Brasilien stellt im Champions-League-Final die meisten Spieler

Der brasilianische Final: Kein anderes Land wird im Kampf um die Champions League stärker vertreten sein 27.05.2022

Diese Saison an 40 Toren beteiligt: Vinicius Junior, Brasilianer von Real Madrid. Keystone

Ganz zum Ende der Fussballsaison, wenn alles entschieden ist – beinahe alles, ausser dem Absteiger aus der Schweizer Super League –, zum Ende dieser Fussballsaison steht der Final der Champions League an. Er ist Abschluss und Höhepunkt, das wichtigste Spiel im Vereinsfussball, weltweit beachtet wie kein anderes.

Dieses Jahr treffen sich in diesem Final Real Madrid und der FC Liverpool. 13 Mal haben die Spanier den Wettbewerb schon gewonnen und 6 Mal die Engländer; das bedeutet Rang eins und Rang drei in der Bestenliste. Da krachen zum Schluss zwei Schwergewichte aufeinander, sie tun das bereits zum dritten Mal – Rekord.

Und es ist auch: der brasilianische Final. Wenn es am Samstagabend losgeht, wird kein anderes Land mehr Fussballer stellen als Brasilien. Fünf von ihnen stehen dann voraussichtlich auf dem Platz, mindestens. Und damit mehr als aus England oder Spanien, mehr als aus Frankreich oder Deutschland oder einem anderen Land. Brasilien dominiert das wichtigste europäische Fussballspiel numerisch – das gab es in der Geschichte der Champions League noch nie.

Sie heissen Militão, Casemiro oder Alisson

Die fünf Brasilianer, das sind Éder Militão, Casemiro und Vinicius Junior bei Real Madrid, heissen Alisson und Fabinho bei Liverpool. Und vielleicht kommt im Verlauf des Spiels noch der eine oder andere dazu. Im Kader der Spanier stehen noch Marcelo und Rodrygo. Gerade er könnte sogar von Anfang an spielen, wäre dann die Nummer sechs aus Brasilien. Die Engländer haben mit Roberto Firmino ebenfalls einen weiteren Spieler aus dem südamerikanischen Land im Kader.

Hinten eine Bank: Liverpool-Goalie Alisson. Keystone

Die grösste Fraktion in einem Champions-League-Final stellten die Brasilianer zwar noch nie, aber sie prägen den Wettbewerb schon länger mit. Der letzte Final ohne brasilianischen Spieler in einer Startformation fand 2008 statt. 38 Fussballer aus dem Land haben die Champions League oder einen Vorläuferwettbewerb schon mindestens einmal gewonnen. Nur sechs Länder stellen mehr Spieler, die das geschafft haben, allesamt liegen in Europa; an der Spitze steht Spanien mit 75.

Der erste Brasilianer, der die wichtigste Trophäe im Vereinsfussball gewinnt, heisst Canário. Er spielt in den 1960er-Jahren bei Real Madrid. Später erzielt José Altafini als erster aus seinem Land ein Tor in einem Final, 1963, für die AC Milan. Die beiden führen eine Liste an, die im Lauf der Jahre lang und länger wird. Auf ihr stehen Namen wie Roberto Carlos, Rivaldo oder Ronaldinho, Namen wie Káká, Dani Alves oder Neymar.

Einer von 38 brasilianischen Champions-League-Siegern: Roberto Carlos, hier im Dress von Real Madrid. Keystone

Sie alle kennt die ganze Welt, aber sie haben nicht geschafft, was Marcelo und Casemiro gelungen ist: Beide haben die Champions League vier Mal gewonnen, und während der Linksverteidiger Marcelo, 34 Jahre alt mittlerweile, bei Real Madrid nur noch eine kleine Rolle spielt, wird von Casemiro auch beim Final in Paris vieles abhängen. Der Mittelfeldspieler ist das defensive Gewissen seines Teams. Der Mann vor der Abwehr, der aufräumt, wenn es nötig ist. Auf der Gegenseite nimmt mit Fabinho ein Landsmann diese wichtige Rolle ein.

Dann ist da noch Militão, der Innenverteidiger von Real. Oder Alisson, der Goalie von Liverpool. Und natürlich Vinicius Junior, schnell und dribbelstark. Der 21-Jährige war diese Saison schon an 40 Toren beteiligt. Es ist das Jahr seines Durchbruchs, und sein Duell mit Liverpools Trent Alexander-Arnold, dem rechten Verteidiger mit dem ausgeprägten Offensivdrang, könnte im Final das entscheidende werden.

Dieser Final bestätigt auch den Trend zur Weltauswahl

Es passt zu diesem 30. Final der Champions League, dass er der erste brasilianische wird. Insgesamt dürften beim Anpfiff Spieler aus 15 verschiedenen Ländern auf dem Platz stehen. Mehr waren es noch nie, und es ist der Höhepunkt einer Entwicklung, die in den 90er-Jahren mit dem Bosman-Urteil ihren Anfang nahm. Damals fiel die 3+2-Regel. Sie besagte, dass nur drei ausländische Spieler eingesetzt werden dürfen - und zwei weitere, falls diese schon länger im Land sind und deshalb als assimiliert gelten.

Damit war es 1995 vorbei. Und das hatte bald seine Folgen. Als in jenem Jahr Ajax Amsterdam und Milan im Final aufeinander trafen, standen noch neun Holländer und neun Italiener in der Startformation. Heute haben sich die besten Vereinsmannschaften Europas längst in Weltauswahlen verwandelt. Am Samstag stehen Spieler aus Kolumbien und dem Senegal, aus Kroatien und Schottland, aus Ägypten und Kamerun auf dem Feld.

Am Samstagabend dürfte auch Murat Yakin, der Schweizer Nationaltrainer, den Fernseher einschalten. Und er wird ziemlich genau verfolgen, wie sich die vielen Brasilianer schlagen. Sie gehören fast alle zur Seleçao, dem brasilianischen Nationalteam. Und auf die trifft die Schweiz am 28. November an der WM in Katar.

Mögliche Aufstellungen. Real Madrid: Courtouis (Belgien); Carvajal (Spanien), Militão (Brasilien), Alaba (Österreich), Mendy (Frankreich); Kroos (Deutschland), Casemiro (Brasilien), Modric (Kroatien); Vinicius Junior (Brasilien), Benzema (Frankreich), Valverde (Uruguay). Liverpool: Alisson (Brasilien); Alexander-Arnold (England), van Dijk (Holland), Matip (Kamerun), Robertson (Schottland); Henderson (England), Fabinho (Brasilien), Thiago (Spanien); Diaz (Kolumbien), Mané (Senegal), Salah (Ägypten).

