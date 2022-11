Super League Jedes sechste Spiel ohne Bedeutung: Mit Playoffs droht die grosse Langeweile im Schweizer Fussball Sowohl Gegner als auch Befürworter der Modusänderung verweisen auf die fehlende Spannung, um ihre Position zu erklären. Eine Simulation zeigt: Im Playoff-Modus wären dreimal mehr Spiele ohne Relevanz für den Ausgang der Saison als aktuell. Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.06 Uhr

Der Protest der Fans gegen den angedachten Playoff-Modus ist gross. Bild: Urs Lindt

Am Freitag entscheidet sich an der Generalversammlung der Swiss Football League (SFL), ob der Playoff-Modus schon wieder abgeschafft wird, bevor er überhaupt eingeführt wurde. Der Ausgang der Abstimmung ist offen, Kritiker und Befürworter scheinen sich zumindest unter den 20 Klubs der SFL in etwa die Waage zu halten.

Der Playoff-Modus Im vorgeschlagenen Modus würde die Schweizer Liga nach 22 Runden in zwei Hälften à je sechs Teams geteilt. Diese spielen danach untereinander noch einmal, zweimal gegeneinander. Zum Schluss spielen der Erst- und der Zweitplatzierte den Meistertitel in einem Playoff aus. Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 der oberen Hälfte und jene auf den Rängen 1 bis 4 der untern Hälfte (also auf die ganze Liga bezogen die Ränge 7 bis 10) ermitteln ebenfalls in einem Playoff-Modus die Europapokalteilnehmer. Der Elfte kämpft in einer Barrage gegen den Zweiten der Challenge League um den Verbleib in den Super League, der Letztplatzierte steigt direkt ab.

Ein Argument, das von beiden Seiten ins Feld geführt wird, ist die Spannung. Für die Playoff-Befürworter fehlt diese heute, weil zu oft das gleiche Team Meister wird. Für die Gegner würde die Modusänderung dazu führen, dass viele Spiele in den 32 Runden vor den Playoffs an Bedeutung verlieren würden.

Deutlich mehr unbedeutende Spiele

Eine Simulation von CH Media zeigt nun: Die Zahl der unbedeutenden Spiele steigt mit dem vorgeschlagenen Playoff-Modus. Insgesamt wären neu im Schnitt etwa 36 Spiele einer Saison für deren Ausgang nicht von Bedeutung. Das entspricht etwa jedem sechsten Spiel.

Zum Vergleich: In der Super League mit dem aktuellen Modus sind es im Schnitt bloss etwa zwölf Spiele pro Saison, also dreimal weniger. Weil die Anzahl Spiele insgesamt geringer ist als im Playoff-Modus, ist das gleichbedeutend mit etwa jedem 15. Spiel, das keine Bedeutung mehr hat. Anzumerken ist allerdings, dass bei zehn Teams die Teams sowieso näher zusammen sind als bei zwölf.

Nur noch unbedeutende Spiele haben die Teams in den folgenden Fällen:

Im Playoff-Modus in der oberen Hälfte: Wenn ein Team definitiv auf Platz 1 oder 2 zu liegen kommt und mit Sicherheit am Meister-Playoff teilnimmt.

Wenn ein Team definitiv auf den Plätzen 3 bis 6 zu liegen kommt und mit Sicherheit am Europacup-Playoff teilnimmt.

Im Playoff-Modus in der unteren Hälfte: Wenn ein Team definitiv auf Platz 1 bis 4 (auf die ganze Liga: Platz 7 bis 10) zu liegen kommt und mit Sicherheit am Europacup-Playoff teilnimmt.

Wenn ein Team definitiv auf Platz 5 (auf die ganze Liga: Platz 11) zu liegen kommt und mit Sicherheit Barragespiele bestreiten muss.

Wenn ein Team definitiv auf Platz 6 (auf die ganze Liga: Platz 12) zu liegen kommt und mit Sicherheit absteigt.

