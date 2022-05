Alles zum Gigantenduell Sämi Giger gegen Joel Wicki

Schwingen Giger, Wicki und die kleine Hauptprobe auf das Eidgenössische in Pratteln Der Nordostschweizer Königsanwärter Samuel Giger dominiert den Baselstädtischen Schwingertag und stellt auch Joel Wicki in den Schatten. Der will aus seiner Niederlage gegen seinen grossen Konkurrenten nun die richtigen Schlüsse ziehen. Marcel Kuchta 26.05.2022, 21.00 Uhr

Klare Sache: Sämi Giger (oben) behielt im Direktduell gegen Joel Wicki das bessere Ende für sich. Georgios Kefalas / KEYSTONE

In ziemlich genau drei Monaten geht in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) über die Bühne. Am Donnerstag fand, ungefähr zehn Kilometer nordwestlich des ESAF-Geländes, eine Art Hauptprobe des Mega-Schwinganlasses statt.

Der Baselstädtische Schwingertag brachte die beiden wohl heissesten Anwärter auf den Königstitel, den Nordostschweizer Sämi Giger und den Innerschweizer Joel Wicki, am selben Schwingfest zusammen. Gut möglich, dass es neben dem Brünig-Schwinget Ende Juli das einzige Rendez-vous der beiden Topcracks vor dem Hauptevent im Spätsommer sein wird. Und so blickten die Schwingerfreunde an diesem Donnerstag gleichermassen gebannt wie interessiert nach Basel. Welcher der beiden Giganten des Sägemehls würde den besseren Eindruck hinterlassen?

Bereits im dritten Gang kam es zum Gigantenduell

Die Antwort auf diese Frage erhielt man am Auffahrtstag überraschend früh. Nach zwei Gängen hatten sowohl Giger als auch Wicki ihre ersten Konkurrenten der gastgebenden Nordwestschweizer dominiert. Also entschied das Einteilungsgericht, dass man die Topfavoriten schon im dritten Durchgang gegeneinander antreten lassen würde. Der Sieg gegen Wicki nach kurzem Abtasten In diesem Topduell zeigte Sämi Giger Joel Wicki den Meister. Nach kurzem Abtasten bodigte der Thurgauer seinen Luzerner Konkurrenten und setzte damit ein Ausrufezeichen.

Ab diesem Augenblick war auch klar: Im Teilnehmerfeld wird sich kein Mitkonkurrent mehr finden lassen, der Giger zu bremsen vermag. Nach dem fünften Gang betrug der Vorsprung des Ottobergers auf seinen ersten Verfolger und somit Schlussgang-Kontrahenten, den Baselbieter Adrian Odermatt, 1,25 Punkte. Womit klar war, dass Giger auch im Falle einer Niederlage gegen Odermatt zumindest den geteilten Festsieg feiern dürfte.

Adrian Odermatt hielt im Schlussgang gut mit

Der 21-Jährige Odermatt, der im August vor seiner Haustüre den Eidgenössischen Kranz holen will, bot Giger in der Endausmarchung lange Zeit hervorragend Paroli, musste sich nach etwas mehr als neun Minuten aber dann doch der Dominanz des Thurgauer Modellathleten beugen. Sechs Kämpfe, sechs Siege: Sämi Giger beendete die kleine ESAF-Hautprobe mit einer makellosen Bilanz und durfte Siegermuni «Simon» in Empfang nehmen.

Der 24-Jährige, der in Basel seinen bereits 49. Karriere-Kranz abholte, zeigte sich mit seinem Auftritt in seiner gewohnt etwas einsilbigen Art zufrieden: «Ja, es ist mir gut gelaufen.» Und er freute sich auch diskret über den gewonnenen Vergleich mit seinem potenziellen Erzrivalen in Pratteln, Joel Wicki: «Es war gut, dass ich mal gegen ihn schwingen konnte. Es geht zwar noch lange bis zum Eidgenössischen, aber dieser Sieg gibt mir sicher ein gutes Gefühl für die kommenden Feste.»

Wicki seinerseits gewann zwar sämtliche fünf anderen Gänge, ausser eben jenem gegen Giger. Für die Schlussgang-Teilnehme reichte das dem Entlebucher trotzdem nicht, weil er nur einmal die Maximalnote erhalten hatte. Am Ende rutschte er doch noch auf Platz 2 der Schlussrangliste vor, aber mit vollen zwei Punkten Rückstand auf den Mann, der ihm in Pratteln den Königstitel streitig machen will.

Das positive Fazit von Joel Wicki

Der 25-Jährige zog dennoch ein positives Fazit seiner Auftritte in Basel: «Ich kann ein gutes Notenblatt vorweisen und habe mich nicht verletzt, was sehr wichtig ist.» Seiner Niederlage gegen Sämi Giger wollte Wicki nicht zu viel Gewicht geben: «Ich habe wohl etwas zu viel riskiert. Aber das mag es zum jetzigen Zeitpunkt noch vertragen». Wichtig ist für den explosiven Luzerner, die richtigen Schlüsse zu ziehen:

«Man muss gegen ihn vielleicht nicht von Anfang an in die Offensive, sondern etwas mehr spüren, was es leiden mag. Aber Sämi hat zweifellos sehr gut geschwungen.»

Die fast 4000 Zuschauer wurden in Basel Zeugen von Gigers Können. Der darf Pratteln nach diesem Auftritt noch einmal eine Portion zuversichtlicher entgegenblicken.

