Leichtathletik Weitsprung? Oder doch lieber Zehnkampf? Was uns die zwei Leistungskurven des Appenzeller Leichtathleten Simon Ehammer verraten Der 22-jährige Simon Ehammer aus dem Appenzellerland definiert sich weiterhin über den Zehnkampf – feiert die grössten Erfolge aber im Weitsprung. Muss er deshalb schleunigst zum Weitsprung-Spezialisten werden? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir haben uns die Leistungsentwicklungen genauer angeschaut. Ralf Streule Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Weiter springt derzeit keiner: Simon Ehammer, heute am Diamond-League-Meeting in Oslo im Einsatz. Bild: Jasper Jacobs /Freshfocus

Simon Ehammer hat ein Luxusproblem. Im Zehnkampf gehört der 22-jährige Appenzeller seit einigen Wochen zur erweiterten Weltklasse. Im Weitsprung tönt das Ganze noch besser: Da steckt er mitten drin in der absoluten Weltklasse. Seine 8.45 m von Götzis vor zwei Wochen sind in dieser Saison weltweit unerreicht, die Weite hätte ihm seit 2008 stets Olympia-Gold eingebracht. Und in Rabat am Diamond-League-Meeting an Pfingsten landete er auf Platz zwei mitten im Spitzenfeld, hinter Olympiasieger Miltiadis Tentoglou, aber vor Weltmeister Tejay Gayle. Am Donnerstagabend könnte der nächste Streich folgen: Ehammer startet in Oslo, wiederum in der Diamond-League, wiederum im Weitsprung.

Auch an der WM im Juli startet Ehammer im Weitsprung - an der EM im August dann wird er aber wieder zum Mehrkämpfer. Keine Frage: Ehammer hat im Weitsprung derzeit weit mehr Medaillenchancen. Dies spiegelt sich auch in den internationalen Ranglisten seit Anfang 2019. Ehammer liegt dort weltweit auf Platz fünf im Weitsprung, aber nur auf der 21. Position im Zehnkampf.

Auch wenn Ehammer die Frage nicht zu beschäftigen scheint, sie wird in der Schweizer Leichtathletik gerne diskutiert: Müsste der Athlet nicht voll auf die Einzeldisziplin fokussieren?

Die «Alterskurven» relativieren das Ganze

Ein etwas anderer Blick auf die Leistungswerte relativiert das Bild. Wer die Altersentwicklung in den beiden Disziplinen genauer unter die Lupe nimmt, kommt zwar zunächst ebenfalls zum Schluss, dass eine Konzentration auf den Weitsprung sinnvoll sein könnte: Während Ehammer dort nämlich zuoberst angekommen ist, hat er im Zehnkampf mit seinem Bestwert von 8377 Punkten weiterhin einen Rückstand von rund 500 Zählern auf die Besten der vergangenen Jahre.

Der zweite Blick auf die Grafik zeigt aber eben auch anderes: Im Zehnkampf, dieser komplexen Sportart, erzielen die Sportlerinnen und Sportler ihre Bestwerte meist erst ab 27 Jahren, einige halten sogar bis weit über ihr 30. Labensjahr ganz vorne mit. Wie der 33-jährige Damian Warner aus Kanada, der Ehammer in Götzis im Mehrkampf noch vor der Sonne stand. Im Weitsprung, wo jugendliche Explosivität mehr zählt, ist jene Konkurrenz ennet der 30 kaum mehr der Rede wert.

Gut möglich also, dass Ehammer mit zunehmender Erfahrung im Zehnkampf kontinuierlich weiter nach vorne drängt – zumal er im Altersvergleich fast Schritt hält mit den Besten. Wobei, aufgepasst: Anders als im Weitsprung ist Ehammer im Zehnkampf nicht der einzige Überflieger seines Jahrgangs. Gleich zwei gleichaltrige Athleten sind derzeit vor ihm klassiert, Kyle Garland und Olympia-Bronzegewinner Ashley Moloney (Grafik). Da ist zudem der nur zwei Jahre ältere Weltmeister Niklas Kaul aus Deutschland, der mit 20 schon weiter war im Punktesammeln als Ehammer.

Mehr als 8500 Punkte «in den Beinen»

Betrachtet werden müssen aber weitere Punkte. Erstens: Ehammer war bei seinem Schweizer Zehnkampf-Rekord in Götzis nach einer Erkältung angeschlagen in den Wettkampf gegangen, was sich zwar nur wenig auf die Wurf- und Sprintdisziplinen, aber sehr stark auf das 1500m-Rennen auswirkte. Die dort verpassten gegen 150 Punkte hätte er wohl schon jetzt in den Beinen, käme damit auf ein Gesamtscore von gut 8500. Und wäre somit im Altersvergleich noch um einiges besser bedient als in untensteheder Grafik.

Zweitens: Ehammers Entwicklungspotenzial im Mehrkampf schätzt sein Umfeld als sehr gross ein. Im Prinzip habe er das konsequente, detailliert durchgeplante und professionelle Training erst Anfang dieses Jahres aufgenommen, sagt Michael Schiendorfer, der Ehammer in Sachen Sponsoring und Medien unterstützt. Anders gesagt: Es wäre verheerend, jetzt, im ersten richtig professionellen Aufbau, nur noch eingleisig zu fahren.

«Wer sagt, dass er noch weiter springen würde?»

Dass es falsch wäre, den Fokus auf den Weitsprung zu verkleinern, ist auch im weiteren Umfeld des Athleten zu hören: Eine Spezialisierung würde ihm womöglich die Lust am Training nehmen. «Wer sagt, dass er noch weiter springen würde, wenn er sich ausschliesslich auf den Weitsprung konzentrierte?», fragt Schiendorfer. Für Ehammer jedenfalls ist das Spezialistentum nicht einmal ein Gedanke wert. «Mich ganz auf den Weitsprung zu konzentrieren, kommt für mich derzeit nicht in Frage. Zu sehr bin ich im Herzen Mehrkämpfer.» Lieber ärgert er als solcher die Spezialisten – wie in Rabat und vielleicht heute Abend in Oslo.

