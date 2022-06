Portugal-Trainer Santos vor Schweiz-Spiel: Ronaldo ist der Beste.

Länderspiel Portugal-Trainer Santos vor dem Spiel gegen die Schweiz: «Sie ist keine banale Mannschaft. Aber wir wollen gewinnen und spielen für elf Millionen Portugiesen» In der Nations League streben die Portugiesen wohl mit Superstar Ronaldo gegen die Schweiz den ersten Sieg an. Trainer Santos warnt vor dem Gegner: «Die Schweiz ist in den letzten Jahren über sich hinausgewachsen. Es ist vielleicht das am meisten gewachsene Team Europas in den vergangenen zehn Jahren.» Christian Brägger, Oeiras 04.06.2022, 15.05 Uhr

Abschlusstraining Portugals im Cidade o Futebol. Bild: Miguel A.lopes/EPA

Im Cidade do Futebol in Oeiras, 20 Kilometer westlich von Lissabon, schmieden die Portugiesen ihre Fussballtalente. Hierhin kommen auch ihre Grössen wie Cristiano Ronaldo (ManU), Diogo Jota (Liverpool), João Coancelo (ManCity) oder Bernardo Silva (ManCity), um sich jeweils auf die Länderspiele der A-Nationalmannschaft vorzubereiten.

Das nationale Trainingszentrum ist eine kleine Fussballstadt in unmittelbarer Meeresnähe, 2016 wurde es nach nicht ganz zweijähriger Bauzeit eröffnet. Die Anlage ist eindrücklich, und es ist nachvollziehbar, dass auch der Schweizer Verband etwas Vergleichbares für sich gerade in einer Machbarkeitsstudie evaluiert.

Ebendieser ist am Sonntag der Gegner der Portugiesen in der Nations League. Im ersten Auftritt spielte die Mannschaft von Fernando Santos gegen Spanien 1:1, während die Schweiz 1:2 in Tschechien verlor.

Schon beim EM-Titel im Amt

Der 67-jährige Santos war schon beim EM-Titel 2016 im Amt und gilt als pragmatischer und nicht unbedingt als fortschrittlicher Trainer, er sagt vor der Partie:

«Die Schweiz ist in den letzten Jahren über sich hinausgewachsen. Vielleicht ist sie das am meisten gewachsene Team Europas.»

Santos, der immer ein bisschen knorrig wirkt, aber eine grosse Ausstrahlung hat, steht eine kleine Weltauswahl zur Verfügung: Der Marktwert des Kaders wird auf 820 Millionen Euro beziffert, das Team ist allein schon wegen der Überfigur Ronaldo, mit 37 Jahren im Herbst der Karriere und manchmal die Entwicklung des Teams etwas hemmend, gegen die Schweiz in der Favoritenrolle.

Nuno Mendes (links) und Cristiano Ronaldo. Bild: Miguel A.lopes/EPA

Santos sagt: «Die Schweiz ist keine banale Mannschaft, aber wir wollen natürlich gewinnen. Wir wollen wieder ins Final Four. Wir spielen für elf Millionen Portugiesen.»

Santos ist gut vorbereitet

Santos ist gut vorbereitet auf den Gegner, weiss, dass dessen 4-4-2 gegen Tschechien eine Ausnahme war und nennt gleich ein 4-2-3-1 als Grundausrichtung der Schweiz. Mit den entsprechenden Namen wie Xhaka, Freuler, Shaqiri, Embolo, Okafor, und und und. Neben dem Trainer sitzt an diesem Samstagmittag ein anderer Star der Portugiesen, die sie fast schon am Fliessband herausbringen: Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes (links) und Fernando Santos. Bild: Miguel A.lopes / EPA

Der Mittelfeldspieler von ManU mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro, nennt an der Pressekonferenz gleich seine hohen Ansprüche: «Wir wollen immer siegen, wenn wir das Trikot Portugals anziehen. Und wir wollen den Triumph in der Nations League wiederholen.» 2019 war dieser, damals besiegten die Lusitaner in Porto auch die Schweiz mit 3:1 in einer aufwühlenden Begegnung.

Bleibt die Frage, ob Ronaldo am Sonntag beginnt. Gegen Spanien tat er dies nicht. Santos lässt sich nicht in die Karten blicken, er sagt: «Er ist der weltbeste Spieler. Es kann sein, dass Ronaldo spielt.» Es ist jedoch stark davon auszugehen, dass der Superstar in der Anfangsformation steht. Zu Hause, im Sporting-Stadion Estádio José Alvalade, wo Ronaldos Karriere anfing, zu blühen.

