Endlich wieder Grümpeli - aber jedes fünfte ist verschwunden

Plauschfussball Nach zwei Corona-Jahren finden die meisten Grümpeli endlich wieder statt, doch jedes fünfte ist verschwunden Nach zwei schwierigen Jahren wegen Corona freuen sich viele Fussballklubs auf ihre Grümpelturniere. Doch nicht überall ist das Interesse gleich gross wie früher. Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Sommerzeit ist Grümpelizeit - tausende Spielerinnen und Spieler treten in den nächsten Wochen im ganzen Land an. Maria Schmidt

Zehn Tage noch, dann läuft auf dem Sportplatz Wühre in Appenzell ein Team mit dem Namen «Marlboro Rot» auf und eines, das sich «Der Klügere kippt nach» nennt. Der «1. FC Tagwach» hat sich angemeldet, vielleicht trifft er auf die «Teppich Stürmer», die spielen auch in der Kategorie C.

Am Freitagabend sorgen die Zwei-Mann-Band und DJ Pido für Unterhaltung, auch am Samstag spielt eine Band im Festzelt auf. Man hat es wohl schon erraten: Im Appenzellerland steht das «Grümpeli Appezöll» an, und das, sagt OK-Präsident David Köppel, sei der Höhepunkt des Vereinsjahres. Nicht mehr und nicht weniger.

David Köppel FC Appenzell

In den letzten zwei Jahren musste der FC Appenzell auf ihn verzichten, weil die Coronapandemie vieles verunmöglichte oder zumindest sehr kompliziert machte. Jetzt ist wieder Grümpeli-Zeit in Appenzell, und das gilt auch für den Rest der Schweiz, gerade in diesen Monaten, im Juni, im Juli, im August. Doch wie früher, so viel steht jetzt schon fest, wird es diesen Sommer nicht sein. Und vielleicht gar nie mehr.

Minus 20 Prozent im Vergleich zu 2019

Schon länger haben die Grümpeli mit Problemen zu kämpfen, sie bekommen zu spüren, dass es immer mehr Freizeitangebote gibt. Und dass die Leute weniger Lust haben, freiwillig mitzuhelfen. Der eine oder andere Fussballverein hat bereits beschlossen, das Ganze bleiben zu lassen. Dann kamen auch noch diese zwei schwierigen, von der Pandemie geprägten Jahre. Welche Spuren hat in der Grümpeli-Landschaft hinterlassen?

Eines vorweg: Es ist nicht einfach, einen Überblick zu bekommen. Die regionalen Fussballverbände führen keine Statistik, der Schweizerische erst recht nicht. Am ehesten, heisst es im Fussball-Biotop, könne die Unfallversicherung Suva weiterhelfen. Die muss etwa zahlen, wenn sich jemand am Grümpeli verletzt und am Arbeitsplatz ausfällt.

Weil das schon mal vorkommt, investiert die Suva seit vielen Jahren in die Präventionsarbeit. Wer sein Turnier bei ihr anmeldet, bekommt etwa gratis Schienbeinschoner, Fairplay-Banden und Zugang zu ausgebildeten Schiedsrichtern. Auch wenn längst nicht alle Organisatoren ihr Angebot nutzen, hat die Suva doch den besten Überblick; ihre Zahlen geben den Trend wieder.

Laut Raphael Ammann von der Suva wurden heuer bisher 140 Turniere angemeldet, bis Ende Saison dürften es 150 werden. Und diese Zahl, sagt der Kampagnenleiter Fussball, habe ihn «sehr überrascht», im positiven Sinn. «Ich hatte eine grössere Bereinigung befürchtet», sagt er. Auch so fällt der Rückgang beträchtlich aus, minus 20 Prozent im Vergleich zu 2019, als 185 Turniere angemeldet wurden. Im Jahr 2010 waren es noch 200 gewesen.

