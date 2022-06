Wie die Schweizer Nati an der Tour de Suisse um Respekt kämpft

Rad «Es heisst schnell: ‹Geh weg, Schweizer!›»: Wie die Schweizer Nationalmannschaft an der Tour de Suisse um Respekt kämpft Zum dritten Mal bestreitet eine Schweizer Nationalmannschaft die Tour de Suisse. Für das junge Septett geht es nicht nur um Resultate, sondern auch darum, den Respekt vor grossen Namen abzulegen. Simon Häring Jetzt kommentieren 14.06.2022, 15.00 Uhr

Simon Vitzthum vom Swiss Cycling Team vor dem Startschuss. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Sie sind jung, unverbraucht, ehrgeizig, vielleicht naiv. Und sie wollen vor allem eines: auffallen, um jeden Preis. Sie, das sind die sieben Fahrer, die während der Tour de Suisse das rote Trikot mit Schweizer Kreuz auf Brust und Rücken tragen: Robin Froidevaux, Mathias Reutimann, Lukas Rüegg, Roland Thalmann, Yannis Voisard, Claudio Imhof und Simon Vitzthum.

Schon auf der ersten Etappe erfüllte Vitzthum die Vorgabe von Teamchef Michael Albasini, fuhr in einer Spitzengruppe mit und musste sich erst im letzten Anstieg auf die Forch im Zürcher Oberland von den Spitzenfahrern einholen lassen. Die sieben Schweizer fahren sonst in anderen Teams und auf tieferer Stufe.

Für sie geht es während der Tour de Suisse darum, sich für einen Vertrag bei einem World-Tour-Team aufzudrängen. Und das geht nur, wenn man sich nicht im Feld versteckt, wie Michel Albasini sagt.

Simon Vitzthum drückt der ersten Tour-de-Suisse-Etappe den Stempel auf. Youtube GCN

Er weiss, wovon er spricht: 15 Mal startete er an der Landesrundfahrt, nur zwei Fahrer kommen auf noch mehr Teilnahmen. 2005, 2009 und 2012 gewann der Thurgauer je eine Etappe, dazu 2006 Sprint- und Bergpreis. Nach seinem Rücktritt vor zwei Jahren übernahm Albasini von seinem Vater Marcello das Amt des Nationaltrainers und ist seither auch darum besorgt, den Schweizer Nachwuchs an die Weltspitze zu führen.

Albasini: «Wollen unseren Mann stehen!»

Bei der Zielsetzung spricht Albasini nicht in erster Linie von Resultaten. Er fordert von seinem Septett: «Ich will, dass wir Präsenz im Feld zeigen, und dass wir uns Respekt verschaffen.»

Geschenkt erhielten seine Schweizer nichts, ganz im Gegenteil. «Für die Natifahrer ist die Tour de Suisse extrem mühsam zu fahren. Wir sind das Team der Aussenseiter. Das lässt man die Fahrer spüren, und lässt ihnen keinen Platz. Da heisst es schnell: ‹Geh weg, du Schweizer.›» Albasini sagt deshalb: «Wir wollen unseren Mann stehen!»

Seit 2020 ist Michael Albasini Nationaltrainer bei Swiss Cycling. Keystone

Mit Mini-Budget im Kampf zwischen David und Goliath

Nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch ist es für die Schweizer ein Kampf zwischen David und Goliath. Während die anderen Teams die Tour de Suisse mit mindestens 20 Helferinnen bestreiten, muss Albasini mit 12 Helfern auskommen: 4 Masseure, 3 Mechaniker, 2 sportliche Leiter, dazu 3 weitere externe Helfer.

Die meisten sind noch unerfahren, weshalb Albasini von einer «halben Hobbytruppe» spricht. Als geringschätzig will er das aber nicht verstanden wissen. Denn auch hier ist es erklärtes Ziel, heimischem Schaffen eine Plattform zu bieten. Das Budget beträgt 15'000 Franken, am stärksten zu Buche schlägt das Benzin, in diesem Jahr noch mehr. Die Entlöhnung für die Helferinnen ist «nicht gerade üppig». Für die Tour de Suisse opfern die meisten von ihnen eine Woche ihrer Ferien.

An der Tour de Suisse nimmt das Schweizer Nationalteam bereits zum dritten Mal teil. Es handelt sich dabei um eine Fördermassnahme im Hinblick auf die Strassen-Weltmeisterschaften 2024 in Zürich. Denn derzeit hat die Schweiz kein Team auf der höchsten Stufe (World Tour). Auch auf zweithöchster Stufe (Continental Pro) gibt es derzeit kein Team mit Schweizer Wurzeln oder Schweizer Lizenz. In den letzten Jahren verschwanden IAM Cycling, BMC und zuletzt Katusha von der Bildfläche.

Cancellara-Team könnte Nationalmannschaft verdrängen

Das soll sich spätestens 2023 ändern. Dann steigt die Mannschaft Tudor Pro Cycling in die UCI-Pro-Team-Klasse. Hinter dem von der Uhrenmarke Tudor alimentierten Team steht unter anderem der zweifache Schweizer Olympiasieger und Tour-de-Suisse-Sieger von 2009, Fabian Cancellara. UCI-Pro-Teams können zu Etappenrennen wie der Tour de Romandie und der Tour de Suisse eingeladen werden, was wohl auch eintreffen wird. Gut möglich, dass Tudor damit die Schweizer Nationalmannschaft verdrängt.

Ende April präsentierte Fabian Cancellara die Pläne mit seinem Tudor-Team. Keystone

Zwar will man auch bei Tudor Schweizer Talente fördern, aber eben nicht nur. Dabei hat das Projekt mit der Schweizer Nationalmannschaft Früchte abgeworfen: Mit Matteo Badilatti, Fabian Lienhard, Simon Pellaud und Joel Suter stehen heute vier ehemalige Mitglieder bei einem World-Tour-Team unter Vertrag. Auch deshalb, weil sie die Tour de Suisse mit dem Schweizer Kreuz auf Brust und Rücken als Sprungbrett haben nutzen können.

Deshalb gilt in diesem Jahr, das vielleicht die Derniere bildet, besonders: Ellenbogen und Brust raus, attackieren, auffallen um jeden Preis.

