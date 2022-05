French Open: Jo-Wilfried Tsonga nimmt unter Tränen Abschied

Tennis Musketier Jo-Wilfried Tsonga nimmt unter Tränen Abschied: «Ich bin ein Weisser, ich bin ein Schwarzer, ich bin ein Schweizer» Mit dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga verabschiedete sich bei den French Open einer der charismatischsten Spieler vom Männertennis. Die Karriere des Wahlschweizers, dessen Mutter Französin und der Vater Kongolese ist, war zuletzt geprägt von Verletzungen. Simon Häring, Paris 25.05.2022, 12.16 Uhr

Jo-Wilfried nach dem letzten Spiel seiner Karriere. Christophe Petit Tesson / EPA

Mit einer Viersatzniederlage ging am Dienstag die Karriere des Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (37) zu Ende. Seine letzten Ballwechsel spielte er unter Tränen und mit Schmerzen. Vor dem Tiebreak des vierten Satzes hatte er sich an der Schulter verletzt. Tsonga gewann danach keinen Punkt mehr. Es war nicht das Ende, das er sich erhofft hatte. Und doch passend, denn die letzten Jahre waren geprägt von Verletzungen. Es ist nicht die fehlende Leidenschaft, sondern der Körper, der den Tsonga zum Rücktritt zwingt.

Der emotionale Abschied von Jo-Wilfried Tsonga von «Monsieur Tennis». Eurosport

705 Spiele bestritt er auf der Profi-Tour, er gewann 18 Titel, darunter zwei Masters-Turniere, kletterte in der Weltrangliste bis auf Rang 5 und gehörte während insgesamt vier Jahren den Top Ten an. Tsonga ist neben Tomas Berdych und Stan Wawrinka einer von drei Spielern, die Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer besiegen konnten, als diese an der Spitze der Weltrangliste standen. 2008 erreichte Tsonga den Final der Australian Open (Niederlage gegen Novak Djokovic), 2017 gewann er den Davis Cup, 2012 gewann er mit Michaël Llodra London Olympia-Silber im Doppel.

Eine Schulterverletzung und Schmerzen hinderten Tsonga nicht daran, bis zum letzten Ballwechsel zu kämpfen. Michel Euler / AP

Richtig emotional wurde es auch nach dem letzten Ballwechsel mit einer ergreifenden Ehrung, bei der kaum ein Auge trocken blieb. Alle waren sie gekommen: Trainer, Physiotherapeuten, Bruder, Schwester, die Eltern, Frau und Söhne, seine Weggefährten. Tsonga war Teil einer Generation, die an Anlehnung an Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacost und Jacques Brugnon die «neuen vier Musketiere» genannt wurden: Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils und eben er. Einen Grand-Slam-Titel gewann keiner der vier, doch sie prägten Frankreichs Tennis während Jahrzehnten.

In einer Videobotschaft wünschten Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray mit Grussbotschaften alles Gute für die Zukunft.

Die Grussbotschaften von Federer, Nadal, Djokovic und Murray. Youtube.com

Weil Bilder manchmal mehr als Worte erzählen, wurden auf zwei grossen Leinwänden auf dem Court Philippe Chatrier Höhepunkte aus der langen Karriere Tsongas gezeigt. Danach war es an Tsonga, sich von «Monsieur Tennis» zu verabschieden, wie er es nannte. Der in der Schweiz wohnhafte Tsonga las seine handschriftlich verfassten Notizen von einem Papier ab:

«Ich hatte fabelhafte Tage und solche, die weniger gut waren. Ich blieb dabei ich. Ich bin ein französischer Spieler, ich bin ein Schweizer Spieler, ich bin ein kongolesischer Spieler, ich bin ein schwarzer Spieler, ich bin ein weisser Spieler. Jetzt stehe ich ohne Racket vor euch, meinem besten Freund in den letzten 30 Jahren. Danke, Noura, dass du an meiner Seite bist. Meine Familie ist jetzt meine Priorität. Danke, Tennis, ich liebe dich.»

Tsonga mit seinen Eltern Evelyne und Vater Didier. Michel Euler / AP

Eine Stimme im Kampf gegen Rassismus

Als Sohn eines Kongolesen und einer Französin war Tsonga Zeit seines Lebens auch Rassismus ausgesetzt und äusserste sich immer wieder mit klugen Voten zum Thema. «Hass erzeugt Hass, was bedeutet, dass man sich nicht auf so etwas einlassen sollte.» Er lehne es ab, sich als Teil einer Gemeinschaft zu sehen und in eine Schublade gesteckt zu werden. «Ich bin weder schwarz noch weiss. Ich bin, was ich bin, Jo-Wilfried, und das ist alles, was zählt.» 2011 wurde Tsonga von seinen Kollegen für seine Arbeit mit seiner Stiftung, die unterprivilegierten Kindern in Frankreich Zugang zu Sport ermöglicht, ausgezeichnet. Während der Coronapandemie hatte er persönliche Gegenstände versteigert und den Erlös gespendet.

Jo-Wilfried Tsonga will nun möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen, Turniere in Frankreich organisieren und in der Akademie, die sein Trainer Thierry Ascione betreibt, als Mentor zur Verfügung stehen. Abschied nahm er mit einem Wunsch, den viele teilen: «Ich hoffe, die Welt findet bald den Frieden, den ich heute gefunden habe. Danke, Roland, Danke Monsieur Tennis, ich liebe dich. Meine Träume sind wahr geworden. Und ich wünsche jedem Kind auf der Welt, dass es das gleiche Glück hat.»