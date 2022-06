Nations League: Schweiz verliert mit 0:1 gegen Spanien

Nations League 0:1-Niederlage gegen Spanien: Nati verliert erneut, aber mit sehr viel Anstand Die Schweiz verliert auch gegen Spanien, 0:1 und zum dritten Mal innert einer Woche, doch der Auftritt gibt auch Anlass zu Hoffnung. Etienne Wuillemin, Genf Aktualisiert 09.06.2022, 23.12 Uhr

Die Schweizer Nati geht in der Nations League zum dritten Mal als Verlierer vom Platz. Immerhin gelingt in Genf eine klare Leistungssteigerung. Keystone

Und dann: noch einmal grosse Aufregung. Die Schweizer wittern ihre letzte Chance, ein Eckball, immerhin, wer weiss,

ob der späte Ausgleich doch noch gelingt. Aber Schiedsrichter Danny Makkelie pfeift sekundengenau ab. Ziemlich viele rote Leibchen bestürmen ihn, es gibt heftige Diskussionen und gellende Pfiffe des Publikums. Aber die 0:1-Niederlage der Schweiz gegen Spanien steht definitiv fest.

Wieder verloren. Zum dritten Mal in Serie innert einer Woche. Aber diesmal ist es eine Niederlage mit viel Anstand. Die Nati zeigt viel mehr Haltung und Kampfgeist als noch in Portugal (0:4) und Tschechien (1:2). Das ist schon einmal ein Fazit, das in den kommenden Tagen einige Gemüter beruhigen wird.

Der Abstieg in der Nations League rückt näher

Auch ein Unentschieden wäre zumindest nicht unverdient gewesen. Gerade in der Schlussphase kommen die Schweizer dem 1:1 immer näher. Okafor verstolpert einmal, als er alleine aufs Tor ziehen könnte. Ein ander Mal spielt er den Ball zu früh ab. ­Embolo scheitert nach einem Ausflug des spanischen Torhüters Simon, und schliesslich Sow mit seinem Schuss –danach ist Schluss.

Dem spanischen Innenverteidiger Pau Torres fällt im Zweikampf gegen Breel Embolo das Leder an die Hand. Die Schweiz hätte in der 8. Minute einen Elfmeter zugesprochen erhalten müssen. Der VAR greift nicht ein. Keystone Eray Cömert leistet sich in der 13. Minute erst einen Fehlpass, danach verliert er den Zweikampf: Diese Aktion führt zum Gegentreffer. Keystone Pablo Sarabia lässt sich nach dem 1:0 feiern. Keystone Gavi ist Dreh- und Angelpunkt im spanischen Mittelfeld. Der 17-Jährige spielt in der 1. Halbzeit seine Gegenspieler schwindlig. Keystone Nach dem Pausentee steigert sich die Schweizer Nati und tritt mutiger auf. Keystone Steven Zuber setzt den spanischen Keeper Unai Simón unter Druck. Keystone Breel Embolo vergibt die beste Chance der Schweizer. Weil sich der spanische Schlussmann verschätzt, kann er aus grosser Distanz in Richtung leeres Tor abziehen. Der Schuss verfehlt jedoch das Ziel deutlich. Keystone Nati-Coach Murat Yakin braucht am Sonntag gegen Portugal dringend Punkte. Keystone Die Nati-Spieler bedanken sich bei den Fans. Am Sonntag dürfen sie erneut in Genf antreten – vor ausverkauftem Haus. Keystone

Die Hälfte der sechs Spiele in dieser Nations-League-Kampagne ist damit absolviert. Und schon jetzt kann man sagen: Will die Schweiz den Abstieg aus der Liga A noch verhindern, muss ziemlich viel passieren. Vier Punkte Rückstand auf Tschechien, das gestern in Portugal 0:2 verliert, sind beträchtlich. Doch wenn die WM Ende des Jahres gelingt, würde ein ­Abstieg niemanden kümmern.

Yakin rotiert weiter

Gleich auf acht Positionen verändert Nationaltrainer Murat Yakin seine Equipe im Vergleich zu Lissabon. Doch die Partie ­beginnt so, wie das die Schweizer in diesen Tagen bestens kennen – es verheisst nichts Gutes. Wieder ein Gegentor in der ersten Viertelstunde. Wieder eine strittige Szene zu Beginn, die auch anders ausgelegt werden könnte. 0:1-Rückstand statt 1:0-Führung. Vom Glück verfolgt sind Yakin und seine Spieler wahrlich nicht.

Am Sonntag in Portugal wurde Seferovic ein Tor aberkannt, weil Schär zuvor ein Hands beging. Nun begeht Pau Torres ein Hands im Strafraum der Spanier, weil Embolo den Ball geschickt abdeckt. Doch Schiedsrichter Makkelie sieht das nicht und auch der VAR greift nicht ein – unverständlich. Sechs Minuten sind erst gespielt.

Dass die Spanier danach alsbald in Führung gehen, es hätte auch nicht sein müssen. Ob ­Sarabia bei seinem Treffer knapp im Offside steht? Selbst die TV-Bilder geben nicht abschliessend Aufschluss darüber. Der Fehler zuvor von Cömert ist jedoch völlig unnötig. Doch er passt zu diesen Schweizer Tagen in der Nations League.

Viel Ballbesitz für die Spanier

Das Spiel ist schnell mit ziemlich viel Gift versetzt. Vor allem Torres und Embolo geraten immer wieder aneinander. Beide Teams gehen wenig zimperlich ans Werk. Es ist in dieser Hinsicht kaum ein Unterschied zu spüren im Vergleich zum EM-Viertelfinal vor knapp elf Monaten, den Spanien im Penaltyschiessen gewann.

Wie die Nati mit dem neuerlichen Rückschlag umgeht, ist einigermassen beachtlich. Man hat an diesem Abend nie das Gefühl, das Team könnte auseinanderbrechen. Wobei es natürlich auch viel aussagt, wenn man damit bereits zufrieden ist.

Denn was die Schweizer in der Offensive zu bieten haben, ist wenig berauschend. In der ersten Halbzeit gibt es zwei ruhende Bälle von Shaqiri, aber mehr nicht. Derweil ist das ewige Ballgeschiebe der Spanier etwa so spannend zu betrachten wie eine Herde Kühe beim ­Weiden – es ist einfach immer dasselbe. Wirklich gefährlich werden die Spanier nach dem 1:0 jedenfalls nie.

Nach der Pause folgen die besten zehn Minuten der Schweizer. Nun gelingt es ihnen, etwas Tempo aufzusetzen, es sieht zumindest wie eine kleine Druckphase aus. Die Aufregung des stimmungsvollen Genfer Publikums ist besonders hoch, als Shaqiri aus knapp 20 Metern zum Schuss ansetzt.

Shaqiri, er spielt erstmals unter Murat Yakin am rechten Flügel. Es ist nicht seine Lieblingsposition, und es ist auch eine Zeit her, seit er letztmals von dort aus agierte, entsprechend kommt er nicht so sehr zur Geltung wie auch schon im letzten Jahr. Aber auch für ihn gilt: Einsatz tadellos. Nun fehlen einfach noch die Tore.