Alles halb so gefährlich: Grümpeli sicherer als gedacht Es steht nicht gut um den Ruf der Grümpeli. Gefährlich seien sie, Unfallturniere gar. Doch jetzt zeigt eine Auswertung im Auftrag der Suva, dass die Unfallgefahr beim Freizeitturnier fünfmal tiefer ist als bei Meisterschaftsspielen im organisierten Fussball. Konkret verletzen sich von 1000 Spielern, die an einem Grümpeli teilnehmen, deren drei. Im Jahr 2004 waren es noch 15 gewesen. Raphael Ammann, Kampagnenleiter Fussball bei der Suva, sagt: «Es ist ein Mythos, dass Grümpelturniere so gefährlich sind. Da wirken alte Bilder nach.» Angela Gebert vom Beratungs- und Forschungsbüro Lamprecht und Stamm hat die Befragung durchgeführt. Insgesamt nahmen 20 000 Personen teil. Von jenen, die angaben, hauptsächlich an Grümpel- und Plauschturnieren teilzunehmen, sagten 22 Prozent aus, dass sie häufig gefoult werden. Bei den Vereinsfussballern betrug dieser Anteil 38 Prozent. Für einen wichtigen Sieg ist die Hälfte der Vereinsfussballer bereit, sich zu verletzen. Bei den Plauschkickern beträgt der Anteil nur 34 Prozent. «Das zeigt deutlich, dass an den Grümpelturnieren freundschaftlicher und zurückhaltender agiert wird als in Meisterschaftsspielen», sagt Gebert. Insgesamt kommt es in der Schweiz jährlich zu 45000 Fussballunfällen – das sind so viele wie in keiner anderen Sportart und rund 18 Prozent aller Freizeitunfälle in der Schweiz. Pro Jahr verursacht das Kosten von 195 Millionen Franken. Auf Grümpelturniere entfallen laut Ammann 2500 dieser Fussballunfälle. (dow)

Die Zahl der veranstalteten Turniere ist das eine. Das andere ist die Zahl der Teilnehmer. Die ging in den letzten Jahren noch deutlicher zurück, von 53000 Spielerinnen und Spielern im Jahr 2010 auf noch 41000 in jenem vor der Pandemie.

Markus Beutler hat in den letzten Wochen denn auch nervös auf den Anmeldungsstand geschaut. Das Grümpeli ist für seinen FC Schüpfen als gesellschaftlicher Anlass bedeutsam, aber nicht nur das: Er ist auch auf die Einnahmen angewiesen. Vor allem die Festwirtschaft, die Bar und der Kaffeestand spülen einiges in die Kasse. Geld, das für den Verein wichtig ist.

Rekord hier, Rückgang dort

Das Grümpeli ist für Vereine wie den FC Schüpfen oder den FC Appenzell existenziell, doch haben die Leute es überhaupt vermisst? Oder machen sie nach zwei Jahren Pandemie lieber etwas anderes? Solche Fragen stellte sich Beutler. Und bei Anmeldeschluss gefiel ihm die Antwort nicht allzu sehr.

Nur 91 Teams hatten sich angemeldet. 2019 waren noch 130 angetreten. Einst, vor sieben Jahren, waren es sogar 156 gewesen. Beim FC Schüpfen beschlossen sie dann, den Anmeldeschluss zu verschieben. Am Ende haben sich 103 Mannschaften eingeschrieben.

Auch David Köppel hatte keine Ahnung, ob es gut kommt für sein Grümpeli. Und wie im bernischen Schüpfen ging es auch in Appenzell langsam los. Doch dann, gegen Anmeldeschluss, meldete sich plötzlich ein Team nach dem anderen an, eine regelrechte Explosion sei das gewesen, berichtet Köppel.

208 Mannschaften waren es am Ende, so viele wie seit vielen Jahren nicht mehr. Damit untermauern die Appenzeller ihren Status als eines der grössten Plauschturniere der Schweiz. Sie können es nun kaum noch erwarten, dass der Ball endlich rollt auf der Wühre.

