieren und die bestmöglichen Fortschritte erzielen. Es wird auch gut darauf geachtet, dass mit dem entstehenden Aufwand nicht zu viel Energie verbraucht wird. Kurze Wege, wenig Zeitverlust, gute Infrastruktur. Für mich ideal.

Andere Leichtathleten suchen die perfekte Trainingssituation in Nordamerika oder Holland. Wieso behagt Ihnen dieses System auch noch als Weltklasse-Sportler?

Ich bin ein Typ, der sich in einer harmonischen Gruppe wohl fühlt und wir pflegen hier schon einen sehr familiären Umgang. Man versteht sich auch jenseits der reinen Beziehung Trainer und Athlet. Ich bin nicht ein Sportler, der ins Training kommt und dort zwei Stunden Ruhe und höchste Konzentration fordert. Bei uns wird zwischendurch ein wenig geredet und gespasst. Genau das macht es aus, dass es für mich noch immer stimmt.

Wovon träumen Sie ?

Ich träume durchaus vom Sport und es ist schön zu sehen, wenn sich aus Träumen realistische Ziele ergeben. Ich träume schon länger von einer Olympiamedaille, auch heute noch. Auch wenn man den 8.45-m-Sprung sieht und sich denkt, diese Höhe würde auch noch für einiges mehr reichen, beginnt man davon zu träumen, es wäre cool, als erster Mensch 9 Meter weit zu springen. Auch solche Gedanken kommen zusammen mit der Euphorie und dem Übermut. Ich würde nicht Nein sagen, wenn ich der erste 9-Meter-Springer wäre. Auch im Zehnkampf träume ich von den 9000 Punkten. Ich bin schliesslich erst 22 Jahre alt und habe noch genügend Zeit, um mich zu entwickeln und meine Träume zu realisieren. Es ging bislang immer vorwärts und weil es funktioniert, muss ich auch nichts an meinem Denken ändern.

Die ganze Schweiz kennt Simon Ehammer und der Platz des Hauptsponsors ist leer. Schwer zu glauben?

Corona und meine Absenz bei Olympia haben sicherlich nicht geholfen. Gleichzeitig muss es auch ein Partner sein, mit dem ich mich identifizieren kann und der unsere Ansprüche an den Sponsor eines Athleten auf dem Weg zur Weltklasse erfüllen kann.

Was machen Sie mit der ersten Million, die Sie verdienen?

Ich hatte schon immer das Ziel, mit 25 Jahren meine erste Million zu haben. Aber ich habe absolut keinen Stress, was ich mit dem Geld machen würde. Ich würde mir gerne eines Tages einen alten Mustang kaufen, aber daneben kann ich gar noch nicht so viel mit einer Million anstellen. Der Sport steht an erster Stelle, darauf fokussiere ich mich. Es bleibt mir später als 36-Jähriger noch genügend Zeit, um darüber zu sinnieren, was ich mit dem verdienten Geld tun will.

Der Sohn eines Tirolers und einer Schweizerin kam am 7. Februar 2000 zur Welt. Simon Ehammer wuchs in den Ausserrhoder Gemeinden Stein und Hundwil auf. Mit 11 gab er dem Drängen eines Leichtathletik-Trainers nach und schloss sich dem TV Teufen an. Der Mehrkämpfer absolvierte eine Lehre als Sportartikelverkäufer und sorgte 2018 mit WM-Bronze bei der U20-WM erstmals für Aufsehen. Ein Jahr später holte er Gold an der U20-EM und in diesem Frühjahr Silber an der Hallen-WM der Grossen. Nach dem er für Olympia 2021 verletzungsbedingt Forfait erklären musste, startet er nun wieder durch. Die 8,45 Meter im Weitsprung beim Zehnkampfmeeting in Götzis im Mai bedeuten nicht nur Saisonbestwert, sondern hätten ihm letztes Jahr Olympia-Gold bei den Spezialisten beschert. Experten trauen Ehammer 2024 in Paris nicht nur eine Olympia-Medaille im Zehnkampf und Weitsprung zu, sondern in einigen Jahren auch einen Zehnkampf-Weltrekord. Zusammen mit seiner Freundin Tatjana Meklau, einer 22-jährigen Hammerwerferin und Skicrosserin aus der Steiermark, wohnt er in Gais AR.

