Belinda Bencic bricht in Tränen aus: «Es tut exrem weh»

Interview Olympiasiegerin Belinda Bencic bricht nach Paris-Aus in Tränen aus: «Es tut einfach extrem weh» Auch zwei Stunden nach dem Ausscheiden bei den French Open sitzt die Enttäuschung bei Belinda Bencic tief. «Ich packe es einfach nicht bei den Grand-Slam-Turnieren», sagt die Olympiasiegerin danach. Simon Häring, Paris Jetzt kommentieren 27.05.2022, 16.54 Uhr

Belinda Bencic ist enttäuscht wie selten zuvor nach einer Niederlage bei den French Open. Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Sie führte in der dritten Runde der French Open im entscheidenden Satz mit einem Break, hatte die Chance, auf 3:0 davonzuziehen, doch den Platz verliess Belinda Bencic nach 2:48 Stunden als Verliererin: 5:7, 6:3, 5:7 gegen die US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (19, WTA 18). Sand war noch nie Bencics Lieblingsbelag, doch in diesem Jahr, so hatte sie das Gefühl, wäre mehr möglich gewesen. Auch knapp zwei Stunden nach Spielschluss sitzt die Enttäuschung tief. So tief, dass Bencic in Tränen ausbricht.