Tour de Suisse: Marc Hirschi kämpft gegen die Defekthexe

Rad Marc Hirschi kämpft mit der Defekthexe, der Ärger ist gross – klappt es noch mit dem Etappensieg bei der Tour de Suisse? Sieg im GP Aargau in Gippingen, Rang 4 in der ersten Etappe der Tour de Suisse: Marc Hirschi befindet sich in guter Form. Doch der Berner wird von technischen Problemen geplagt. Der Ärger ist gross. Simon Häring 15.06.2022, 14.42 Uhr

Sorgenfalten bei Marc Hirschi wegen der elektronischen Schaltung. Alexander Wagner / FOTO Wagner

56 Kilometer vor dem Ziel der ersten Etappe der Tour de Suisse passierte es: Defekt. Im letzten Aufstieg zur Forch, rund 18 Kilometer vor dem Ziel, muss er noch einmal vom Rad und einen grossen Effort leisten, um den Anschluss an die Spitzengruppe wieder herzustellen. Am Ende fehlt Marc Hirschi in der Schlussphase wohl die Kraft. Rang 4. Eine Enttäuschung. Denn Marc Hirschi hatte sich den Etappensieg zum Ziel gesetzt.

Trotz Defekt fuhr Marc Hirschi in der ersten Etappe um den Sieg mit. Youtube GCN

Es ist nicht das erste Mal, dass dem Berner technische Probleme einen Strich durch die Rechnung machen. Auch auf dem zweiten Teilstück nach Aesch (Rang 31) und auf der dritten Etappe nach Grenchen (Rang 29) wurde er von der Defekthexe heimgesucht. Wie auch zwei Tage vor dem Start zur Tour de Suisse, als Hirschi den GP Aargau in Gippingen gewann.

Wo liegt das Problem? «Die elektronische Schaltung funktioniert nicht richtig», sagt der 23-Jährige gegenüber dem «Blick». Der Ärger ist gross. Demnach habe es bei seinem Team UAE Emirates ein Elektronik-Update gegeben. Und weil er seit seiner Hüftoperation im Dezember eine neue, kürzere Kurbel einer anderen Marke fahre, sei die Abstimmung aus dem Gleichgewicht. Davon betroffen seien auch weitere Fahrer des Team.

Seine gute Form unterstrich Hirschi mit dem Sieg in Gippingen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nach Hüftoperation endlich wieder in Form

Das ist besonders ärgerlich, weil Hirschi sich in guter Form befindet. Weil der WM-Dritte von 2020 im letzten Jahr wegen einer Entzündung unter konstanten Schmerzen gelitten hatte, liess er sich im Dezember an der Hüfte operieren. Dabei war ihm ein Teil des Oberschenkelknochens abgeschliffen worden. Danach habe er viel Zeit im Kraftraum verbracht. Die Schmerzen verschwanden schneller als gedacht. Und im März gewann Hirschi in Italien erstmals seit sieben Monaten wieder ein Rennen.

Bei seinem Team arbeitet man mit Hochdruck an einer Lösung. Sollte man die Probleme mit der Schaltung rechtzeitig in den Griff bekommen, könnte es doch noch mit dem Etappensieg klappen. Vielleicht schon an Mittwoch im vierten Teilstück nach Brunnen. In der Gesamtwertung belegt Hirschi derzeit immerhin den 7. Rang, nur 10 Sekunden hinter Leader Stephen Williams, der ihm in Küsnacht den Sieg vor der Nase weggeschnappt hatte.