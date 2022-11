Kommentar Verbot der «One Love»-Binde: «Was für ein Kindergarten, Fifa!» Die Fifa überschreitet mit dem Verbot der «One Love»-Binde eine Grenze. Der Weltverband verhält sich dabei wie ein trotziges Kleinkind. Ein Kommentar. Christian Brägger 1 Kommentar 21.11.2022, 16.30 Uhr

Die Fifa hat das Tragen der «One Love»-Binde verboten. Granit Xhaka wird im WM-Auftaktspiel gegen Kamerun auf dieses Armband verzichten müssen. Keystone

Logisch, man könnte jetzt sagen: Was für ein «Gschiss» um dieses Bändeli. Es ist doch nur ein Bändeli, was soll’s. Vielleicht könnte man das so sehen, ja. Dass die Fifa nun so gar nichts auslässt, um noch mehr in Verruf zu geraten, vielleicht gibt es auch diese Sichtweise, wenn sie den Captains von sieben europäischen WM-Teilnehmern unter spieltechnischer Strafandrohung das Tragen der «One Love»-Binde verbietet; ein Signal für universelle Liebe und gegenseitigen Respekt - für alle Menschen, egal wer, was und wie sie sind.