Im aktuellen Modus: Wenn ein Team definitiv auf Platz 1 zu liegen kommt und Meister ist.

Wenn ein Team definitiv auf Platz 2 bis 5 zu liegen kommt und mit Sicherheit am Europacup teilnimmt (Annahme: Die Schweiz hat fünf Europacup-Plätze).

Wenn ein Team definitiv auf Platz 6 bis 8 zu liegen kommt.

Wenn ein Team definitiv auf Platz 9 zu liegen kommt und mit Sicherheit Barragespiele bestreiten muss.

Wenn ein Team definitiv auf Platz 10 zu liegen kommt und mit Sicherheit absteigt.

Um zu simulieren, welche Auswirkungen der Playoff-Modus hätte und somit die Anzahl Spiele ohne Bedeutung zu ermitteln, haben wir die schottische Liga betrachtet. Diese umfasst seit 2000 zwölf Teams. In jeder Saison haben wir analysiert, welche Teams nach 22 Spielen – dem für die Schweiz vorgesehenen Zeitpunkt der Halbierung – in der oberen Hälfte und welche in der unteren Hälfte klassiert waren.

Danach haben wir mit den tatsächlichen Resultaten der Saisons analysiert, ab welchem Spieltag jedes Team nur noch unbedeutende Spiele gehabt hätte, hätte die schottische Liga das gleiche Playoff-Modell verwendet, wie es hierzulande eingeführt werden soll.

Besseren Teams droht mehr Langeweile

Paradoxerweise werden vor allem Spiele in der nach der Teilung zur Saisonmitte entstehenden oberen Tabellenhälfte, also die Spiele der besseren Teams, irrelevant. Im Schnitt hätte das sechstklassierte Team schon sechs Runden vor Schluss keine relevanten Spiele mehr.

Oder anders formuliert: Gerade mal etwa vier der zehn Spiele der zweiten Saisonhälfte wären noch von Bedeutung. Danach könnte sich das Team für die Europacup-Playoffs schonen, in denen es dann natürlich wieder um viel ginge.

Man könnte hier vermuten, dass diese Verteilung daran liegt, dass in Schottland mit den Glasgow Rangers und Celtic zwei Teams in der Regel deutlich besser sind als der ganze Rest. Doch auch in den Saisons, in denen die Rangers infolge einer Insolvenz nicht in der obersten Liga mitspielten, zeigt sich ein ähnliches Bild.

Zur Sicherheit haben wir die Simulation aber auch noch mit Daten der österreichischen Liga wiederholt, die seit der Saison 2018/19 mit zwölf Teams ausgetragen wird. Die Resultate bleiben gleich.

Der schottische Modus bleibt länger spannend

Werden die Playoffs am Freitag angenommen, drohen der Liga also viele unbedeutende Spiele. Allerdings ist zum Saisonschluss für die meisten Teams Spannung garantiert, weil es in den Playoffs noch einmal um alles geht. Das gilt allerdings auch für den Modus, der eingeführt werden dürfte, wenn die Liga doch auf Playoffs verzichtet.

Dann bleibt nämlich nicht einfach der aktuelle Modus bestehen. Denn: Die Aufstockung von zehn auf zwölf Teams ist beschlossen. Folglich müsste ein anderer Modus gefunden werden. Der FC Zürich hat den Modus vorgeschlagen, nachdem derzeit die schottische Meisterschaft ausgetragen wird. In diesem spielen alle Teams dreimal gegeneinander, bevor die Tabelle geteilt wird.

Bei diesem Modus wird ebenfalls gerne darauf verwiesen, dass unbedeutende Spiele zunehmen. Vor allem in der unteren Hälfte. Wer sich aller Abstiegsängste entledigt hat, kann in der Saison nichts mehr erreichen. In der Tat gibt es auch hier mehr unbedeutende Spiele als im aktuellen Super-League-Modus. Mit im Schnitt etwa 27 sind es aber weniger als im Playoff-Modus. Und das bei deutlich mehr Spielen.

