Preisgelder Gleiche Prämien für Männer und Frauen setzen sich durch, aber erst auf Druck Oft führt erst öffentlichkeitswirksamer Druck zu Lohngleichheit im Sport. Und auch das nur an der Spitze. Stefan Trachsel 21.06.2022, 18.00 Uhr

Megan Rapinoe, Weltmeisterin 2019 mit dem US-Nationalteam (Bild), war das Gesicht der Klage, die zu Lohngleichheit im US-Fussball führte. Keystone/AP/Francisco Seco

Viele Sportarten haben in den vergangenen Jahren einen Schritt Richtung Lohngleichheit unter den Geschlechtern gemacht. Meist war Druck populärer Aushängeschilder wie der US-Fussballerinnen nötig.

Tennis

Das Tennis gilt als Vorreiter: Das US Open führte bereits 1973 gleiche Preisgelder für Männer und Frauen ein. Es brauchte gehörigen Druck der damaligen Top-Spielerin Venus Williams, bis mit Wimbledon 2007 auch das letzte Grand-Slam-Turnier nachzog. In diesem Jahr erhalten der Sieger und die Siegerin jeweils zwei Millionen Pfund. Ein anderes Bild zeigt sich indes bei den Turnieren unterhalb dieser Preisgeldklasse: Dort sind Frauenturniere tendenziell mit weniger Preisgeld dotiert.

Ski alpin

Wer ein Weltcup-Rennen gewinnt, kassiert zwar in der Regel 45'000 Franken, egal ob Frau oder Mann. Für Platz 30 gibt es noch 500 Franken. Doch es gibt Ausnahmen, die dazu führen, dass der Topf bei den Männern 5,2 Mio. Franken beträgt, bei den Frauen jedoch nur rund 4,5 Mio. Franken. Der Sieger der Männer-Abfahrt in Kitzbühel erhält beispielsweise 110'000 Franken.

Vergangene Saison war Marco Odermatt mit Preisgeldern von 565'445 Franken der Spitzenverdiener. Schon auf Platz drei und vier folgten aber zwei Frauen: Petra Vlhova (408'332 Franken) und Mikaela Shiffrin (406'745 Franken). Im Vorjahr war Lara Gut-Behrami mit 485’091 Franken Topverdienerin, vor allen Männern.

US-Fussball

Die US-Fussballnationalspielerinnen um Megan Rapinoe, das erfolgreichste Nationalteam im Frauenfussball, erkämpfte sich gleichen Lohn wie die Männer über eine Diskriminierungsklage. Daneben gab es in einem Vergleich 24 Millionen Dollar Entschädigung.

In den USA stehen nicht nur die Fussballerinnen mit ihrer Klage im Fokus. Dort sind direkte Vergleiche möglich, weil es neben den Milliarden-Ligen im Baseball, Basketball und Eishockey der Männer auch Frauenpendants gibt. Diese kommen bei der Vergütung nicht annähernd an die Männer heran: Basketball-Star Stephen Curry kommt auf über 45 Millionen Dollar Salär. In der Frauenliga WNBA beläuft sich der Maximallohn auf rund 230’000 Dollar.

Tour de Suisse

Bei der eben abgelaufenen Radrundfahrt Tour de Suisse, die in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge als Männer- und als Frauenanlass durchgeführt wurden, sind die Unterschiede bei den Preisgeldern frappant: Der Gesamtsieger bei den Männern erhielt 18'000 Franken, bei den Frauen erhielt die Siegerin 4500 Franken, also einen Viertel. Das Preisgeld bei den Männern betrug insgesamt 148'500 Franken, bei den Frauen 33'490 Franken. Wobei es anzumerken gilt: Die Tour der Männer führte über acht Etappen, jene der Frauen über vier.

Sponsoring

Eine andere Angelegenheit sind die Sponsoringbeträge, welche die Preisgelder bei weitem übertreffen können. Die Einkommenrangliste der Zeitschrift Forbes zeigt, dass die Sportwelt weit entfernt ist von Gleichstellung. Unter den 50 bestverdienenden Sportlern befinden sich gerade mal zwei Frauen, nämlich die Tennisspielerinnen Naomi Osaka (Platz 19 mit 59,2 Mio. Dollar Gesamteinnahmen) und Serena Williams (Platz 35 mit 45,3 Mio. Dollar). Beide verdienten 2021 nur einen Bruchteil ihres Einkommens mit Tennis.