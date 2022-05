French Open: Jil Teichmann steht im Achtelfinal

French Open Jil Teichmann gewinnt 3:18-Stunden-Spiel gegen Azarenka und steht im Paris-Achtelfinal Mit Jil Teichmann steht eine Schweizerin im Achtelfinal der French Open. Die 24-jährige Linkshänderin setzt sich nach 3:18 Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:5, 7:6 (10:5) gegen Viktoria Azarenka durch. Simon Häring, Paris 27.05.2022, 19.32 Uhr

Jil Teichmann steht in Paris erstmals in den Achtelfinals eines Grand-Slam-Turniers. Michel Euler / AP

Erstmals in ihrer Karriere steht Jil Teichmann im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers. Die 24-Jährige setzt sich nach 3:18 Stunden mit 4:6, 7:5, 7:6 (10:5) gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin und frühere Nummer 1 der Welt, die Belarussin Viktoria Azarenka (WTA 15) durch. Teichmann lag im zweiten Satz bereits mit 2:4 im Hintertreffen. Im dritten Durchgang ging sie erst mit einem Break in Führung, dann servierte Azarenka beim Stand von 5:4 zum Einzug in die dritte Runde. Doch Teichmann schaffte das Rebreak, setzte sich im Champions Tiebreak mit 10:5 durch und nahm damit erfolgreich Revanche für die 1:6, 2:6-Niederlage im ersten Duell mit Azarenka Anfang Jahr in der zweiten Runde der Australian Open.

Im Achtelfinal trifft Teichmann auf Sloane Stephens. Die Amerikanerin hatte 2017 die US Open gewonnen, im Jahr darauf stand sie im Final der French Open. In den folgenden Jahren kämpfte sie immer wieder mit Verletzungen. Zu Beginn der Saison wurde sie nur noch im 68. Rang der Weltrangliste geführt. Im Februar gewann Stephens in Guadalajara ihren achten WTA-Titel, den ersten seit knapp vier Jahren. In Paris hatte sie sich in den ersten beiden Partien nach verlorenem Startsatz noch durchgesetzt.

Jil Teichmanns nächste Gegnerin: Sloane Stephens. Thibault Camus / AP

Deutlich weniger Mühe bekundete Stephens in der dritten Runde. Gegen die Französin Diane Parry, die in der Startrunde Titelverteidigerin Barbora Krejcikova besiegt hatte, setzte sie sich mit 6:2, 6:3 durch. Teichmann und Stephens treffen erstmals überhaupt aufeinander.