Tour de Suisse: Wie Claudio Imhof dem Tod entkam

Tour de Suisse «Bin froh, überhaupt noch hier zu sein»: Wie Claudio Imhof dem Tod entkam – das Protokoll des Grauens Nach einem Sturz verlor Claudio Imhof viel Blut und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Noch heute lässt ihn das Kurzzeitgedächtnis im Stich und eine Aussprache mit dem Unfallverursacher war bis heute nicht möglich. Doch nun fährt der Thurgauer an der Tour de Suisse. Simon Häring Jetzt kommentieren 13.06.2022, 16.57 Uhr

Claudio Imhof zwei Tage vor dem Tour-de-Suisse-Auftakt am GP Gippingen. Claudio De Capitani / freshfocus / Claudio De Capitani/

Und dann war es dunkel. War Claudio Imhof fünf Stunden weg. Im März erlitt der 31-Jährige bei einem Trainingssturz auf der Bahn in Grenchen ein Schädel-Hirn-Trauma, verliert viel Blut und zieht sich weitere Brüche zu. Er sagt: «Als ich aufwachte, wusste ich nicht, wo ich bin, oder was passiert war. Vielleicht ist es besser so. Ich bin froh, noch hier zu sein.» Es hätte auch anders enden können. Wie bei Kristina Vogel. Sie sitzt nach einem Sturz 2018 im Rollstuhl. Imhof sagt: «Ich hatte wohl mehrere Schutzengel.»

Imhof sagt, er versuche es mit Humor zu nehmen, macht gute Miene zum bösen Spiel. Denn der Unfall raubt ihm bis heute den Schlaf. «Es gibt sie, die Nächte, in denen ich wach liege und mich in etwas reinsteigere.» Und wenn er doch schläft, plagen ihn Albträume. Er sagt: «Irgendwie muss ich das in den Griff bekomme.» Notfalls auch mit professioneller Hilfe.

Claudio Imhof kurz nach dem schlimmen Unfall auf der Bahn. zVg

Noch keine Aussprache mit Unfallverursacher

Imhof schaute sich Aufnahmen an. Immer wieder. Es ging ihm nie darum, Schuldige zu finden. Sondern darum, zu verstehen, was passiert war. «Ich habe mich enorm aufgeregt, weil der Sturz zu verhindern gewesen wäre», sagt er. Imhof will verarbeiten, zu einem Abschluss kommen.

Helfen würde ihm dabei ein Gespräch dem Unfallverursacher. Es sei nicht so, dass es keinen Kontakt gegeben habe. «Ich habe es probiert. Aber bis zum heutigen Tag ist das noch nicht wirklich konstruktiv gewesen», sagt Imhof. Vorwürfe will er niemandem machen: «Fehler passieren, aber man sollte drüber stehen können.» Ihm bleibt nichts anderes übrig, als zu verdrängen. Er sagt: «Ich versuche, nicht an das Vergangene zu denken.»

Die Gleichgewichtsstörungen sind verschwunden, das Kurzzeitgedächtnis aber lässt Imhof ab und zu noch im Stich. Manchmal könne er sich am Morgen nicht mehr daran erinnern, wenn er am Abend zuvor mit seinen Teamkollegen eine Rennzusammenfassung geschaut habe. Was macht das mit einem Sportler, wenn ihn der Körper im Stich lässt? Beängstigend sei es. «Denn der Körper ist mein Kapital.» Ob die Beschwerden jemals ganz abklingen? «Das hoffe ich», sagt Imhof. Eine Garantie gibt es nicht.

2017 wurde der international erfolgreiche Imhof mit Tristan Marguet auf der Bahn Schweizer Meister im Zweier-Mannschaftsfahren. Peter Klaunzer / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Die Tour de Suisse als «Zückerchen»

Imhof übt sich in Geduld und Optimismus, nimmt mit Humor, was nicht zu ändern ist. Nicht immer gelingt das. «Es gibt Tage, an denen ich völlig im Loch bin. Da komme ich mir vor wie ein Depressiver», sagt Imhof, der an Welt- und Europameisterschaften auf der Bahn schon mehrere Medaillen gewonnen hat, dem der Wechsel auf die Strasse aber nicht gelungen ist. Doch die lichten Momente überwiegen. Imhof erzählt vom Tag, an dem er erstmals seit dem Unfall wieder auf dem Hometrainer sass. «Es war der Tag, an dem der Streckenplan für die Tour de Suisse bekannt wurde.» Solche «Zückerchen», wie er es nennt, hätten geholfen, nicht aufzugeben.

2019 trug Imhof während Tagen das Bergpreistrikot der Tour de Suisse. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Als Imhofs Bubentraum in Erfüllung ging

Denn in den Tagen nach dem Sturz habe er nicht geglaubt, in diesem Jahr noch Rennen bestreiten zu können. Nun bestreitet er mit der Schweizer Nationalmannschaft bereits zum dritten Mal die Tour de Suisse. Für ihn gehe damit ein Bubentraum in Erfüllung. Früher sei er am Strassenrand gestanden, wenn die Landesrundfahrt in der Nähe seines Heimatorts vorbeigefahren sei. Imhof wuchs in Scherzingen im Kanton Thurgau auf, wo zu dieser Zeit Jan Ullrich lebte und trainierte. Imhof erinnert sich, wie er beim früheren Tour-de-France-Sieger an der Tür geklingelt habe. «Das brauchte Mut», sagt Imhof. «Aber ich habe das Autogramm bekommen.»

2019 war Imhof auf der zweiten Etappe der Tour de Suisse ausgerissen, holte sich damit das Bergpreistrikot und verteidigte dieses anschliessend während mehrerer Tage. In diesem Jahr sei das nicht möglich, sagt er. Zu viele Höhenmeter für einen Bahnfahrer, sagt Imhof. Platzierungen stehen aber ohnehin nicht im Vordergrund. «Manchmal hat man im Leben und im Sport Glück – und manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort.» Im März war Imhof zur falschen Zeit am falschen Ort. Drei Monate später, bei der Tour de Suisse, ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

