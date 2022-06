Nations League Nur Aebischer, Cömert und Zuber fallen ab - das sind die Noten für das Schweizer Team nach dem 0:1 gegen Spanien Die Schweizer zeigen sich trotz der 0:1-Niederlage gegen Spanien stark verbesser, zeigen Haltung und Einsatzwillen. Das sind die Noten. Dominic Wirth 09.06.2022, 23.20 Uhr

Yann Sommer, Torhüter

Seine Mitspieler sehen zu Beginn kaum einen Ball – und der Schweizer Goalie auch nicht, was schon viel über dieses Spiel erzählt. Beim 0:1 unschuldig, kann sich danach in Halbzeit eins kein einziges Mal auszeichnen. Ist vor allem damit beschäftigt, Rückpässe weit ins Feld zu schlagen. Auch im zweiten Durchgang ändert sich daran nicht viel. Leitet mit einem langen Ball auf Seferovic in der Schlussphase beinahe noch den Ausgleich ein. Note 4

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Sitzt hinten rechts ganz sicher im Sattel, und das liegt nicht nur daran, dass Konkurrent Kevin Mbabu bei der Pleite gegen Portugal so schlecht aussah. Sondern vor allem an Widmer selbst, der gegen Spanien einmal mehr zeigt, warum es an ihm derzeit kein Vorbeikommen gibt. Steht defensiv gut. Und versucht immer wieder, seine Dynamik in der Offensive einzubringen. Note 5

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Seine Kollegen in der Innenverteidigung haben zuletzt nicht geglänzt. Gegen Spanien ist der Abwehrchef nach einer Verletzung zurück, und er zeigt, dass die Schweizer Abwehr mit ihm eine ganz andere ist. Defensiv kompromisslos und weitgehend ohne Makel. Zeigt immer wieder seinen Wert in der Spieleröffnung mit mutigen Pässen durch die Linien. Note 5

Eray Cömert, Innenverteidiger

Der Verteidiger hat kaum Spielpraxis, weil er bei Valencia wenig zum Einsatz kommt. Darf sich in der Innenverteidigung zeigen – und macht wenig Werbung in eigener Sache. Sein Fehler führt zum frühen Gegentor, das die Sache für die Schweiz noch komplizierter macht, als sie das ohnehin schon ist. Probleme in der Spielauslösung. Hat nach einem Eckball die beste Schweizer Torchance in Halbzeit eins, köpfelt aber vorbei. Note 3

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Auf den Linksverteidiger war zuletzt immer Verlass. Das ist auch an diesem Abend so. Wird zwar in der ersten Halbzeit hin und wieder überspielt, hält den Schaden aber stets in Grenzen. Ist so sehr mit Defensivarbeit beschäftigt, dass er in der Offensive kaum einmal eine Szene hat. Note 4

Granit Xhaka, zentraler Mittelfeldspieler

Über den Captain wurde zuletzt viel gesprochen und viel geschrieben. Gegen Spanien arbeitet er wie die Kollegen im Mittelfeld viel, und er muss das vor allem in der ersten Halbzeit meist ohne Ball tun. Auch ihm fehlt es zu Beginn an Einfluss auf das Spiel. Trägt dann aber in der zweiten Halbzeit mit einem aktiven, dominanten Auftritt zum Schweizer Aufschwung bei. Hat den Ball viel mehr als seine Kollegen im Mittelfeld, prägt das Spiel. Note 4,5

Michel Aebischer, zentraler Mittelfeldspieler

Die Schweizer Mittelfeldspieler haben es in der ersten Halbzeit besonders schwer. Sie müssen laufen, leiden, und wenn sie den Ball doch einmal haben, stürzen sich die Spanier gleich auf sie. Aebischer leidet besonders viel, gerade vor der Pause. Bis zu seinem ersten Ballkontakt dauert es eine gefühlte Ewigkeit. Hat vorher beim 0:1 schon schlecht ausgehen. Bleibt ohne jeden Einfluss aufs Spiel. Immerhin willig. Aber das alleine reicht halt nicht. Muss nach einer Stunde raus. Note 3

Remo Freuler, zentraler Mittelfeldspieler

Auch er läuft wie die anderen im Mittelfeld viel, arbeitet gegen den Ball, macht Räume zu. Auch er muss leiden und zeigt, dass er bereit ist, das zu tun. Note 4

Xherdan Shaqiri, rechter Flügel

Er mag es nicht, auf dem Flügel zu spielen, und er musste das in der Nati auch schon länger nicht mehr tun. Murat Yakin stellte ihn nun wieder einmal an die Seitenlinie. Und Shaqiri hält sich dann tatsächlich meistens dort auf. Mag es natürlich nicht besonders, dem Ball nachzulaufen, wie die Schweizer das in diesem Spiel oft müssen - tut das aber nach Kräften. Ist für einen der wenigen Torschüsse besorgt, als er in der zweiten Halbzeit aus der Distanz abzieht. Seine Standards sorgen zweimal für so etwas wie Torgefahr. Note 4

Steven Zuber, linker Flügel

Feiert ein Jubiläum, das 50. Länderspiel, und darf auch wieder einmal von Anfang an mittun. Gleich ein paar Gründe, sich zu zeigen, eigentlich. Doch steht Zuber überhaupt auf dem Platz? Hat keine einzige Szene, die in Erinnerung bleibt. Natürlich ist das ein kompliziertes Spiel für alle in der Offensive. Aber da muss mehr kommen. Note 3

Breel Embolo, Stürmer

Es ist ein Abend, der undankbar beginnt für den Stürmer. Er soll vorne die Bälle festmachen, aber sie kommen kaum einmal bis zu ihm. Und wenn doch, stehen im die spanischen Verteidiger auf den Füssen. Könnte früh einen Penalty bekommen. In der zweiten Halbzeit mit mehr Aktionen. Hat zwei Torchancen: Einmal trifft er nach einem Freistoss von Shaqiri den Ball nicht richtig. In der Schlussphase verfehlt er aus grosser Distanz das leere Tor. Gefährlicher werden die Schweizer in diesem Spiel nicht. Note 4